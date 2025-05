Descubren que el planeta tiene hidrógeno subterráneo capaz de generar energía durante miles de años

La humanidad continúa en pos de un sistema de energía que sea infinito (o casi), barato y fácilmente accesible. Si bien es cierto que las energías renovables actualmente en uso, como la eólica o la solar, suponen en este sentido un paso de gigante respecto a los combustibles fósiles, todavía es posible lograr mejores fuentes para el futuro. Sería el caso del hidrógeno natural que hay acumulado en la corteza terrestre y que tiene un potencial que solo ahora empieza a ser cuantificado con detalle.

Una investigación de las universidades de Oxford y Durham, en Reino Unido, y Toronto (Canadá) llega a la conclusión de que esta fuente de energía podría satisfacer las necesidades de la humanidad durante nada menos que 170.000 años sin causar emisiones, facilitando así el objetivo de lograr la neutralidad climática para 2050.

Tipos de hidrógeno, según su obtención y su huella de carbono / Miteco

El llamado hidrógeno gris ya puede crearse de forma artificial y relativamente fácil empleando combustibles fósiles en el proceso, pero eso no hace sino perpetuar el problema que pretende erradicarse. El hidrógeno verde, por su parte, emplea energías renovables para crear este elemento, pero el hidrógeno del subsuelo no necesita siquiera eso, pues basta extraerlo de donde está. De ahí el interés en explorar a fondo dónde están estos yacimientos a lo largo y ancho del planeta.

Conocer su ubicación

No es fácil detectarlo y la falta de datos al respecto impide tener un conocimiento exacto de la ubicación de estas reservas, si bien hay ya muchas e importante perfectamente localizadas. Ahora, los expertos han utilizado un sistema de exploración que se basa en principios geológicos parecidos a los usados en la búsqueda de helio y otros elementos.

El coautor del estudio, Jon Gluyas, de la Universidad de Durham, afirma: “Identificar acumulaciones viables requiere entender cuatro factores básicos: cómo se produce el hidrógeno, cómo migra a través de las rocas, qué condiciones permiten su concentración en yacimientos y qué procesos los destruyen”.

Mapa con la distribución mundial del hidrógeno subterráneo / Universidad de Oxford

Los científicos han llegado a la conclusión de que estos yacimientos están presentes en entornos geológicos comunes a lo largo y ancho del planeta, ubicándose tanto en estructuras jóvenes de unos pocos millones de años como en depósitos mucho más antiguos, de cientos de millones de años de edad.

Ahora bien, su aprovechamiento no es sencillo. El autor principal de la investigación y profesor de la Universidad de Oxford, Chris Ballentine, lo ha comparado con preparar un soufflé. “Si falla uno solo de sus ingredientes, tiempo o temperatura, el resultado es un fracaso”, señala.

Pero también hay obstáculos

Un estudio del Massachussets Institute of Technology (MIT) alerta, sin embargo, de algunos obstáculos. Para empezar, la extracción del hidrógeno subterráneo no es fácil tecnológica y económicamente, pues no sirven las mismas técnicas que para extraer petróleo o gas. Y, en segundo lugar, también hay impactos ambientales, porque para extraerlo se emite metano, que es un potente gas de efecto invernadero.

España impulsa varios proyectos de hidrógeno, también subterráneo / Agencias

La ciencia, por tanto, todavía tiene retos pendientes para asegurar un suministro fiable, seguro y realmente sostenible y barato de este elemento. En todo caso, en España hay ya varios proyectos en marcha para la obtención de hidrógeno subterráneo en los yacimientos localizados.

En todo caso, la confianza de los investigadores involucrados en el reciente estudio de Oxford, Durham y Toronto es tanta que ya han creado una empresa dedicada a la exploración de yacimientos de hidrógeno natural, y esperan poder disponer en breve de este sistema de energía limpio, ecológico y abundante, es decir, el Santo Grial que persigue la humanidad.