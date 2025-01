Encuentran un bosque de 5.500 años de antigüedad conservado en el hielo

La desaparición del hielo, ya sea en los polos o en glaciares y otras masas heladas permanentes, está dejando al descubierto todo tipo de organismos, grandes y pequeños, que permanecían atrapados allí y ahora pueden ser investigados. Es el caso de un bosque de 5.500 años de antigüedad que ha sido hallado el parque nacional de Yellowstone (EEUU).

Los científicos de la Universidad Estatal de Montana (MSU) descubrieron los restos de un bosque maduro de pinos de corteza blanca, formado hace seis milenios, en la meseta Beartooth de las Montañas Rocosas, a una altitud de 3.091 metros. Curiosamente, los restos se descubrieron a unos 180 metros por encima del punto en el que crecen los árboles hoy en día, lo que indica que las condiciones climáticas y geológicas han cambiado significativamente durante todos estos años.

La ‘línea de árboles’ de una montaña

Las montañas de cierta altura tienen un punto, llamado ‘línea de árboles’, más allá del cual las condiciones se hacen demasiado duras para que crezcan los árboles.

Si reinan temperaturas cálidas, puede ampliarse la temporada de crecimiento y reducir el estrés ambiental, lo que permite que esa ‘línea de árboles’ se desplace hacia la parte superior de la montaña.

Por el contrario, el enfriamiento acorta la temporada de crecimiento y aumenta el estrés por heladas, lo que hace que las líneas de árboles retrocedan ladera abajo. Otros factores, como los niveles de humedad, el viento, la capa de nieve y las perturbaciones humanas, también pueden influir, pero la temperatura durante la temporada de crecimiento es un factor primordial, señalan los científicos en el estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

Dado que la línea de árboles en el lugar donde se ha hallado este antiquísimo bosque era más alta que la actual, esto indica que las condiciones climáticas eran más cálidas antes. Los investigadores calcularon que los árboles probablemente crecieron cuando las temperaturas medias de la temporada cálida (de mayo a octubre) rondaban los 6,2 °C, que es aproximadamente la misma que las de mediados a fines del siglo XX.

Cayeron las temperaturas y descendió el bosque

Este bosque prosperó durante siglos antes de morir hace aproximadamente 5.500 años. Su desaparición fue impulsada por una caída significativa de las temperaturas, probablemente provocada por una fuerte actividad volcánica en el hemisferio norte. Esas erupciones exacerbaron la tendencia al enfriamiento existente en la región, lo que provocó que las temperaturas cayeran aún más y generó condiciones inadecuadas para la supervivencia del bosque a esas alturas.

"Esta es una evidencia bastante clara de cómo cambia un ecosistema debido al calentamiento de la temperatura. Es una historia asombrosa de cuán dinámicos son estos sistemas”, dijo en un comunicado David McWethy, coautor del estudio y profesor asociado en el Departamento de Ciencias de la Tierra en la Facultad de Letras y Ciencias de la MSU.

No es habitual que los restos de un ecosistema tan antiguo como este se conserven durante miles de años. Una de las razones es que quedó atrapado bajo una placa de hielo de un glaciar, que va desplazándose a lo largo del tiempo.

“La mayoría de nuestros mejores registros climáticos a largo plazo provienen de Groenlandia y la Antártida. No es poca cosa encontrar placas de hielo que persistieron durante un período de tiempo tan largo en latitudes más bajas en el interior de un continente”, explicó McWethy.

