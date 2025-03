47 puertos españoles ya ‘pescan’ basura plástica para fabricar nuevos productos

La pesca puede convertirse en una aliada contra la contaminación plástica y otros residuos. Así lo está demostrando desde 2015 la iniciativa Upcycling the Oceans, lanzada por la Fundación Ecoalf y a la que luego se sumó Ecoembes. Los pescadores de un total de 600 embarcaciones, con base en 47 puertos españoles, ya han logrado recuperar nada menos que 1.348 toneladas de basura marina desde que comenzaron estas campañas. Este material sirve luego como materia prima para fabricar nuevos artículos de consumo, como ropa o calzado.

Esta iniciativa ha sido posible gracias a la decisiva participación de los pescadores, quienes, al encontrar residuos atrapados en sus redes, los trasladan a tierra firme y los depositan en los contenedores de los puertos para que puedan ser reciclados y convertidos en nuevos recursos.

Un pescador con uno de los contenedores que bajan de los barcos / Upcycling The Oceans

En el año 2024, gracias a la implicación de 2.729 pescadores, mayoritariamente de arrastre, se recogieron un total de 151.540 kg de basura de los fondos marinos españoles. Además, durante el pasado ejercicio, se unieron al proyecto los puertos gallegos de Vigo y Marín, sumando así un total de 47 puertos pesqueros colaboradores distribuidos en cinco comunidades autónomas: Galicia, Cataluña, Comunidad Valenciana, Región de Murcia y Andalucía.

1.348 toneladas desde 2015

En concreto, desde el comienzo de esta colaboración, se han recuperado en el litoral español 1.348 toneladas de residuos del fondo marino.

Todo este proceso está dividido en cuatro fases: recuperar, separar, reciclar y procesar. La primera fase comienza en alta mar, cuando los pescadores separan los residuos que caen en sus redes de los peces capturados.

Una vez regresan al puerto, se deposita la basura marina en los contenedores específicos facilitados por el proyecto, los cuales luego son transportados a las plantas de separación para su clasificación y su posterior procesamiento. En el caso de los residuos de plástico PET, además, una vez transformados en granza, se tratan para convertirse en el hilo de mar de Ecoalf, un poliéster 100% reciclado que se utiliza para confeccionar productos con la misma calidad y diseño que los no reciclados.

El resto de los residuos son seleccionados y enviados a sus canales de reciclaje correspondientes, dándoles una segunda vida.

Una labor conjunta

Basilio Otero, mariñeiro de Burela (Lugo) y presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, lleva años participando en 'Upcycling The Oceans', prácticamente desde sus inicios. Otero destaca "la importancia de que el sector pesquero no solo colabore en la limpieza del mar, sino que también lo haga visible de la mano de Ecoembes. En mi día a día, utilizo los contenedores instalados en los barcos para recoger tanto los residuos generados a bordo como los que aparecen en las artes de pesca".

Separando material a bordo / Upcycling The Oceans

Además, subraya que "la mayor parte de la basura marina proviene de tierra, y proyectos como este ayudan a desmontar la mala imagen que a veces se asocia injustamente al sector pesquero".

Por su parte, Pedro Carmona, presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores de Torrevieja (Alicante), se sumó al proyecto hace unos seis o siete años, "convencido de que cualquier aportación, por pequeña que sea, contribuye a la limpieza del mar". Su cofradía, con un solo barco de arrastre, recoge residuos que, con el tiempo, logran llenar contenedores enteros, evitando que esos desechos sigan contaminando el océano.

Para él, participar en 'Upcycling The Oceans' "no supone un esfuerzo, sino un compromiso con el futuro del mar". Además, cree que "con este proyecto se está haciendo un trabajo importantísimo. Es una maravilla el poder recoger la basura, concienciar a la gente que al mar no hay que tirar nada. Además, aparte de estar limpio, nosotros vivimos de ello y queremos que esté en las mejores condiciones".

Por su parte, Nieves Rey, directora de Comunicación y Marketing de Ecoembes, afirma que “construir un futuro sin residuos y avanzar hacia una economía circular real solo será posible si trabajamos juntos. Más allá del reciclaje, es fundamental impulsar gestos como la reducción y la reutilización para evitar que los residuos terminen en el mar. Los pescadores juegan un papel esencial al retirar de los océanos los desechos que los amenazan, pero su esfuerzo debe ir acompañado del compromiso de toda la sociedad”.

La participación de los pescadores va aumentando / Upcycling The Oceans

Ecoalf nació en 2009, con la visión de dejar de utilizar los recursos naturales para elaborar sus artículos de consumo, sobre todo ropa en aquellos momentos. Desde entonces, ha creado una nueva generación de productos reciclados con la misma calidad y diseño que los mejores productos no reciclados. Durante los últimos 15 años, a través de la innovación y nuestro I+D, ha desarrollado más de 600 tejidos reciclados que reciclan más de 300 millones de botellas de plástico, toneladas de redes de pesca desechadas, neumáticos usados, algodón y lana post-industrial ahorrando así más de 285 millones de litros de agua y 1.300 toneladas de CO2 en su colección de primavera-verano 2025, informa la empresa.