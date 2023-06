Roberto Brasero ofrece en su perfil de Twitter un nuevo avance del pronóstico del tiempo para esta semana. El reconocido meteorólogo advierte sobre las condiciones climáticas revueltas y las alertas activas.

Después de unos meses de primavera complicados, con escasas lluvias y altas temperaturas desde marzo en adelante, el mes de mayo continuó la misma tendencia hasta el final, cuando finalmente comenzó a llover. Según Brasero, junio está siendo más lluvioso de lo habitual y esta tendencia se mantendrá en los próximos días.

El rosco de las #borrascas ya tiene una más:



La #borrascaOscar



Afectará desde este martes 6 con fuerte #viento y abundante #lluvia a las islas #Canarias



Es raro que en #junio nos afecten borrascas así. Creo que esta sería la 2ª desde que se emplea este sistema (2017) pic.twitter.com/XqXGT7a5ma — Tutiempo (@tiempobrasero) June 4, 2023

El meteorólogo afirma que no hay duda de lo que sucederá con el clima en España. Estamos en un período lluvioso que parece no detenerse, lo que significa que durante los próximos días será necesario tener un paraguas a mano y disfrutar de la lluvia que no hemos visto en meses o semanas.

¿Seguirá lloviendo?

Brasero explica que continuarán las lluvias y las tormentas en los próximos días y semanas, con tormentas en muchas zonas de la Península y Baleares, especialmente en el interior. Las tormentas podrían ser más intensas en la mitad norte y este peninsular, y menos fuertes en el centro y sur.

Primavera, de nuevo

El meteorólogo señala que este patrón lluvioso tiene una explicación. Brasero está al tanto de la causa detrás de esta llegada masiva de lluvias, que nos sumerge nuevamente en la primavera en lugar de dejarnos disfrutar del verano, que está a la vuelta de la esquina. La lluvia se ha convertido en la protagonista de los primeros días de junio.

El tiempo para la próxima semana

La próxima semana también se espera que continúen las lluvias, pero puede haber un cambio en el patrón de precipitaciones con la aproximación de una borrasca atlántica el martes. Esta borrasca, que recibe el nombre de Oscar y que posiblemente sea intensa, se ubicaría sobre las Azores y enviaría sucesivos frentes con lluvias hacia nuestra zona.

Según Brasero, las predicciones semanales del Centro Europeo de Predicción indican que seguiremos teniendo más lluvias de lo normal y temperaturas más bajas en toda la Península y Baleares. Esta situación se mantendría en la siguiente semana, hasta el 18 de junio.