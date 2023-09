Mario Picazo ha hablado. El conocido meteorólogo no ha querido dejar de mostrar su preocupación por las extremas temperaturas que está viviendo la península durante el periodo estival. Y es que el analista de ElTiempo.es ha escrito un tuit en el que alerta de las escasas bajadas de los mercurios durante la noche: "Hace años cuando mostrábamos los mapas de temperatura en verano, nos centrábamos principalmente en las máximas, ya que eran las temperaturas que más impacto tenían en la población. Hoy el cuento ha cambiado y un mapa sin mínimas pierde la mitad de su valor dado que no bajan por la noche y son las que realmente acaban haciendo que el calor diurno no encuentre el deseado alivio nocturno. Además son las temperaturas mínimas tan elevadas, las que realmente están sumando al calentamiento global que experimenta el planeta", ha escrito en Twitter, lo que ha provocado la alarma de alguno de sus seguidores: "Tenemos que actuar ya".

Sin descanso: las lluvias vuelven el fin de semana Con el inicio del otoño climático y la llegada de septiembre, se pronostica un cambio climático significativo que afectará a gran parte del territorio nacional. La combinación de aire frío que empezará a sentirse este viernes y la humedad proveniente tanto del Mediterráneo como del Atlántico configurarán una atmósfera altamente inestable. Se prevén lluvias fuertes para el fin de semana, según avanza el meteorólogo Mario Picazo. Este viernes, el aire más frío se desplazará desde el Atlántico en una depresión aislada que, hacia el fin de semana, se convertirá en una DANA cerca del suroeste de la península. La proyección actual para este jueves anticipa una amplia inestabilidad que podría desencadenar lluvias intensas, granizo y tormentas eléctricas en la mayoría del territorio peninsular, así como en áreas marítimas del Atlántico y Mediterráneo. Jorge Rey vuelve a acertar la previsión de la DANA en Madrid y lanza otro mensaje: "Se lleva los puentes" Las comunidades con mayor peligro Se esperan las precipitaciones más fuertes en regiones del noreste y centro de la península. Comunidades como País Vasco, Navarra, La Rioja, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares, Madrid y Castilla-La Mancha podrían experimentar acumulaciones considerables de lluvia en cortos periodos de tiempo. El viento también ganará fuerza, especialmente en áreas de tormenta, donde podría ser muy intenso. Los vientos de levante en el norte del Mediterráneo y los vientos del norte y noreste en las costas de Galicia serán particularmente fuertes. En Canarias, los alisios también tendrán ráfagas moderadas a fuertes debido a un área de baja presión al suroeste del archipiélago. Hace años cuando mostrábamos los mapas de temperatura en verano, nos centrábamos principalmente en las máximas ya que eran las temperaturas que más impacto tenían en la población. Hoy el cuento ha cambiado y un mapa sin mínimas pierde la mitad de su valor dado que no bajan por la… pic.twitter.com/vE9htKY5sE — Mario Picazo (@picazomario) 6 de agosto de 2023 En cuanto a las temperaturas, se espera una notable disminución desde este jueves hasta el domingo en diversas partes de España, con temperaturas diurnas y nocturnas considerablemente más bajas que el promedio. En ciudades como Madrid, las temperaturas podrían rondar los 20 grados el domingo. Las noches cálidas serán escasas, excepto en algunas áreas del Mediterráneo y Canarias, donde las temperaturas podrían mantenerse por encima de los 20 grados.