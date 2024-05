Las correrías de ‘Calavera’, un oso al que le encanta el tocino, en un pueblo asturiano

Le han puesto nombre, ‘Calavera’, y ya conocen su cara, porque lo han grabado ‘visitando’ de madrugada el pueblo de Vendilles, en el concejo asturiano de Yernes y Tameza. Es un oso. Busca alimento y, aunque come todo lo que pilla, incluso pienso, por lo que se ve, le encanta el tocino, ya que no deja ni rastro del que deja un vecino para sus perros.

La víctima de las correrías nocturnas de 'Calavera', Jorge Morán, un gijonés con segunda residencia en Vendilles, decidió grabar lo que ocurría en su propiedad y el vídeo ha empezado a correr por las redes sociales y se ha hecho viral. En la grabación se ve al plantígrado entrar en la finca y acercarse hasta el hórreo situado cerca de la vivienda.

A ‘Calavera’ ni le inmutan los perros: ‘pasa’ de ellos, camina entre los canes como si tal cosa. Tampoco los canes aparentan estar demasiado asustados. Ladran, pero sin demasiada energía. Tal parece que se conocieran. No es la primera vez que el propietario de la finca sufre las ‘excursiones’ de los osos. De hecho, hace unos años acabaron con sus panales de miel. No sabe si era el mismo animal, pero no le extrañaría.

Para evitar más ‘robos’, nuevos destrozos –el oso suelo dejarlo todo patas arriba– y la posibilidad de algún susto o daños a sus perros, el afectado ha decidido cerrar mejor el exterior de la propiedad y electrificar el cierre, tal y como se hace para el ganado doméstico.

Un "osín" en busca de territorio

Pero ‘Calavera’ no es el único oso que se ha dejado ver en los últimos días en Asturias. El último fin de semana se celebró el Naturwatch Somiedo 2024, y los participantes pudieron avistar desde el mirador somedano de La Peral tres osos.

Vieron a un oso adulto, grande y de color oscuro, mientras caminaba tranquilamente por una pradera muy próxima a la carretera de un puerto cercano. Además, otros dos ejemplares jóvenes, de entre uno y dos años, aparecieron a solo 200 metros de mirador y muy cerca de las casas de un pueblo.

Con la ayuda de potentes objetivos e incluso de telescopios la visión fue perfecta: se pudieron observar todos los detalles de los aninales. "Espectacular", "alucinante" y "maravilloso" fueron algunos de los adjetivos elegidos por los presentes para calificar el momento.

Hay más: este pasado fin de semana se ha dejado ver por los pueblos del valle del río Bárcena, en el municipio de Tineo, un oso joven, tal vez de dos años de edad y por lo tanto recién ‘independizado’ de su madre.

Los vecinos sabían de la existencia de osos en zonas de mayor altitud, pero nunca hasta ahora habían visto uno correteando por el valle. Lo acabaron grabando mientras huía de un coche por la pista de acceso a un pueblo.

Los lugareños creen que el "osín" debe andar buscando su propio territorio, y esa zona de Asturias es ideal, puesto que allí dispone de zonas de bosque en montes en los que no entran los humanos, con castaños, arándanos y matorral bastante.

Consejos para recorrer montañas oseras

No muy lejos de ese valle, en la zona alta del río Bárcena, sitúan los vecinos a dos grandes plantígrados, y otros dos más en la cuenca alta del río Navelgas, donde hay numerosos colmenares, pero apenas presencia humana. Más que preocupación por las colmenas, los vecinos temen encontronazos de alguno de estos osos con personas mayores que suelen pasear por los alrededores.

El que no parece aún peligroso es el "osín", que de momento huye ante cualquier sospecha de cercanía humana. Pero si ha llegado para quedarse en el valle, el problema podría surgir cuando crezca. De ahí que asociaciones defensoras de esta especie y el programa LIFE ‘Osos con futuro’, hayan elaborado publicaciones en las que explican qué hacer en un encuentro con un oso.

En Asturias, conviene saber reaccionar, más aún cuando se acerca la temporada estival y se incrementa de manera notable el número de visitantes y las actividades de ocio y naturaleza en las zonas de montaña.

Hace dos años, LIFE ‘Osos con futuro’ lanzó un vídeo de animación titulado ‘Consejos para recorrer las montañas del oso pardo’. El vídeo, que dura unos 5:00 minutos, cuenta la historia de dos grupos de visitantes que se comportan de manera muy distinta mientras recorren un monte osero: por un lado, un padre con su hija, que actúan de forma responsable y disfrutan de la excursión, y por otro lado, una pareja con conductas inapropiadas que pone en riesgo a los osos y a sí mismos.

En primer lugar, hay que saber que los osos evitan el contacto con los seres humanos y los suelen detectar con bastante antelación, por lo que se alejan discretamente, sin que las personas lleguen a darse cuenta, según una guía elaborada por la Fundación Oso Pardo (FOP) y la Fundación Oso de Asturias (FOA).

¿Qué hacer en caso de encuentro fortuito?

Pero puede darse un encuentro fortuito, como el que hace unos años provocó heridas a una mujer en Cangas del Narcea, al ser apartada violentamente con una mano por un oso que huía. En esos casos, extremadamente raros y excepcionales, nunca se debe reaccionar de forma agresiva o dando voces. Tampoco debe intentarse un acercamiento, que el oso identificaría como una amenaza.

Entre las recomendaciones de las dos fundsaciones en caso de encuentro con un oso están las de ser siempre prudentes; mantener la calma en todo momento; evitar si es posible el encuentro; no hacer frente al animal en ningún caso; hacerse notar si no nos ha visto y está a corta distancia, pero sin aspavientos ni voces; y retirarse hablando suave, sin gestos amenazantes, sin correr, sin hacer ruido y sin perderlo de vista.

En el improbable caso de un ataque, lo mejor es tumbarse boca abajo o en posición fetal, con la cara y la cabeza protegidas con las manos y permanecer inmóvil. Y en el caso de un encuentro en la carretera mientras se conduce, nunca perseguirlo, parar o reducir la marcha hasta que abandone el vial, y encender las luces de emergencia.

Qué hacer ante la presencia de un oso (guía): http://www.osodeasturias.es/resources/articles/410/attach/FOP_OSOS_Desplegable_Castellano-OK.pdf

