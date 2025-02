Acuicultura: ¿Solución a la sobrepesca o nuevo impacto?

Alimentar a la población mundial es un reto de primer orden. Según el informe ‘El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo’ elaborado en 2024 por cinco agencias de Naciones Unidas, alrededor de 733 millones de personas pasan hambre día tras día. Sobre el total mundial, es una de cada once. Afecta al 20% de los residentes en algún país de África, aunque el panorama en Asia Occidental y el Caribe no es mucho mejor. Los expertos creen que la solución puede estar en el mar, en la valiosa fuente de proteína que representa el pescado. Eso sí, para ello hay que encontrar ese difícil equilibrio en el que la explotación de recursos no lleve consigo drásticas consecuencias medioambientales.

Acuicultura es el primer término clave. Según la FAO, se define como la actividad dirigida a producir y engordar organismos acuáticos en su medio. Y también es el cultivo en condiciones controladas de especies que se desarrollan en ese mismo entorno. En 2022, este tipo de producción superó por primera vez a las procedentes de la pesca silvestre. En concreto, ya suponen el 51% del total, y se espera que la proporción continúe esta tendencia al alza.

Poblaciones de peces en peligro y siniestralidad laboral

Esto, por sí solo, no es una mala noticia. Además de contribuir a afianzar la seguridad alimentaria global, esta práctica conlleva una serie de ventajas respecto a los modos de captura tradicionales. Entre ellas, disminuye los riesgos para las personas. Y es que, de acuerdo a la última actualización difundida por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), la pesca se sitúa a la cabeza de las actividades económicas con mayores índices de accidentes en jornada de trabajo que requieren baja médica. La tasa se eleva hasta los 6.800 por cada 100.000 trabajadores al año. Pese a la mejora general de la siniestralidad laboral, en este campo apenas se han registrado avances en la última década.

Proporción entre pesca de captura y de acuicultura / FAO

Además, el umbral que transformaría la pesca en una amenaza real para el medio ambiente no está lejos de rebasarse. De hecho, la realidad ha empeorado en los últimos años. De acuerdo a la FAO, la proporción de poblaciones marinas que son capturadas dentro de los niveles considerados biológicamente sostenibles cayó hasta el 62,3% en 2021. Es una diferencia del 2,3% respecto a los valores de 2021. Esto pone en peligro la renovación de las poblaciones, la viabilidad de especies enteras y el equilibrio de los ecosistemas.

La alimentación de los peces

El margen de mejora en la acuicultura es amplio. Y empieza con una pregunta simple: ¿cómo se puede alimentar a todos esos peces criados en cautividad de manera sostenible? No es ni por asomo un problema menor: en base a estimaciones divulgadas por la Organización de Ingredientes Marinos (IFFO), para obtener un kilo de salmón se necesita el triple de su peso en capturas salvajes. El caso del atún es todavía más dramático, ya que su engorde precisa 20 kilos de otras especies.

Para alimentar un kilo de salmón de piscifactoría es necesario capturar tres kilos de peces salvajes

Pese a que la teoría dice que la dieta adecuada para estos animales se debería fundamentar en piensos vegetales o de invertebrados, la realidad es que el uso de harinas de pescado está a la orden del día. Una práctica insostenible. El informe ‘Hasta que los mares se agoten’, firmado por las organizaciones Changing Markets Foundation y Compassion in World Farming, desvela que el 70% de los peces de forraje (anchoas, arenques, caballas y sardinas son los más comunes) desembarcados en todo el globo se destinan a la producción de harinas o aceites de pescado. En números totales, esta tasa representa el 20% del total de las capturas de ejemplares en libertad.

La alimentación de los peces, uno de los grandes retos ambientales / Shutterstock

El listado de problemas que trae consigo esta la industria no se queda ahí. El volumen descontrolado de residuos, entre los que se incluyen tanto los desechos orgánicos como los restos de antibióticos (que se siguen empleando, pese a las advertencias de los organismos científicos), enturbian todo lo que rodea a estas granjas submarinas. Y, por ello, se potencia el riesgo de que acaben siendo ingeridos por el consumidor.

Los expertos se emplean a fondo para encontrar soluciones y algunas de sus ideas ya se han demostrado eficaces. Por ejemplo, en Noruega, una piscifactoría que se dedica a la cría de salmón pone especial cuidado en el cultivo de algas para que estas absorban el exceso de nitrógeno y otros nutrientes que ensucian el agua.

Condiciones de cría

La falta de legislación es otra piedra en el camino. Tal y como denuncia el Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona (ICM-CSIC) en un artículo de 2022, no existe ninguna normativa a escala europea que regule y asegure la aplicación de las estrategias y protocolos disponibles orientados a preservar el bienestar animal por parte de las compañías que se dedican a la pesca y a la acuicultura. A pesar de ello, en España, algunas productoras han empezado a aplicar de forma voluntaria medidas que minimizan el sufrimiento de las capturas, lo que «implica un coste económico adicional, pero contribuye a aumentar la calidad del producto final», indican investigadores del centro situado en la ciudad condal.

