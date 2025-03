Estas son las mejores fotos de naturaleza del mundo en 2025

Como cada año, miles de fotografías enviadas desde todos los rincones del planeta aspiraban a obtener alguno de los preciados galardones del World Nature Photography Awards, certamen que se ha convertido ya en uno de los más importantes en su género. Fundado en 2020, el concurso otorga varios premios en función de distintas categorías, desde paisaje natural hasta retratos animales, pasando por fotoperiodismo. Estas son las imágenes que han obtenido el primer premio en cada una de las categorías. Todos los galardonados pueden verse en la web del concurso.

Naturaleza y arte

Dos ciervos entre las viñas de la nieve / Maruša Puhek

MARUSA PUHEK, ESLOVENIA - GRAN PREMIO DE FOTOGRAFÍA MUNDIAL DE NATURALEZA DEL AÑO. "Esta foto formaba parte de mi proyecto 366, en el que capturaba una imagen cada día y llevaba la cámara a todas partes. Era un día de nieve y sólo llevaba conmigo un objetivo gran angular cuando divisé dos ciervos corriendo por un viñedo nevado. Hice unas cuantas fotos, frustrada por no llevar conmigo un teleobjetivo. Sólo más tarde, durante la edición, me di cuenta de la suerte que había tenido: la escena no estaba demasiado ampliada, lo que permitía que el entorno nevado siguiera siendo una parte esencial de la composición".

Retratos animales

El colorido de los insectos / Khaichuin Sim

KHAICHUIN SIM, MALASIA. "Esta cautivadora macrofotografía muestra dos insectos linterna de colores brillantes, con el cuerpo adornado con una sinfonía de verdes, naranjas y amarillos vibrantes. Posados sobre la corteza de un árbol, estos insectos parecen brillar sobre el fondo oscuro".

Comportamiento animal. Mamíferos.

El oso polar en plena natación / Tom Nickels

TOM NICKELS, FINLANDIA. "Mientras navegábamos por el archipiélago de Svalbard, nos encontramos con tres osos polares alimentándose de varios cadáveres de delfines. Observando en silencio desde nuestro barco a una distancia respetuosa, fuimos testigos de cómo uno de los osos empezaba a jugar con un palo. El oso nos ignoraba por completo, demostrando un sorprendente carácter juguetón. El comportamiento me recordó al de un golden retriever que va a buscar un palo".

Comportamiento animal. Anfibios y reptiles.

El pequeño pez anfibio, en pleno salto / Georgina Steytler

GEORGINA STEYTLER, AUSTRALIA. "Este es un saltarín del fango de manchas azules (Boleophthalmus caeruleomaculatus) saltando en el aire y cuya imagen fue capturada en las marismas intermareales de Roebuck Bay, Broome, Australia Occidental".

Comportamiento animal. Invertebrados.

El eterno drama de la naturaleza / Niki Colemont

NIKI COLEMONT, BÉLGICA. "A veces, las historias más apasionantes se desarrollan en un segundo plano, lejos de donde nos centramos inicialmente. Estaba fotografiando otro sujeto en el jardín de Bélgica cuando, con el rabillo del ojo, vi una mosca ladrona. Cerca, una araña acechaba siniestramente, y no pude evitar preguntarme: ¿Y si la araña había atrapado a la mosca en su tela? Intrigado, decidí quedarme a observar. Durante los 30 minutos siguientes, observé el drama de la naturaleza. Finalmente, la araña hizo lo que se esperaba y capturé el momento".

Comportamiento animal. Aves.

Impresionante bandada de aves levantando el vuelo / Clive Burns

CLIVE BURNS, REINO UNIDO. "Decenas de miles de playeros rojizos y otras aves zancudas costeras se ven obligadas a huir de las marismas por la subida de la marea de primavera. Ya había fotografiado este increíble acontecimiento muchas veces, pero sólo en esta ocasión las aves volaron en dirección paralela a mí, lo que me permitió enfocar nítidamente a muchas de ellas".

Personas y naturaleza.

La pesca, una actividad conflictiva / Robert Middleton

ROBERT MIDDLETON, REINO UNIDO. "Esta fotografía capta a unos pescadores capturando anchoas frente a la costa de Phu Yen, en Vietnam. En medio de esta tranquila belleza, existe un drama ecológico. El problema de la sobrepesca, incluso a esta escala aparentemente pequeña, se cierne sobre el delicado equilibrio de los ecosistemas marinos. Esta escena nos recuerda nuestra interconexión con la naturaleza y nuestra responsabilidad de actuar como guardianes de la Tierra".

Plantas y hongos.

La magia de las plantas bioluminiscentes / Marcio Esteves Cabral

MARCIO ESTEVES CABRAL, BRASIL. "Cuando la luz del amanecer adorna las mesetas de Veadeiros, un impresionante campo de Paepalanthus refleja los rayos del sol, creando un espectáculo de luminiscencia vegetal. Capté la armonía entre el cielo y estas plantas únicas a contraluz. Estas raras flores forman parte del bioma del Cerrado (Amazonía), en peligro de deforestación".

