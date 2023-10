Miles de coches eléctricos han sido abandonados en las afueras de varias ciudades de China y las imágenes se han hecho virales desde que las dio a conocer un canal especializado de ese país, Inside China Auto. Como si se tratara de ‘fosas comunes’ de coches eléctricos, estas explanadas llenas de vehículos abandonados parecen dar la imagen de un fracaso total en este tipo de movilidad sostenible, pero lo cierto es que la explicación real es otra.

Tal y como informa el portal Electrek, casi todos ellos son vehículos eléctricos que formaban parte de servicios de coche compartido o de transporte compartido, unos servicios que han terminado fracasando en el país.

Efectivamente, uno de los “cementerios chinos de vehículos eléctricos” visitados por Electrek a las afueras de una ciudad estaba lleno de vehículos eléctricos Neta V y BAIC BJEV EC3, que se habían usado casi en su totalidad para servicios de coche y transporte compartido.

Usaban coches de baja autonomía

En los últimos años, varias empresas que ofrecían este servicio han cerrado después de desplegar miles de vehículos eléctricos de baja autonomía en las ciudades, dejando esos coches en el limbo.

La mayoría de estos vehículos parecen haber sido usados, ya que suelen llevar matrícula. De hecho, algunos están bastante dañados, lo que demuestra que realmente han sido empleados en programas de uso compartido de automóviles.

El mismo portal especializado asegura que se han visto cementerios de coches eléctricos en aproximadamente media docena de ciudades de China. Su cifra total podría rondar los 20.000 automóviles.

“Entonces ¿cuál es la conclusión que hay que sacar? Ciertamente, no es que los vehículos eléctricos sean un fracaso. Para empezar, estamos hablando de menos de 20.000 vehículos eléctricos en un país que tiene millones de vehículos de este tipo”, afirma Electrek.

Pero, además, parece haber otra razón. La mayor parte de estos vehículos tienen una escasa autonomía. La mayoría tienen menos de 120 kilómetros de autonomía y muchos de ellos se quedan en 60.

Las empresas de coches compartidos creyeron, quizá con demasiado optimismo, que podrían inundar las ciudades con estos vehículos baratos y el público se acostumbraría a ellos, pero no fue así. Su bajo coste no compensaba su pobre rendimiento, especialmente cuando las ciudades ofrecen un transporte público bastante eficaz.

La conclusión que extraen los expertos que han investigado el caso es que “los vehículos eléctricos tendrán éxito si son mejores que los de combustión interna, no productos inferiores como estos. Además, utilizarlos con servicios de coche o de transporte compartido no compensa si el producto no es bueno”.

Sin embargo, lo peor es que esos miles de vehículos abandonados en los campos de esas 12 ciudades chinas constituyen un residuo que literalmente parece haber sido dejado a su suerte, sin ningún tipo de tratamiento ni recuperación. El progresivo deterioro de los automóviles garantiza la contaminación del medio natural.

Artículo de referencia: https://electrek.co/2023/09/22/lesson-take-china-abandoned-electric-cars/

