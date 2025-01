Descubren que las arañas huelen a través de sus patas

Las arañas siempre han vivido junto a los humanos, por lo que es sorprendente lo poco que sabemos de ellas. Uno de los misterios que aún permanecen consiste en cómo las arañas detectan los olores. Pero los científicos han encontrado la respuesta a esta incógnita.

En un estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences, científicos de la Universidad de Greifswald (Alemania) ha demostrado que las arañas macho usan pelos olfativos llamados sensilas de poro de pared, ubicados en sus patas, como si fuera una "nariz" capaz de detectar las feromonas sexuales liberadas por las arañas hembra.

“El descubrimiento pone fin a una búsqueda de una década de estas esquivas sensilas, que ahora han sido identificadas y cartografiadas. También abre oportunidades para estudios en profundidad sobre el mecanismo subyacente al olfato de las arañas”, explica Dan-Dan Zhang, del Instituto y Museo Zoológico, de la citada universidad, en un artículo en The Conversation.

Estructura de una sensila / PNAS

Aunque las arañas, que han estado evolucionando durante unos 400 millones de años, son famosas por su sentido de la vibración y algunas, como las arañas saltadoras, por su excelente visión, sorprendentemente se sabe poco sobre su sentido del olfato. Hay muchas pruebas que demuestran que las arañas pueden detectar olores como las feromonas sexuales, pero quedan dos grandes preguntas sin respuesta.

En primer lugar, como las arañas no tienen antenas como los insectos, ¿cuál es su órgano olfativo principal? En segundo lugar, estudios anteriores sugirieron que las arañas carecen de sensilas en los poros de las paredes, las estructuras especializadas de las que dependen los insectos para oler. Sin ellas, ¿cómo detectan las arañas los olores?

Pelos llamados sensilas, una 'nariz' en las patas

El nuevo estudio ha resuelto estas preguntas. Y es que los investigadores han descubierto sensilas en los poros de las paredes de las patas de arañas avispa macho (Argiope bruennichi), que se habían pasado por alto anteriormente, y pueden usarlas para detectar feromonas sexuales en el aire con alta sensibilidad.

Estas sensilas en los poros de las paredes no son exclusivas de las arañas avispa, sino que son frecuentes en todo el árbol de la vida de las arañas.

Especie de araña usada en los experimentos / Agencias

Al examinar arañas A. bruennichi macho y hembra mediante microscopía electrónica de barrido de alta resolución, se descubrieron miles de sensilas de poros de pared en todas las patas de las arañas macho y aparecieron características específicas de estas sensilas. De hecho, son diferentes de las que se encuentran en los insectos y otros artrópodos.

Las sensilas de poros de pared se encuentran en la parte superior de las patas del macho (cerca del cuerpo), áreas que apenas entran en contacto con la superficie cuando las arañas caminan, capturan presas o se aparean. Esto contrasta con la distribución de las ‘sensilas gustativas putativas’ (las sensilas de poros de punta) que se encuentran en la parte inferior de las patas, que frecuentemente entran en contacto con la superficie.

Este patrón de distribución ya sugería el papel de las sensilas de poros de pared en la detección de olores en el aire (olfato). Curiosamente, las sensilas de poros de pared se encontraron exclusivamente en arañas macho adultas, no en machos o hembras jóvenes, lo que indica fuertemente su relación con la búsqueda y el reconocimiento de pareja.

A. bruennichi es una de las pocas especies de arañas en las que se ha identificado realmente la estructura química de la feromona sexual. Las arañas hembra liberan feromonas gaseosas que atraen a los machos a distancia.

Experimentando bajo el microscopio

Al objeto de comprobar si las sensilas de poro de pared responden al compuesto de feromonas, se colocaron arañas macho vivas bajo un microscopio y se introdujo un electrodo de registro en la base de las sensilas de poro de pared simple.

Todavía se desconocen muchas cosas de las arañas / Agencias

A continuación, se expuso cada sensilo a una bocanada que contenía el compuesto de feromonas. El experimento reveló que, incluso una cantidad minúscula del compuesto de feromonas (apenas 20 nanogramos), era suficiente para provocar una respuesta clara en forma de una explosión de actividad en las células neuronales de un sensilo de poro de pared, y la respuesta se hacía más fuerte a medida que aumentaba la dosis. Observamos de forma constante la respuesta de las sensilas de poro de pared al compuesto de feromonas, independientemente del par de patas que se probara.

Los resultados muestran que las sensilas olfativas de las arañas son increíblemente sensibles, comparables a los sistemas de comunicación de feromonas sexuales más sensibles de los insectos. Las miles de sensilas que tienen todas las patas permiten a las arañas macho detectar incluso los rastros más débiles de feromonas sexuales presentes en el aire.

Estudio de referencia: DOI: 10.1073/pnas.2415468121

...............

Contacto de la sección de Medio Ambiente: crisisclimatica@prensaiberica.es