El biólogo marino, buceador y fotógrafo Manu San Félix, afincado en Formentera (Baleares), es el impulsor de una campaña de recogida de firmas 'Reserva30' para forzar a las administraciones a proteger de manera íntegra el 30% del mar Mediterráneo antes de 2030, en línea con el mandato lanzado desde la ONU para todo el planeta. Esta parte del globo terrestre es, junto con el Ártico, la que más rápidamente está calentándose por el cambio climático, causando serios estragos en la biodiversidad marina. Por ello, San Félix urge a pasar de las palabras a los hechos.

-¿Qué ha llevado a impulsar la campaña Reserva 30 Mediterráneo, tal vez la falta de ambición de las instituciones públicas?

-Llegué a Formentera con 26 años, por entonces era un joven biólogo marino, alumno de doctorado y soñaba con ver el Mediterráneo que a mi generación nos descubrió el gran Jacques-Yves Cousteau con enormes meros, focas monje, espectaculares fondos repletos de coral rojo y pleno de centollos y langostas... Estaba convencido que en unos años íbamos a recuperar todo lo que habíamos destruido porque íbamos a proteger bien. Han pasado algo más de 30, miro atrás y veo tres décadas luchando por la conservación del Mediterráneo con muchísimas charlas, reuniones, creación de áreas marinas protegidas, comunicaciones en prensa, etc.

Y, sin embargo, no sólo no hemos avanzado en la recuperación del Mediterráneo, sino que está cada vez peor. Los peces grandes prácticamente han desparecido y cada vez hay más especies en situación crítica. Cuando salto al agua noto cómo estamos perdiendo la calidad del agua. Si miramos lo que llega a una lonja hoy día y lo que llegaba hace 50 años, tendremos una visión clara de que estamos ante un mar que se agota. Esta campaña nace en cuanto pensé en intentar llegar a la gente para hacerle ver la grave situación del Mediterráneo y la urgencia en actuar, uniendo a la sociedad firmando la ‘Declaración por el Mediterráneo’ para lograrlo. Necesitamos tener una mayor ambición de protección para que vuelva a ser el mar que había hasta los años 60.

-¿Cuál es el procedimiento y el calendario previsto para esta campaña, es decir, cuántas firmas se aspira a recoger y qué se hará luego con ellas?

-Aspiramos a recoger al menos medio millón de firmas, aunque yo ambiciono conseguir más, siendo consciente de la dificultad. Siento que es un proyecto imposible, pero sé que se pueden conseguir en esta vida las cosas imposibles. El calendario lo lleva el propio nombre de la campaña: Reserva 30, es decir, conseguir el 30% de protección para el 2030. Pero me gustaría que tengamos éxito y tener las firmas antes de un año. Pero estamos preparados para que sea un trabajo largo y difícil. Una vez que tengamos las firmas, acompañados por National Geographic, la idea es llevarlas al Gobierno para inspirar la ambición de recuperar el Mediterráneo, legislando para lograrlo.

-¿Ve factible el objetivo de preservar el 30% de los océanos del planeta para 2030, tal y como han acordado la ONU y otros organismos mundiales?

-Lo veo factible y por eso creo en la campaña que impulso y que además compagino con mi trabajo en el proyecto Pristine Seas que lucha por salvaguardar los lugares remotos de los océanos y llegar a proteger el 30% del planeta para el 2030. Es el reto que firmaron 196 países en la conferencia de biodiversidad de la ONU celebrada en Montreal a final de año. El hecho de que haya ese respaldo internacional me hace sentir de que es factible, pero por delante hay mucho trabajo que hacer.

-A veces los pescadores se oponen a las medidas de protección del medio marino. ¿Hasta qué punto son beneficiarios ellos mismos de estas figuras de protección?

-Recuperar la pesca local (y subrayo lo de ‘local’) es un objetivo básico de esta campaña. Para seguir pescando es necesario reservar zonas: hay muchos ejemplos que demuestran que es un buen negocio para la pesca. Hay ya muchos casos de éxito, tanto dentro del Mediterráneo como fuera de él, y por eso cada vez hay más pescadores en el mundo tras las iniciativas de protección, porque saben que les beneficia para tener más capturas.

