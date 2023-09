El Reino Unido planea prohibir a finales de año una raza de perro que en España ni siquera está considerada como perro potencialmente peligroso (PPP), según ha anunciado este viernes el primer ministro británico, Rishi Sunak.

Sunak explica en un vídeo en X (antes Twitter) que ha ordenado a sus ministros que trabajen con las autoridades pertinentes primero para "definir" las características de la raza, que actualmente no está descrita legalmente en este país, y eventualmente para prohibirla.

Se trata de la raza de perro American Bully XL, que ha protagonizado varios ataques en en ese país. "El American Bully XL es un peligro para nuestras comunidades, particularmente para los niños", declara en la grabación el dirigente conservador.

"Está claro que no se trata de un puñado de perros mal entrenados, sino que es un patrón de comportamiento y no puede continuar", dice, en alusión a varios ataques conocidos en los últimos días.

"Estos perros son peligrosos, quiero asegurar a los ciudadanos que tomaremos todas las medidas necesarias para garantizar su seguridad", añade Sunak.

It’s clear the American XL Bully dog is a danger to our communities.

I’ve ordered urgent work to define and ban this breed so we can end these violent attacks and keep people safe. pic.twitter.com/Qlxwme2UPQ

— Rishi Sunak (@RishiSunak) 15 de septiembre de 2023

Una vez los expertos se pongan de acuerdo en cómo definir esta raza canina, el Gobierno propondrá prohibirla enmendando la actual ley de perros peligrosos, ha señalado el primer ministro.

En España no está catalogado como perro potencialmente peligroso -como sí lo son sus 'padres' Pit bull terrier, Staffordshire bull terrier y American staffordshire terrier- y los cachorros de esta raza se venden a partir de los 1.000 euros.