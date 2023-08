El tiempo se está volviendo realmente inclemente en España. Según las previsiones del prestigioso meteorólogo Roberto Brasero, esta semana estamos enfrentando la ola de calor más extensa que ha barrido la nación este verano. Se confirma que la mayoría de las regiones españolas han sentido sus efectos, y si aún no has sentido el incremento de las temperaturas, prepárate, porque el alcance total se sentirá este miércoles y jueves.

El tiempo: Hoy es el peor día de la ola de calor

Con el pico de esta ola de calor previsto para este miércoles, el tiempo ha decidido no darnos tregua. No solo experimentaremos temperaturas diurnas extremadamente altas, sino que también se esperan noches tórridas. Para los no iniciados, esto se refiere a temperaturas nocturnas que no bajan de los 25ºC. Imagina intentar dormir en esas condiciones. Aunque las noches tropicales (temperaturas superiores a 20ºC) han sido comunes desde mayo, especialmente en las regiones costeras del Mediterráneo y Canarias, estas noches tórridas son menos habituales y mucho más desafiantes.

La ola de calor se apodera de casi toda España y algunas regionales están en alerta roja

De las 17 comunidades de España, 16 están en alerta por altas temperaturas. Murcia, junto con Ceuta y Melilla, son las únicas regiones que se salvan de estos avisos. Sin embargo, el tiempo en el norte merece una atención especial. El interior del País Vasco ha sido marcado con alertas de nivel rojo, con Guipúzcoa, Vizcaya y el norte de Álava esperando que se superen los 42ºC. Si las predicciones se cumplen, Bilbao podría alcanzar los 44ºC, superando otras ciudades cálidas como Badajoz, Córdoba y Sevilla.

Noches Tórridas o Noches Ecuatoriales: Lo que Necesitas Saber

Las noches tórridas, aunque difíciles de soportar, también pueden ser fascinantes. Las zonas más calientes incluyen Toledo y Extremadura, donde las temperaturas mínimas se han disparado. En Cañaveral (Extremadura), las temperaturas bajaron solo hasta un sofocante 29,4ºC.

Pero, ¿qué pasa con las áreas que no alcanzan la definición de noche tórrida? Incluso en lugares como Piornal, conocido como el pueblo más alto de Extremadura, han experimentado noches tropicales, registrando mínimas de 23ºC.

En resumen, el tiempo en España está pasando por una ola de calor intensa y extensa. Si bien puede ser fascinante desde una perspectiva meteorológica, es esencial tomar precauciones y cuidarse en estas condiciones extremas.