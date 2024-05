Hallan microplásticos en todos los testículos humanos analizados: ¿Causa de la caída del esperma?

Los microplásticos constituyen ya una plaga totalmente fuera de control que no solo se propaga por el medio ambiente sino que ha penetrado en el organismo humano. Se han encontrado partículas plásticas en la placenta, en el torrente sanguíneo, en el hígado e incluso cerca del cerebro. Ahora, un estudio científico dado a conocer por The Guardian anuncia que se han encontrado microplásticos de forma generalizada en los testículos del hombre y ello podría estar relacionado con la caída de esperma que se viene observando desde hace años.

El estudio ha sido publicado en la revista Toxicological Sciences y desvela que, en los experimentos realizados, los científicos analizaron 23 testículos humanos y otros 47 de perros. Los resultados fueron concluyentes: había microplásticos en todos y cada uno de ellos.

Los testículos humanos habían sido conservados de tal modo que no pudo hacerse un recuento de su número de espermatozoides, pero sí se pudo hacer ese cómputo en el caso de los perros. El resultado fue que había menos espermatozoides en aquellos testículos que tenían un mayor número de partículas de PVC. Es decir, parece haber una correlación entre la cantidad de microplásticos que hay en estos órganos y el descenso en el número de células reproductoras, aunque los autores advierten de que son necesarias más investigaciones para afinar los resultados.

Los micro y nanoplásticos proliferan por doquier / Agencias

En declaraciones al diario The Guardian, el profesor Xiaozhong Yu, de la Universidad de Nuevo México (EEUU), afirmó: “Cuando recibí por primera vez los resultados de los perros me sorprendí. Pero me sorprendí aún más cuando recibí los resultados de los humanos".

Para realizar su investigación, los autores obtuvieron testículos de pacientes fallecidos en 2016, con una edad que oscilaba entre los 16 y los 88 años. Según Yu, “el impacto [de los microplásticos] en la generación más joven podría ser más preocupantes”, puesto que nunca como en las últimas décadas se había producido una explosión tan grande de este tipo de material.

Los testículos de perro, por su parte, procedían de clínicas veterinarias que suelen hace operaciones de esterilización.

Tres veces más en hombres que en perros

El estudio consistió en disolver muestras de tejido y analizar luego los restos de plástico que quedaban. La concentración de plásticos en los órganos humanos resultó ser casi tres veces superior a la de los perros: 330 microgramos por gramo de tejido frente a 123 microgramos, según detalla el citado diario británico.

De entre todos los tipos de plásticos posibles, el polietileno, usado en la fabricación de bolsas y botellas, fue el más frecuentemente encontrado, seguido del PVC.

Los espermatozoides bajan en número cada vez más / Agencias

No es el primer estudio científico que hace tan preocupante hallazgo, pues el año pasado otra investigación, esta realizada en China, también halló microplásticos en varios testículos humanos y muestras de semen.

No constituye una novedad que la cantidad de espermatozoides en los hombres está cayendo en picado desde hace años. Numerosos estudios han atribuido gran parte de la responsabilidad a la contaminación química presente en la alimentación y en los utensilios más habituales, así como a los pesticidas. Sin embargo, solo ahora empieza a establecerse una conexión entre la caída del esperma y las partículas plásticas que ingresan en el organismo.

Estos fragmentos minúsculos de plástico son sospechosos de desencadenar un aumento sustancial del riesgo de ictus, infartos de miocardio y muerte prematura, entre otras afecciones graves a la salud.

Estudio de referencia, en este enlace.

