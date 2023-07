No todas las emisiones de carbono se deben a la misma causa: pueden generarse por necesidades básicas, como calentar una casa, pero también por actividades de lujo no esenciales, como los viajes de placer. Y, sin embargo, cuando se propone la implantación de impuestos al carbono, éstos tienden a aplicarse de manera uniforme a todas las emisiones, tanto si obedecen a necesidades ineludibles como si no. Esta situación puede generar y exacerbar las desigualdades entre la población.

Un estudio recientemente publicado en la revista One Earth aconseja gravar las emisiones de carbono procedentes del sector del lujo a una tasa más alta, de modo que si los 88 países analizados en el estudio implantaran este impuesto centrado solo en dicho sector, se lograría el 75% de la reducción de emisiones necesaria para alcanzar el objetivo del Acuerdo de París de limitar el cambio climático muy por debajo de los 2 °C para 2050. "Hay una injusticia relacionada con quién usa la energía o el carbono para necesidades básicas o bien por cuestiones de lujo, pero este es un tema que aún no se ha traducido en una política concreta", afirma Yannick Oswald, economista de la Universidad de Leeds. Varios países, como Canadá y México, tienen políticas activas para fijar precios al carbono. Estas políticas establecen el precio de todas las emisiones aplicando una misma tasa o se centran en un tipo de emisión, como el calor o el combustible. Sin embargo, investigaciones anteriores han demostrado que, en los países de altos ingresos, estas políticas tienden a afectar más a los hogares de bajos ingresos y, además, no tienen un gran impacto en la reducción de las emisiones. Esto puede deberse a que los recursos como la calefacción o el combustible constituyen una mayor parte del gasto de las personas de bajos ingresos y es difícil prescindir de ellos. El turismo debería pagar más que la calefacción Para ver cómo funcionaría un impuesto que distinguiera entre las emisiones de carbono de las actividades básicas y las de lujo, los investigadores construyeron un modelo basado en las huellas de carbono de los hogares de 88 países diferentes. Para cada país, diseñaron una tasa impositiva para diferentes tipos de compras, garantizando que las actividades que conforman una mayor proporción del gasto de bajos ingresos estarían menos gravadas en comparación con las actividades habituales del gasto de altos ingresos. Por ejemplo, los viajes de vacaciones se gravarían con una tasa más alta que la calefacción del hogar. Aplicando una tasa impositiva uniforme, solo el 37% de los ingresos de este impuesto al carbono global provendrían de compras de lujo. Pero este porcentaje aumentaría al 52% si dicho impuesto se centrara especialmente en el sector del lujo. El impuesto al lujo propuesto por este economista no solo fue "más justo" en función de los ingresos de los hogares, al afectar menos a las familias de bajos ingresos y más a las de altos ingresos, sino que también fue ligeramente mejor para reducir las emisiones anuales de los hogares a muy corto plazo. Los investigadores señalan que esto podría deberse a que es más factible renunciar a las compras de lujo que a una compra esencial si el precio aumenta. Si bien el impuesto al lujo resultó ser más justo en todos los países estudiados, los investigadores descubrieron que, en algunos países de bajos ingresos, un impuesto uniforme también podría ser justo. En Sudáfrica, por ejemplo, los hogares de bajos ingresos ya gastan mucho menos en combustible o en calefacción que las familias de alto poder adquisitivo. Por el contrario, el impuesto al carbono centrado en el sector del lujo es más beneficioso en términos de equidad cuando se aplica a países de altos ingresos. Si bien este tipo de política podría lograr un progreso significativo hacia la reducción de las emisiones globales, los investigadores también señalan que puede ser un objetivo difícil de lograr en la práctica. Pocos países disponen de impuestos a las emisiones de carbono y, además, si se centran en el sector del lujo, este es un colectivo con capacidad para sortear y esquivar este tipo de obligaciones, según los autores del estudio. "El apoyo por parte de la población a las políticas climáticas justas es alto, y es probable que los impuestos al carbono centrados en el lujo sean igualmente populares", afirma Oswald. "A pesar de las limitaciones del modelo, la gran conclusión es esta: al diseñar políticas climáticas, hay que prestar atención a la diferente naturaleza del consumo, y esto mejoraría la equidad de la política climática". Estudio de referencia: DOI: 10.1016/j.oneear.2023.05.027