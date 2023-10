El misterio de los círculos de hadas (formaciones vegetales en forma circular que suelen aparecer en desiertos africanos) es uno de los enigmas sin resolver de los ecosistemas mundiales. Hasta ahora, se pensaba que solo existían en África y en Australia, pero científicos españoles del CSIC acaba de demostrar, a través de un estudio que ha aplicado nuevas técnicas, que en realidad están distribuidos por todo el globo.

Estos enigmáticos patrones circulares son de las formaciones naturales más misteriosas que se pueden observar en las zonas áridas de nuestro planeta. Son círculos de suelo desnudo rodeados de anillos de vegetación, que hasta ahora únicamente se habían descrito en las regiones desérticas de Namibia y Australia. A lo largo de los años, se han propuesto múltiples hipótesis para explicar su formación, que han dado lugar a numerosas discusiones sobre los mecanismos que los originan. Sin embargo, hasta este momento, se desconocía la dimensión global de este tipo de fenómenos y los factores ambientales que los explican.

Según publica la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), que recoge las conclusiones del estudio, a través de imágenes por satélite e inteligencia artificial ha sido posible identificar estos singulares patrones vegetales en 263 regiones desérticas del mundo, repartidas en 15 países de tres continentes. Se trata, por tanto, de un fenómeno generalizado. Entre las regiones donde se han detectado figuran parajes tan diferentes entre sí como el Sahel, el Sáhara occidental, Madagascar, el Cuerno de África o el suroerste de Asia.

Una forma de autoorganización biológica

La investigación ha permitido comprobar que estos círculos vegetales se forman por una combinación de características específicas del suelo y del clima. Esto es lo que se dedujo tras analizar factores climático como la precipitación media anual, las características físicas, químicas y biológicas del suelo, y también el contenido de nitrógeno de la tierra en la que se hallan.

Es decir, en estos parajes generalmente desérticos, la vegetación se organizaría mediante estos patrones regulares, en forma de parches o manchas, al objeto de optimizar los escasos nutrientes y recursos hídricos existentes en esas zonas. Se trata, por tanto, de una estrategia de supervivencia en un medio hostil. Esta explicación no excluiría otras adicionales, que podrían ser complementarias.

Los primeros círculos de hadas fueron localizados en un área desértica de Namibia en 1971, pero posteriormente se hallaron formaciones similares en el desierto occidental de Australia. Entre los primeras hipótesis figuraban la acción de las termitas para la formación de estos círculos, entre otras posibilidades. Ha sido ahora, con el estudio del CSIC, que se ha demostrado que estos círculos no son exclusivos de una parte o dos del planeta, sino de numerosos desiertos.

Los investigadores encontraron que la combinación de determinadas características del suelo y el clima, como presentar un bajo contenido de nitrógeno y una precipitación media inferior a 200 mm/año pueden explicar la presencia de círculos de hadas. Tanto las termitas como las hormigas tuvieron una importancia baja como responsables de estas formaciones. Sin embargo, a una escala regional, las termitas sí fueron un factor más importante en Namibia que en regiones como el Sahel o Australia. “Este estudio ha tenido en cuenta múltiples variables hasta la fecha no consideradas, como el albedo o el estado de los acuíferos”, señala Jaime Martínez-Valderrama, científico de la Estación Experimental de Zonas Áridas (EEZA-CSIC) y coautor del estudio.

“Estos resultados también abren la puerta a investigaciones sobre si estos patrones espaciales pueden ser indicadores de la degradación de los ecosistemas con el cambio climático, como es el caso de otros patrones espaciales de la vegetación en zonas áridas”, apunta Miguel Berdugo, otro de los coautores de la publicación.

Estudio de referencia: https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2304032120