Bajo el agua

La pequeña tortuga inicia su viaje vital / Daniel Flormann

DANIEL FLORMANN, ALEMANIA. "Esta imagen capta el conmovedor momento en que una joven tortuga golfina emprende su delicado viaje hacia el vasto océano en Kasait, Timor Oriental. Las tortugas marinas, conocidas en el idioma local tetum como "Lenuk Tasi", regresan a las mismas playas donde nacieron para poner sus huevos. Por desgracia, estos frágiles nidos se enfrentan a numerosas amenazas, desde depredadores naturales hasta actividades humanas. Sin embargo, incluso si las crías llegan al océano, se calcula que sólo una de cada 1.000 a 10.000 sobrevive hasta la edad adulta. Esta imagen ha sido posible gracias al grupo de conservación de tortugas "Lenuk Tasi", dirigido por estudiantes de ciencias marinas de Dili, cuya dedicación ayuda a proteger a estas increíbles criaturas".

Paisajes y medio ambiente

La Vía Láctea, en todo su esplendor / Jake Mosher

JAKE MOSHER, EE.UU. "Me pasé seis años intentando captar esta escena de la Vía Láctea en verano reflejada en el lago Hyalite de Montana. Quería un reflejo nítido, pero hasta el verano pasado hice la caminata de ocho kilómetros varias veces en vano: el viento era mi némesis, moviendo los juncos de la orilla y haciendo imposible la alineación de la panorámica. Por fin, en julio de 2023, tuve 26 minutos de calma total y, con dos cámaras, capturé la escena que había imaginado durante tanto tiempo. Permanecí en el lugar toda la noche y, al amanecer, observé algunos fragmentos de obsidiana cerca de donde había colocado las cámaras. Me encantó pensar que, durante miles de años, la gente ha contemplado el cielo nocturno con el mismo asombro que yo siento hoy. Espero que nunca desentrañemos todos los misterios de nuestro universo".

Blanco y negro

Un festín salvaje captado por la cámara / Paul Goldstein

PAUL GOLDSTEIN, REINO UNIDO. "Este grupo de cinco guepardos había cruzado la frontera desde la reserva ese mismo día. Esperamos varias horas mientras perseguían a una cría de antílope y la llevaban hasta una balsa inundada poco profunda. Nos dirigimos a la hierba seca más cercana y esperamos, confiando en que la arrastraran hasta allí para alimentarse. Así lo hicieron, y el vehículo también les dio algo de sombra, lo que permitió obtener una imagen de gran angular. Esta imagen no está tomada por un dron, que, por suerte, están prohibidos en estas zonas de conservación de valor incalculable".

Animales en su hábitat

Una morsa en Svalbard / Malini Chandrasekar

MALINI CHANDRASEKAR, REINO UNIDO. "En mi reciente viaje a Svalbard, exploré una perspectiva diferente en mi viaje fotográfico; adopté el gran angular para crear una narrativa más fuerte del animal y la tierra, permitiendo una conexión emocional más audaz. Así que, cuando encontramos una morsa descansando en el hielo de la tundra bajo un cielo sombrío, aproveché la ocasión y utilicé mi 14-30 mm a 18 mm. Me coloqué en una posición baja y lo situé justo en el punto exacto, en medio del fiordo, cruzando la línea del horizonte".

Fauna urbana

El ave, posada sobre la alambrada de un depósito de combustible / Benjamin Smail

BENJAMIN SMAIL, REINO UNIDO. "Esta imagen capta el sorprendente contraste entre un colosal depósito de combustible en Mandinari (Gambia) y un macho de piquituerto en pleno plumaje de cría. Tomada durante un viaje en octubre, este momento es particularmente especial, ya que el ave pronto sufrirá la transformación a un plumaje más pardo y apagado. Durante la época de cría, que coincide con la estación de lluvias en África Occidental, disfruto capturando este tipo de fotografías para ilustrar la conexión entre la humanidad y la naturaleza. Gambia ocupa un lugar especial en mi corazón, ya que realizo allí dos viajes al año. Me encantaría que esta imagen conectara con la gente y la animara a explorar la observación de aves en Gambia, ayudando a impulsar el ecoturismo en esta hermosa región".

Fotoperiodismo

La lava, devorando un terreno nevado / Ael Kermarec

AEL KERMAREC, ISLANDIA. "Esta mañana de invierno, Islandia vivió su sexta erupción volcánica en menos de 3 años en la península de Reykjanes. La excepcional velocidad de las coladas de lava dejaba pocas esperanzas a las escasas infraestructuras afectadas. Este vuelo de dron ilustra de forma bastante brutal este poderoso acto de reivindicación de la naturaleza. Poco me imaginaba que este suceso no era más que el primero de una serie aún no superada de episodios similares que se extenderán cada vez más lejos. En 2024 se produjeron más episodios en la misma zona, lo que demuestra que, tras 800 años de calma en la península de Reykjanes, hemos entrado definitivamente en un desafiante periodo de agitación volcánica".