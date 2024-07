Liberan millones de mosquitos modificados genéticamente para salvar las aves de Hawai

La gripe aviar es una grave amenaza para numerosas especies de aves, algunas de ellas ya acosadas por otros problemas que las ponen al borde de la extinción. Así sucede, por ejemplo, en Hawái, donde aves nativas como el akikiki o el akeke’e están siendo diezmadas por la gripe aviar. ¿La solución? Mosquitos modificados genéticamente para que impidan la puesta de huevos infectados.

Los científicos han liberado millones de mosquitos modificados genéticamente en las islas. Estos mosquitos, alterados para impedir la reproducción de individuos portadores de malaria aviar, podrían frenar de forma muy considerable la propagación de esta enfermedad.

La iniciativa forma parte de un plan más amplio en el que se emplea la biotecnología como forma de preservar la biodiversidad de Hawái, que incluye tesoros animales y vegetales únicos en el mundo.

Hawai es un paraíso de la biodiversidad / Agencias

El mosquito portador de la enfermedad llegó a Hawái en el siglo XIX a bordo de barcos europeos y estadounidenses, pero las aves nativas no han desarrollado inmunidad, por lo que mueren con una sola picadura de estos insectos. La preocupación crece entre los científicos ante los estragos que está causando la gripe aviar.

Acelerada extinción de especies

Como ejemplo de ello, baste decir que de las 50 especies de trepadores de miel que había en el pasado, 33 ya se han extinguido, y muchas de las 17 restantes están en serio peligro. Hay algunas de ellas que podrían desaparecer en un año, según informa el portal Infobae.

Por ello, los responsables de la fauna silvestre de Hawái han decidido optar por una solución poco frecuente, como es liberar mosquitos macho infectados con una bacteria natural que actúa como método anticonceptivo para reducir la población de mosquitos portadores de la malaria.

El proceso para aplicar este método ya ha comenzado. Cada semana, un helicóptero libera en vuelo alrededor de 250.000 mosquitos infectados con la bacteria Wolbachia sobre las islas. A finales del mes pasado ya se habían liberado 10 millones de estos insectos, añade el citado portal.

Impedir la eclosión de huevos infectados

¿Cómo funciona el proceso para anular la transmisión del virus? La bacteria Wolbachia impide que los huevos de las hembras silvestres eclosionen cuando se aparean con los machos infectados, lo que podría disminuir gradualmente la población de mosquitos transmisores de la malaria.

El akikiki, otra de las especies más amenazadas / Agencias

Chris Warren, coordinador del programa de aves forestales del parque nacional Haleakalā en Maui, subrayó la urgencia del proyecto diciendo: “Lo único que sería más trágico es que las aves se extinguieran y no lo intentáramos. No podemos no intentarlo. Es nuestro deber hacer algo al respecto”.

Los mieleros hawaianos, en situación crítica

Las caídas en las poblaciones de aves silvestres hawaianas alcanzan cifras espectaculares. Un ejemplo de la crítica situación es el trepador de Kaua’i, conocido como akikiki, cuya población ha pasado de 450 individuos en 2018 a solo cinco en 2023.

Los mieleros hawaianos desempeñan un papel esencial en el ecosistema, ya que polinizan plantas y controlan poblaciones de insectos. Sin embargo, debido a su falta de inmunidad a la malaria aviar, las aves como el mielero escarlata (’i’iwi) tienen un 90% de probabilidad de morir si son picadas por un mosquito infectado.