En el Mediterráneo, tan sólo el 0,23% está cerrado a la pesca, y eso no es lógico. Se trata de hacer en el mar lo que un ganadero hace en tierra: no mata a todo el ganado, sino que reserva a los más grandes, a los reproductores, porque son los más productivos, y vende el resto. Con la ventaja que en el mar no hace falta alimentar, ni construir establos, ni siquiera comprar tu rebaño, simplemente reservar zonas. El mar es muy productivo y agradecido. Esa mentalidad de sembrar y esperar para luego recoger que el hombre tiene en tierra desde hace miles de años, es preciso llevarla hoy día al Mediterráneo si no queremos perderlo.

-Para que las nuevas áreas marinas protegidas que ustedes reclaman tengan éxito, hará falta una gestión que evite nuevos paper-parks, es decir, parques que sólo existen sobre el papel. Eso significa personal y dinero. ¿Cree que las administraciones harán ese esfuerzo, teniendo en cuenta que la superficie a proteger debe aumentar bastante?

-Es justo al contrario. Crear una zona marina protegida no supone más gastos, sino más ingresos. Muchos más. Si la decisión dependiera de un ministro de Economía, sin duda llegaríamos muy rápido al 30%. Pongo un ejemplo: la zona marina protegida más grande del planeta y, por lo tanto, con mayores gastos de gestión y vigilancia, está en Hawaii y se llama Papahanaumokuakea. En apenas cinco años tras su creación, la pesca de atún en la zona ha aumentado un 54%. Eso supone que, en términos de dinero, estaríamos hablando de un incremento de ingreso de cientos de millones. Pocos negocios presentan ese tipo de rentabilidad en tan poco espacio de tiempo.

La pesca actual está en una situación crítica, muy delicada, que sólo es viable por las subvenciones y ayudas que recibe el sector. La situación es muy preocupante. Para pescar cada vez hay que irse más lejos y echar más kilómetros de artes de pesca. Cuando en los años 40 y 50 se pescaba desde las mismas playas y se salía a remo. El Mediterráneo es como una cuenta que se está quedando sin fondos porque hemos sacado demasiado durante muchos tiempo.

-La situación del Mediterráneo por el calentamiento global es especialmente crítica. ¿Hay tiempo para evitar el colapso total de esta cuenca? ¿Qué margen de maniobra nos queda actualmente?

-Así es. Estamos ante un desafío enorme, que preocupa y asusta. Sabemos el problema, pero es más difícil interpretar cuáles van a ser las consecuencias. Para evitar ese colapso, la primera medida es proteger, porque cuanto más sano esté el Mediterráneo, mejor resistirá la crisis térmica a la que ya se enfrenta. Como cualquier organismo o ecosistema, cuanto mejor sea su salud, mejor resistirá las adversidades. Soy optimista y creo que hay que huir del tono apocalíptico, porque de verdad pienso que estamos a tiempo. Pero ya no hay margen, el momento de actuar y de cambiar es hoy mismo, es ahora. Tenemos que hacer en este momento lo que desearán en el futuro que hayamos hecho los que ahora son niños y jóvenes en 30 años. Si lo hacemos bien, podemos recuperar el Mediterráneo, si no actuamos... Siento que puede ser que estemos ante la última oportunidad.

-Otro de los problemas que sufre es el vertido de plásticos. Da la sensación de que se avanza poco en este campo por parte de las administraciones... ¿Qué impresión tiene al respecto?

-Respecto a los plásticos, es un problema terrible, pero tendrá una solución más rápida. Cada vez más van a ir apareciendo materiales sustitutivos no nocivos sin el problema de persistencia en el medio natural. Opino que la 'Edad del plástico' va a ser corta. Mientras hablamos en esta entrevista hay muchos genios trabajando inventando esos nuevos materiales. Mientras tanto, hemos de reducir su uso a lo estrictamente necesario y, sobre todo, recilar. No lo hacemos como deberíamos porque somos vagos y muy poco inteligentes. Por eso cada uno de nosotros tiene que intentar comprar y consumir el mínimo de plástico y reciclar todo el que cada uno usa.

-¿Qué opina sobre la creciente amenaza que representan los cruceros turísticos, cada vez más cuestionados por los múltiples impactos ambientales que generan?

-Sobre cruceros y sobre el turismo mi opinión es que estamos tardando en ponernos límites. No hacerlo es síntoma de una sociedad codiciosa, que no se conforma nunca y siempre quiere más. Cada vez no sólo hay más cruceros, hay más tráfico en los aeropuertos, más barcos que llegan navegando, no paramos de construir... Ha llegado el momento de parar y reflexionar hacia dónde vamos, sin límites el futuro no es nada halagüeño ni en el Mediterráneo ni en el planeta.

Web para firmar a favor de la campaña: https://reserva30.org/

