¿Serán los drones las "herramientas mágicas" para ahuyentar a los osos de los humanos?

"Los conflictos entre humanos y vida silvestre pueden provocar daños a las personas y sus medios de vida, y con frecuencia terminan en una menor tolerancia hacia las especies y/o la eliminación de animales. Resolver y prevenir conflictos es esencial para conservar las poblaciones de carnívoros". Es la primera frase de un estudio publicado en Frontiers, en el que se analizó si los drones pueden ser las "herramientas mágicas" para ahuyentar a los animales salvajes de las personas.

La investigación, que se prolongó durante seis años, analizo en concreto la eficacia de las herramientas de ahuyentamiento no letales para disuadir a los osos pardos (Ursus arctos) de acercarse a las personas.

El autor, Wesley M. Sarmento, del Departamento de Pesca, Vida Silvestre y Parques de Montana (Estados Unidos), probó y comparó drones y métodos tradicionales para ahuyentar a los osos, incluidos perros, proyectiles y persecución vehicular.

Estas diversas técnicas de ahuyentamiento tuvieron éxito a la hora de detener comportamientos indeseables de los osos y causaron un aumento significativo en el comportamiento de los animales a la hora de evitar la presencia humana y distanciarse de las infraestructuras.

Los drones son útiles para ahuyentar a la fauna silvestre. / Pixabay

Los resultados de los 163 eventos de ahuyentamiento registrados sugieren que el condicionamiento aversivo puede haber ocurrido en escalas de tiempo más largas, ya que los osos más viejos requirieron menos ahuyentamiento.

Los ataques, extremadamente raros

La utilización de drones superó a otras técnicas de ahuyentamiento. En concreto, las probabilidades de que fuera posible una persecución de un oso aumentaron un 127% al utilizar otras técnicas de ahuyentamiento, en comparación con el uso de drones, debido, sobre todo, a problemas de accesibilidad.

En comparación con la persecución con drones, los perros requirieron un mayor mantenimiento y se observó una reducción del 86% en las probabilidades de que un incidente de acoso tuviera éxito. Con los drones, los osos pardos huyeron a lugares más alejados de las carreteras y del desarrollo humano. Las herramientas de acoso, además, fueron efectivas para resolver quejas de los afectados de inmediato y para prevenir más conflictos.

Aunque los ataques de osos a personas son extraordinariamente raros –solo se han registrado siete incidentes en la Cordillera Cantábrica en los últimos treinta años y ninguno de ellos con consecuencias fatales–, no pueden desecharse. Conviene saber que los osos no son agresivos si no se les molesta, y que escapan siempre que pueden de los humanos.

Ejemplar de oso pardo. / LNE

Pero pueden ser peligrosos si están heridos, si una hembra cree que sus cachorros están en peligro, si son hostigados por perros o si son sorprendidos comiendo o un su osera. Todo ello, unido al incremento de la población osera, de las rutas de montaña y del turismo de avistamiento, aconsejan tomar precauciones.

Qué hacer en un encuentro con un oso

–Cuando el animal no ha detectado a las personas, lo mejor es retirarse con tranquilidad, sin correr, ni ruidos o voces que le puedan alterar"

–Si es el oso el que detecta a las personas, hay que hacerse notar sin perderle de vista, hablando alto y con seguridad, sin gritos y aspavientos, ni dirigirse hacia él. Si le facilitamos vías de escape, huirá.

–Cuando se trata de una osa con crías, es posible que emita gruñidos intimidatorios. Hay que dejar espacio para que las reúna y huya.

–Si se trata de un osezno abandonado, nunca se debe intentar atraparlo. Es posible que la madre no esté lejos y que acuda a defenderlo.

–Cuando un oso se alza sobre las patas traseras, lo hace para detectar mejor a las personas. En ningún caso debe considerarse una amenaza.

–Si un oso se está alimentando de una carroña, está subido a un frutal, comiendo en una colmena o de un hormiguero, hay que alejarse cuando antes, ya que puede reaccionar de forma agresiva con la intención de defender su comida.

–Cuando un oso camina por una carretera o una pista transitable, hay que reducir la velocidad y encender las luces de emergencia para que el animal entre con tranquilidad al monte. Perseguirlo para tomar fotografías o vídeos puede provocar un accidente grave con vehículos que circulen en sentido contrario.

–En el caso extremadamente excepcional de que el plantígrado ataque, los expertos recomiendan tumbarse boca abajo o en posición fetal, protegiéndose la cara y la cabeza y permaneciendo inmóvil.

Una osezna herida en Asturias. / Fundación Oso Pardo (FOP)

Consejos a seguir en zonas oseras

–Siempre que estamos en una zona protegida hay que informarse sobre como están regulados los usos, respetar la señalización y caminar por las zonas autorizadas. Es ilegal, además de peligroso, acercarse a la fauna salvaje para su observación y fotografía.

–Los paseos deben realizarse de día y nunca solos, utilizando caminos principales, haciéndose notar y sin entrar nunca en senderos marcados por la fauna. En caso de detectar huellas de oso no hay que seguirlas, sino todo lo contrario, pues podríamos llegar a su "encame" o sorprender repentinamente al animal mientras come.

–Los osos, la fauna y la flora en general comparten territorio con muchas actividades humanas, no solo turísticas: ganaderas, agrícolas, forestales entre otras. Respeta los pastos, cierres de fincas, el ganado, los perros de trabajo... y, por supuesto, a todas las personas que viven en el territorio, así como sus labores.

–Nunca hay que dejar restos de comida ni basuras en el monte, ya que los osos y otros animales pueden aprender relacionar la presencia humana con zonas de alimentación, lo que puede suponer un riesgo para la fauna y para las personas.

–Si se pasea con perros, es necesario llevarlos atados y en los espacios protegidos es obligado, porque además de poder molestar la fauna silvestre o doméstica, si se encuentran con un algún animal, pueden buscar refugio junto a sus dueños, y lo atraerán hacia ellos.