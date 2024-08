Impacto ambiental: los cruceros han doblado su tamaño desde 2000, y en 2050 serán 8 veces más grandes que el 'Titanic'

Los cruceros turísticos son ya verdaderas ciudades que flotan sobre el mar. Cargados con millares de pasajeros, son un nuevo aliciente para las vacaciones, pero también son el origen de múltiples impactos ambientales, cada vez mejor documentados y más preocupantes. El tamaño de estas embarcaciones no para de aumentar, y ahora un estudio especializado ha dejado al descubierto la magnitud de esta evolución, verdaderamente impresionante.

El organización internacional Transport & Environment (T&E), especializada en el impacto ambiental de los medios de transporte públicos, ha elaborado un informe en el que demuestra que el tamaño de los grandes cruceros se ha duplicado desde el año 2000 hasta ahora.

El buque de crucero más grande que navegaba por el planeta en el año 2000 era el Voyager of the Seas, de la empresa Royal Caribbean, con 137.276 toneladas (GT). Pero, desde entonces, el tamaño medio de los 10 barcos más grandes se ha duplicado, al pasar de 103.000 toneladas a 205.000, según el citado informe.

Evolución de los cruceros / T&E

Estas embarcaciones, que alcanzan el aspecto de verdaderos monstruos flotantes, son cada vez más grandes. En la actualidad, el mayor de todos cuantos navegan en el planeta es el Icon of the Seas, de Royal Caribbean, que fue botado en enero de este mismo año. Tiene 20 cubiertas, con 40 restaurantes, siete piscinas, un teatro y un parque. Su eslora es de 365 metros y puede albergar a casi 10.0000 personas. Aunque está propulsado con Gas Natural Licuado (GNL), que emite menos CO2 que el combustible marino convencional, sus emisiones en metano son mayores.

El ‘Titanic’, como un barco de pesca a su lado

Pero el Icon of the Seas no será el mayor buque de pasajeros que se construya, pues las previsiones apuntan a tamaños aún mayores en los próximos años. De hecho, el informe de T&E afirma que si esta tendencia no varía (y nada parece presagiarlo), los mayores cruceros en 2050 serán hasta ocho veces más grandes, en tonelaje bruto, que el Titanic. De hecho, esos cruceros de los próximos años “harán que el Titanic parezca un pequeño barco de pesca”, afirma la experta de T&E Inesa Ulichina.

Imagen de un gran crucero / Shutterstock

No solo aumenta el tamaño de los barcos, sino también su número. Los autores del informe desvelan que el número de cruceros se ha multiplicado por 20 desde el año 1970.

Las previsiones que efectúa el estudio señalan que la cantidad de pasajeros que moverá la industria en 2024 será de unos 35 millones, lo que supone un incremento del 6% respecto a los niveles previos a la pandemia del Covid. De hecho, parece que el mercado en este sector sigue siendo sólido, al asegurarse no solo el sector de los baby boomers, sino también el de los millenials.

Comparación entre el 'Titanic' y el mayor crucero actual / T&E

El impacto climático de los grandes cruceros es descomunal, pues su polución se propaga por tierra, mar y aire. Especialmente fuerte es su impacto sobre el clima cuando se combina el crucero con un vuelo en avión, algo bastante habitual, señala Transport and Environment.

Puertos europeos que restringen cruceros

El informe se hace eco de las restricciones que, por todos estos motivos y también por la masificación humana que provocan en los puertos de llegada, han empezado a adoptar algunos puertos. Es el caso de Barcelona, que ha anunciado planes para imitar a Amsterdam en el cobre de impuestos a los turistas de cruceros, que a menudo solo pasan unas horas en la ciudad. Además, Amsterdam ha decidido cerrar su terminal central de cruceros y Venecia ha prohibido que los grandes buques de este tipo entren en su zona más frágil. Palma de Mallorca, por su parte, ha limitado también el número de barcos que pueden atracar en su puerto a diario.

Protesta en Venecia contra los grandes cruceros / El Periódico

En declaraciones recogidas por el diario The Guardian, la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA), que agrupa a las grandes empresas mundiales del sector, señala que la flota de estos buques es actualmente “más eficiente energéticamente que nunca”, dado que las emisiones medias por barco han bajado un 16% en los últimos cinco años. También afirma esta patronal que la “gran mayoría” de los actuales cruceros y los nuevos que se estrenarán en la próxima década “son barcos pequeños y medianos”.

Estudio de referencia: https://www.transportenvironment.org/articles/biggest-cruise-ships-today-are-more-than-twice-as-big-as-they-were-in-2000

