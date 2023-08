La desaparición de los glaciares es un fenómeno que afecta también a algunos de los más icónicos del planeta, como es el caso del Perito Moreno, en Argentina, visitado cada año por miles de turistas procedentes de todos los países. Un grupo de científicos ha confirmado ahora la pérdida de hielo que sufre este glaciar desde hace cinco años. A pesar de que aún los datos no son suficientes para saber si se trata de una tendencia irreversible, los 700 metros que ha retrocedido esta masa helada en solo dos años han encendido todas las alarmas, pues está considerado como uno de los cuerpos de hielo más estables y equilibrados del planeta.

““En el 2021, cuando nosotros comenzamos con el monitoreo, observamos lo que los guías nos decían. Revisamos las imágenes satelitales y pudimos constatar que es cierto, que aproximadamente empezó un leve retroceso en 2019, pero sobre todo entre el 2021 y el 2022 se produjo un fuerte cambio en la posición en la cual está el frente en la zona norte del Canal de Los Témpanos, y ese comportamiento o esa tendencia continúa hasta hoy. Es por eso que podemos señalar que en algunos sectores de la margen norte hay un cambio en la posición del frente de más de 700 metros”, explicó a la CNN Lucas Ruiz, glaciólogo investigador del Instituto Argentino de Nivología y Glaciología de la Argentina (Ianigla) y del Conicet.

Los datos aportados tanto por satélites como por expertos de la Universidad de Toulouse (Francia), muestran un retroceso en los márgenes del glaciar de unos 350 metros por año, una velocidad que ha sorprendido a los científicos.

En el transcurso de varias expediciones realizadas por los científicos, se observó que el glaciar retrocedió en los últimos dos años 700 metros en el margen norte del Canal de los Témpanos, lugar opuesto a donde están las pasarelas.

“Es un retroceso fuerte. Si se calcula aproximadamente cuánto se retrajo el glaciar entre 1998 y 2019, podemos decir que fueron uno o dos metros por año. Además, aumentó la cantidad de témpanos que se desprenden y está ocurriendo un comportamiento similar en la parte sur del Brazo Rico del Lago Argentino”, detalló.

Otros casos aún más graves

El frente del ventisquero no ha sufrido estos cambios, aclaró el científico argentino: “El frente todavía sigue en contacto con la península de Magallanes. Si hoy medimos cómo cambió desde 2018, es prácticamente nada. Como sigue en contacto con la península, no podemos hablar aún de retroceso como pasó en el glaciar Upsala o en el Viedma o en tantos otros. El frente todavía no ha perdido la posición de equilibrio que encontró a principios del siglo pasado”, informa el portal Infobae.

El glaciar del Perito Moreno se extiende a lo largo de una distancia de 260 kilómetros en total.

Los científicos señalan que, pese a la gravedad de la situación, ésta no se puede comparar con los procesos que ya han sufrido los glaciares Upsala y Viedma, también en Argentina. Este último perdió dos kilómetros de glaciar en tan solo un año.

Con todos esos datos, ahora se intenta determinar si ha comenzado la retracción del glaciar. En concreto, se trata de saber si el Perito Moreno ha iniciado una nueva etapa de retroceso, no asociada al desprendimiento de témpanos, sino a una disminución de acumulación de masa en la parte alta, asociada a un aumento de la temperatura en los últimos veranos y a la falta de precipitación causadas el cambio climático.

El imponente ventisquero está en el área que cubre el Parque Nacional Los Glaciares, al sudoeste de la provincia de Santa Cruz, en el límite con Chile. Fue creado en 1937 y declarado Sitio de Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1981. Se ubica dentro de lo que se conoce como el Campo de Hielo Patagónico Sur y es la tercera extensión de hielos continentales más grande del planeta, después de la Antártida y Groenlandia. Allí hay más de 45 glaciares que oscilan entre los 200 y los 1.300 kilómetros cuadrados.

