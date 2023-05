La Cátedra Hijos de Rivera - Universidade de A Coruña (UDC) de Desarrollo Sostenible ha dado a conocer los resultados obtenidos con el proyecto de agricultura sintrópica para la recuperación de suelos dedicados a la plantación industrial de eucaliptus. Se trata de una iniciativa que lleva a cabo la universidad junto a la Fundación Galicia Sustentable en una finca de A Laracha (A Coruña). El proyecto, que se ejecuta en una parcela en el entorno del 'igrexario' de la parroquia de Montemaior, investiga la capacidad de los suelos debilitados por la plantación intensiva de eucaliptus para producir alimentos aptos para el consumo.

En los cuatro años que lleva en marcha la actividad, la Fundación ha obtenido resultados llamativos en la zona, como la plantación con éxito de cultivos como la patata, el trigo, la cebada o frutos silvestres. El inicio del proyecto requirió una importante labor de desbroce de la finca, en la que "había zarzas y malezas", según explicó el director de la Fundación Galicia Sustentable.

A partir de ahí, se basaron en el concepto de sintropía: favorecer los equilibrios naturales de la naturaleza. Para ello, probaron diversos cultivos sobre el terreno de la finca de eucaliptos para aportarle diferentes micronutrientes. Incluso usaron materia orgánica de los propios eucaliptos como compostaje para nutrir la tierra.

En primer lugar, creció una alfombra de pradera junto a los árboles. Luego, funcionaron los cereales. El director del proyecto, Marcos Pérez, apuntó que también plantaron guisante forrajero que logró germinar. Se atrevieron a más, con hortalizas y tubérculos. Ante la sorpresa de los vecinos del lugar, crecieron patatas como el producto más llamativo.

El alcalde larachés, José Manuel López Varela, reconoció que tuvo que llevar a su suegro a ver las patatas, porque no daba crédito. Sin embargo, no todos los cultivos tuvieron éxito. El maíz fue uno de los experimentos con los que no acertaron. Tampoco se adaptaron bien algunas frutas, dado el consumo de agua que requerían los eucaliptos, especialmente durante el verano.

"Hacemos investigación que tiene éxito y si no, aprendemos lo mismo", señaló Ángel Fernández, director de la Cátedra Hijos de Rivera - UDC de Desarrollo Sostenible. "Aún no hemos podido controlar la acidez del suelo", añadió el responsable de la Fundación, en referencia a la afectación de los árboles sobre las características del entorno natural.

El 75% de las plantaciones de eucaliptus son recuperables

El objetivo de esta iniciativa es probar las aplicaciones que estos espacios pueden tener para la producción de alimentos para el consumo. El estudio realizado estima que el 75% de las explotaciones intensivas de eucalipto son recuperables. En Galicia, se podrían rehabilitar unas 250.000 hectáreas, tal como indicó el director de la Fundación Galicia Sustentable.

El vicerrector de la UDC, Salvador Naya valoró la importancia de la colaboración entre "personas, entidades, empresas, instituciones, como en este caso una universidad pública". "Tenemos nuestros centros de investigación y nuestros investigadores centrados en sus laboratorios, pero es necesario salir al exterior, a lo que tienes más cerca. En este caso, a la comarca de A Coruña", añadió.

.....

Contacto de la sección de Medio Ambiente: crisisclimatica@prensaiberica.es