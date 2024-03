Este es el diminuto pez que emite un ruido de 140 decibelios para comunicarse en aguas turbias

Un grupo internacional de científicos ha estudiado una pequeña especie de pez con una longitud que no supera los 12 milímetros, conocido como Danionella cerebrum. A pesar de su diminuto tamaño, este pez puede producir sonidos de más de 140 decibelios, lo que es comparable al ruido de un motor a reacción durante el despegue, escuchado a 100 metros de distancia.

En su estudio, los investigadores desvelan que estos pequeños peces translúcidos poseen un órgano especial que les permite generar sonido. Los científicos suponen que utilizan los sonidos para comunicarse entre sí en aguas turbias.

En la naturaleza hay otros animales conocidos por su estridencia. El camarón mordedor es un crustáceo que puede generar con sus pinzas un sonido de hasta 250 decibelios. Las llamadas de apareamiento del kakapo no volador alcanzan los 130 decibeles, y los elefantes pueden producir con su trompa ruidos de hasta 125 decibelios.

Son peces completamente transparentes / reddit

"Pero, en cambio, los peces generalmente se consideran miembros bastante tranquilos del reino animal", explica el Dr. Ralf Britz, de la Colección de Historia Natural Senckenberg en Dresde. "Sin embargo, hay ciertas especies de peces que pueden ser sorprendentemente ruidosos. Por ejemplo, el pez guardiamarina macho atrae a sus hembras con un audible vibrato de aproximadamente 100 hercios y 130 decibelios".

En su estudio, Britz y un equipo de investigación internacional dirigido por Benjamin Judkewitz de Charité en Berlín examinaron la especie de pez Danionella cerebrum, que sólo alcanza una longitud de unos 12 milímetros.

Como oir un motor de avión a 100 metros

"Este diminuto pez puede producir sonidos de más de 140 decibelios a una distancia de 10 a 12 milímetros; esto es comparable al ruido que percibe un ser humano de un avión durante el despegue a una distancia de 100 metros y algo bastante inusual para un animal de tamaño tan pequeño. Intentamos entender cómo logran hacer esto los peces y qué mecanismos son responsables de este logro", explica el ictiólogo de Dresde.

Utilizando una combinación de vídeo de alta velocidad, tomografía microcomputarizada, análisis de expresión genética y métodos de diferencias finitas, los investigadores han visto que los machos de la especie Danionella poseen un aparato generador de sonido único, que incluye un cartílago que tamborilea, una costilla especializada y un músculo resistente a la fatiga.

"Este aparato acelera el cartílago que tamborilea con una fuerza de más de 2.000 g y lo dispara contra la vejiga natatoria para producir un rápido y fuerte pulso. Estos pulsos se unen para producir llamadas con contracciones musculares bilaterales alternas o unilaterales", añade Britz.

Estos peces transparentes, que sirven como organismo modelo para la investigación biomédica, son nativos de aguas poco profundas y turbias en Myanmar. "Suponemos que la competencia entre los machos en este entorno visualmente restrictivo contribuyó al desarrollo de un mecanismo especial de comunicación acústica", afirma Britz.

Los resultados del estudio desafían la noción convencional de que la velocidad del movimiento esquelético en los vertebrados está limitada por el movimiento muscular. "Comprender la extraordinaria adaptación de Danionella cerebrum amplía nuestro conocimiento sobre la locomoción animal y resalta la notable diversidad de mecanismos de propulsión en diferentes especies. Esto contribuye a una comprensión más amplia de la biología evolutiva y la biomecánica", explica el equipo.

El estudio ha sido publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences.

Estudio de referencia: https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2314017121