Piscifactoría en Canarias / Shutterstock

Aunque sería injusto e incorrecto afirmar que los productores emplean malas prácticas, hay casos extremos que enturbian el panorama. Greenpeace desveló hace unos meses imágenes de auténticas ‘macrogranjas marinas’ ubicadas en el litoral mediterráneo, una zona ya de por sí tensionada. Son inmensas redes con miles de peces hacinados nadando en círculos, sin libertad de movimiento. Esta organización ha denunciado su existencia en las costas de Roquetas de Mar y Villaricos, en Almería, y Guardamar del Segura y Campello, en Alicante. Lubina, dorada, rodaballo o corvina figuran en la lista de especies encontradas en estas explotaciones. Es especialmente preocupante al tratarse de un mar que vive una situación límite por el calentamiento de sus aguas. Asimismo, según esta organización, el 90% de los recursos pesqueros del Mediterráneo se encuentran sobreexplotados.

No es la única investigación que alerta de las condiciones deficientes que soportan estos animales. En 2017, un equipo de la Universidad de Melbourne difundió un documento en el que dejaba patente que los salmones de piscifactoría son sordos. Y señaló a su crecimiento acelerado como la causa de esta discapacidad, que es irreversible y cuyos efectos empeoran según pasan los años. Según sus datos, este mal afecta al 95% de los peces de criadero producidos en el plano internacional.

……………….

ENTREVISTA. Montse Pérez Rodríguez, Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC)

«Es una actividad que reduce la presión en el ecosistema»

Montse Pérez, del IEO / IEO

Montse Pérez Rodríguez es jefa del departamento de Acuicultura y Biotecnología Azul del Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC). Pide una apuesta firme por la ciencia para garantizar una actividad acuícola sostenible y que genere riqueza, usando sistemas novedosos que minimicen el impacto ambiental.

-La acuicultura ya supera a la pesca silvestre. ¿Es una mala noticia?

-En absoluto. La acuicultura es clave para la seguridad alimentaria global y favorece la reducción de la presión de la pesca sobre los ecosistemas marinos. En España, el pescado de acuicultura está sometido a estrictos controles sanitarios, tanto durante el proceso de crianza como en el de comercialización. La trazabilidad de los productos es esencial y permite asegurar, por ejemplo, la ausencia de anisakis [parásito]. Es, además, una actividad que genera empleo y riqueza, por lo que es sostenible a nivel social y económico.

-Uno de los contras es la alimentación de los peces. ¿Cómo se logra que sea sostenible?

-El sistema de alimentación es clave para asegurar una producción sostenible. Por ello, se trabaja en modelos más eficientes, como la Acuicultura Multitrófica Integrada (AMTI) o sistemas de recirculación (RAS), entre otros. Hay que tener en cuenta varios factores. Es necesario seleccionar los alimentos e ingredientes específicos para cada especie, a fin de asegurar su salud y cubrir sus necesidades nutricionales. La acuicultura de precisión o nutrición de precisión tiene en cuenta los requerimientos metabólicos de la especie en cuestión y la relación coste-beneficio. Estas dietas son más eficientes y buscan mejorar la conversión alimenticia. Utilizando formulaciones con alta digestibilidad, se reduce la cantidad de residuos y se mejora la calidad del agua de cultivo, además de las tasas de supervivencia y la salud y bienestar de los animales. La sustitución de ingredientes convencionales por otros alternativos, como los hidrolizados procedentes de descartes de pesca o residuos de otras industrias como la conservera, incrementa la sostenibilidad y permite reducir el consumo de harinas de pescado y el impacto ambiental.

-¿Qué líneas de investigación siguen en el Instituto Español de Oceanografía de Vigo?

-Aquí se han desarrollado avances pioneros en acuicultura. El apoyo de los investigadores a la puesta en marcha del cultivo de rodaballo a nivel comercial fue clave para que España, concretamente Galicia, sea la mayor productora en Europa. Se ha completado el ciclo vital del pulpo y en 2019 se patentó un método para la producción a escala industrial, cuya licencia adquirió una empresa del sector. El equipo mantuvo durante 10 años el stock de merluza europea que permitió avanzar en el conocimiento sobre esta especie y hacerla prometedora para la diversificación en acuicultura. El grupo AquaCOV lideró la investigación en el marco del proyecto europeo Diversify. A día de hoy, continuamos trabajando para favorecer una producción acuícola sostenible con un enfoque multidisciplinar. Investigamos en peces, cefalópodos y bivalvos. El equipo cuenta con expertos en genética, nutrición y bienestar que desarrollan líneas de investigación que contribuyen a la seguridad alimentaria.