Así lo ha constatado un consorcio formado por las universidades de Vic, de Barcelona y de la Politécnica de Valencia, que, con la colaboración de la Universidad de Valencia y la Estación Biológica de Doñana, ha empezado a trabajar en el proyecto InGeNi-Caretta, informa Efe.

Este proyecto, financiado por la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y la Unión Europea, quiere conocer por qué está sucediendo esta colonización y facilitar la toma de decisiones sobre el fenómeno, probablemente causado por el aumento de temperatura del mar Mediterráneo y de la arena de las playas, a causa del cambio climático.

Según los biólogos, el cambio climático está modificando el área de nidificación de la tortuga Caretta caretta, llevándola a regiones donde no lo había hecho antes, lo que supone nuevos retos de gestión de la biodiversidad en estos territorios.

En la última década, las playas del Mediterráneo occidental están experimentando un incremento en la frecuencia de nidos de tortuga boba, cuya supervivencia depende de la viabilidad de las crías en las playas de puesta.

Según los biólogos del proyecto, esta colonización emergente se está produciendo en espacios con una elevada ocupación humana, como sucede en el litoral español, por lo que es necesaria una gestión adecuada para favorecer el éxito de estas puestas en convivencia con la presencia humana.

"La reciente aparición de este proceso de colonización implica que en los últimos años haya sido necesario desarrollar nuevas capacidades por parte de todos los agentes implicados, tanto en el ámbito científico como de las administraciones públicas", han apuntado los responsables del proyecto.

El primer nido de tortuga marina detectado esta temporada en territorio español apareció a principios de junio en la playa de Can Pere Toni de Palma de Mallorca.

En pocas semanas fue seguido por más nidos detectados en playas de Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía.

En Cataluña, tres de los nidos se han localizado en el Delta del Ebro, lo que puede estar indicando la importancia creciente de este espacio natural como nuevo punto de nidificación.

Un dato destacable de este 2023 es que el nido detectado en la playa de Sa Riera, en Begur (Girona), es la cita más meridional localizada hasta ahora en la Península Ibérica.

"Toda esta actividad está suponiendo un reto muy grande para las redes de seguimiento, gobiernos locales y regionales e instituciones académicas implicadas, que activan en cada caso los protocolos de reciente elaboración tanto en Cataluña como en el resto de las comunidades costeras españolas para la su conservación y para la toma de datos científicos", según los integrantes del proyecto de la Universidad de Vic.

"Este incremento de actividad de nidificación en las playas españolas se alinea con lo que está sucediendo también en otras zonas del Mediterráneo Occidental, donde Italia es el caso paradigmático: en las primeras semanas de temporada se han detectado cerca de 100 nidos. Regiones como la de Campania han recogido incrementos de más del 50% respecto a años anteriores", han señalado los miembros del proyecto InGeNi-Caretta.

Los resultados de InGeNi-Caretta "permitirán mejorar las medidas de conservación de la especie, particularmente en lo que se refiere a la actividad de nidificación en las costas del Mediterráneo español", han concluido los biólogos marinos, que harán un estudio detallado sobre la idoneidad potencial de las playas del litoral español para la nidificación de tortugas marinas.

QUÉ HACER SI VEMOS UNA TORTUGA EN LA PLAYA

Lo primero de todo es no molestarla, dejar que se desplace tranquilamente sobre la arena y ponga sus huevos. Si es de noche, no hay que hacerle fotos con flash ni usar luces de ningún tipo. Hay que llamar inmediatamente al 112 para que personal especializado se haga cargo de la situación y de gestionar el nido. También hay que abstenerse de comunicar el hecho a través de redes sociales, porque un desove de tortuga marina no es un show al que deba convocarse la gente, sino un acto natural que requiere tranquilidad y sosiego.