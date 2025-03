Así es la sorprendente planta que puede vivir más de 2.000 años

Descubierta en 1859 por el botánico austríaco Friedrich Welwitsch (de ahí su nombre), la Welwitschia mirabilis es endémica del desierto de Namibia y está considerada como un fósil viviente. Lo más significativo es su excepcional longevidad, ya que puede llegar a vivir más de 2.000 años. Solo tiene dos largas hojas, que no dejan de crecer durante toda la vida de la planta y llegan a alcanzar los 15 metros.

Para protegerse del sol en las calurosas zonas donde habita, la Welwitschia mirabilis emplea sus extensas hojas, que de hecho son las más largas del reino vegetal. La superficie de estas estructuras cubre a la planta y le permite así vivir a temperaturas tan elevadas como 65° centígrados. Además, mantienen frío y húmedo el suelo donde crece.

Sus largas hojas pueden llegar a los 15 metros de longitud

Con los años, su grueso tronco se expande hasta formar un disco cóncavo de alrededor de un metro del que brotan sistemas ramificados que contienen polen y semillas. Estos brotes se elevan sobre las hojas. Por lo general, solo una semilla llega a desarrollarse dentro de cada cono y es esparcida por el viento.

Algunas, hasta 3.000 años de antigüedad

Aunque puede vivir más de 2.000 años, se cree que algunas de las plantas más grandes pudieran tener más de 3.000 años. Es decir, sus hojas no habrían dejado de crecer desde el comienzo de la Edad del Hierro.

Imagen de un ejemplar, con sus gruesas y largas hojas / Shutterstock

Se considera una de las especies vegetales más raras del mundo. Parece un pulpo y, según un estudio publicado recientemente en la revista Nature Communications, los investigadores han descubierto algunos de sus secretos genéticos, que parecen estar relacionados con su peculiar entorno ambiental.

Hace aproximadamente 86 millones de años, después de un error en la división celular, todo el genoma de la Welwitschia se duplicó durante una época de mayor aridez y sequía prolongada en la región (cuando posiblemente se formó el propio desierto de Namib), según revela Tao Wan, botánico del Fairy Lake Botanical Garden en Shenzhen y principal autor del estudio.

Áreas de distribución de la planta, reducida a una parte de Namibia / Nature Communications

El estudio también descubrió que la Welwitschia tenía otros ajustes genéticos ocultos en sus hojas. La hoja crece desde los extremos, pero la punta de crecimiento original de la Welwitschia muere y, en cambio, las hojas salen desde un área vulnerable de la anatomía de la planta llamada meristema basal, que suministra células frescas a la planta en crecimiento, dice Wan.

Difícil cultivarlas en casa

¿Podemos cultivarla en nuestro jardín? Según el portal cactus.com, para tener una Welwitschia mirabilis en condiciones hay que plantarla en una maceta grande y profunda con sustrato que drene muy bien. De hecho, es muy recomendable usar simplemente pómice solo o mezclado con arena de río lavada. Además, hay que regar poco: una vez cada 10-15 días en verano y de forma mensual el resto del año.

Sin embargo, de nada servirá tenerla en el mejor sustrato si el clima no acompaña. La temperatura máxima puede ser de 40º C sin problema, pero la mínima no debe de bajar de los 0º. En el caso de que lo haga, tendremos que protegerla en un invernadero con calefacción. No es, por tanto, una planta demasiado apta para cualquier clima.

La 'welwitschia mirabilis', la planta más vieja del mundo / Shutterstock

Se calcula que existen casi nueve millones de especies de plantas en todo el planeta. Cada una presenta unas características y propiedades que las convierten en únicas. La gran mayoría de estas (aproximadamente 6,5 millones) son de tipo terrestre, pero más de 2 millones de especies son de origen acuático.

Una de las teorías más extendidas y aceptadas es la que afirma que las plantas terrestres evolucionaron a partir de algas verdes entre 500 y 600 millones de años atrás. Suponiendo que esto es correcto, las primeras llegaron al mundo en algún punto del período Ordovícico. Estas cubrían las rocas y superficies cercanas a ríos y otras zonas pequeñas formaciones de agua estacional. De forma progresiva, se adaptaron al terreno y empezaron a reproducirse mediante esporas.

La vegetación evolucionó hasta diversificarse y ha reinado durante siglos por todo el planeta. A pesar de que muchos ejemplares y especies de plantas se extinguieron, bien por el factor humano o por el transcurso del tiempo y su ecosistema variante aún habitan entre nosotros cientos de curiosos y extraños organismos vegetales.