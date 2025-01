Declaran la guerra al plumero de la Pampa en el delta del Ebro

El plumero de la Pampa (Cortaderia selloana), originario de Sudamérica, es una especie exótica invasora que está causando significativos impactos ambientales y ecológicos en diversas zonas de España. Esta planta posee una notable capacidad invasiva: coloniza rápidamente hábitats naturales y seminaturales, desplazando a la flora autóctona y compitiendo con ella por recursos esenciales como luz, agua y nutrientes, lo que conduce a una disminución de la biodiversidad local.

Entre las zonas afectadas por esta especie invasora destacan espacios de gran valor ecológico, como el delta del Ebro. La ONG SEO/BirdLife ha decidido declarar la "guerra" al plumero de la Pampa. A través del proyecto Life Coop Cortaderia, se pondrá en marcha una acción piloto para eliminar 20 hectáreas invadidas por esta planta exótica, utilizando tanto medios mecánicos como manuales.

Incluido en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, el plumero de la Pampa representa una seria amenaza para el delta del Ebro. Su presencia afecta no solo a la biodiversidad local, sino también a la economía, la salud pública y el bienestar social.

"SEO/BirdLife lleva más de 15 años actuando contra la amenaza de especies invasoras como la uña de gato (Carpobrotus edulis), el caracol manzana (Pomacea maculata) y la tortuga de Florida (Trachemys scripta). Sin embargo, en los últimos cinco años hemos intensificado nuestros esfuerzos contra la hierba de la Pampa, eliminando manualmente centenares de ejemplares", explica Marc Viñas, coordinador de la Oficina Técnica de la ONG en el delta del Ebro.

Mapa de la distribución de la hierba de la Pampa en el delta del Ebro. / SEO:BirdLife

Esta planta puede modificar hábitats, desplazar especies autóctonas y generar importantes impactos económicos. Además, su presencia aumenta las alergias en las personas y disminuye el valor estético y recreativo de las áreas invadidas, destaca SEO/BirdLife. En regiones costeras protegidas como el delta del Ebro, estas consecuencias son especialmente graves, ya que comprometen los objetivos de conservación.

Momento crítico

El delta del Ebro se encuentra en un momento crítico para frenar la expansión del plumero de la Pampa. Aunque su presencia es aún incipiente, determinadas zonas ya presentan una alta densidad de plantas de gran tamaño, que actúan como focos de dispersión. La combinación del clima y los vientos característicos de la región facilita la propagación de sus semillas a largas distancias, acelerando la invasión.

La mayoría de las intervenciones realizadas hasta ahora se han centrado en las zonas suroeste del delta, en límites con cultivos abandonados y márgenes del río Ebro, áreas que afectan la conservación del bosque de ribera. Gracias al trabajo del personal y voluntarios de SEO/BirdLife, se ha elaborado un mapa detallado de la distribución actual de la hierba de la Pampa.

"Aunque la especie está presente en todo el delta, su invasión aún se puede considerar incipiente. Este es un momento clave para actuar sin demora, ya que todavía es posible controlar su expansión y llegar a erradicarla", asegura Viñas.

Ejemplares de Plumero de la Pampa junto a las vías del trayecto entre Santander y Madrid, en la ciudad cántabra. / EFE / Pablo Ayerve

La acción piloto incluye el uso de retroexcavadoras para eliminar ejemplares de gran tamaño y el trabajo manual de voluntarios en focos de dispersión. Además, se seguirán los criterios establecidos en la Estrategia Transnacional de Lucha contra Cortaderia, que contempla la restauración de las áreas gestionadas y un seguimiento riguroso de los resultados obtenidos.

"Esta actuación de recuperación ecológica pretende generar un potente efecto demostrativo, reforzando la transferencia de conocimientos a otras regiones donde el plumero también es un problema, pero que hasta ahora ha sido subestimado", apunta Felipe González, delegado de SEO/BirdLife en Cantabria, comunidad en la que esta planta exótica está muy extendida desde hace años.

Expansión alarmante

El proyecto Life Coop Cortaderia, titulado "Stop Cortaderia + Development and implementation of a transnational alliance against Cortaderia", cuenta con el apoyo financiero del Programa Life de la Unión Europea y de otras entidades, como el Gobierno de Cantabria, Redeia y EDP Energías de Portugal S.A. Con una duración prevista de cinco años, este esfuerzo transnacional abarca el Arco Atlántico de Portugal, España y Francia, con la participación de 11 socios en diferentes territorios.

La importancia de este tipo de iniciativas radica en la capacidad de unir recursos y experiencias para combatir una problemática que trasciende fronteras, señala SEO/BirdLife. En el caso del plumero de la Pampa, su expansión en el Atlántico ya es alarmante, lo que refuerza la urgencia de actuar en regiones donde su presencia es aún limitada.

Originaria de Sudamérica, la hierba de la Pampa es una especie ornamental que se introdujo en Europa hace décadas y que, por su capacidad de adaptación y reproducción, se ha convertido en una amenaza global.

Plumeros de la Pampa en Asturias. / LNE

Cada planta puede liberar cientos de miles de semillas al viento, lo que facilita su rápida colonización de nuevos espacios. En ecosistemas como el delta del Ebro, su presencia altera la composición vegetal y afecta a especies animales que dependen de hábitats específicos.

Además de los daños ecológicos, el plumero genera costes elevados en sectores como la agricultura y el turismo. Su eliminación requiere de intervenciones constantes, lo que supone una inversión considerable de recursos. Las autoridades y organizaciones involucradas subrayan la importancia de la concienciación ciudadana y la colaboración entre administraciones para asegurar que las medidas adoptadas tengan un impacto duradero.

"El momento para actuar es ahora", concluye Viñas, dejando claro que, aunque la batalla contra el plumero de la Pampa no será fácil, todavía es posible proteger el delta del Ebro y preservar su riqueza ecológica para las generaciones futuras.

Página web de Life Coop Cortaderia: https://lifecoopcortaderia.org/

