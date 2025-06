La construcción humana que más se ve desde el espacio está en España

¿Realmente se ve desde el espacio la Gran Muralla china? La respuesta es no, a pesar de que se trata de una de esas convicciones tan extendidas entre la sociedad. Y no se ve simplemente porque, aunque es realmente larga (nada menos que más de 21.000 kilómetros incluyendo todas sus ramificaciones), es demasiado estrecha como para resaltar en medio del accidentado paisaje en el que se halla. Es más, desde el espacio no es fácil apreciar nada hecho directamente por el hombre.

La construcción artificial más visible desde la órbita terrestre se encuentra en España. Se trata del ‘mar de invernaderos’ de Almería, situado en torno a la localidad de El Ejido. Es la mayor concentración de cultivos bajo plástico de España y eso, unido a su brillante tonalidad, hace que sea visible desde la Estación Espacial Internacional (ISS).

Imagen de la NASA, desde la estación espacial, del mar de invernaderos de Almería / NASA

En la comarca de Campo de Dalías, donde se encuentra El Ejido, hay instaladas más de 20.000 hectáreas dedicadas a invernaderos, según precisa el Censo Agrario de 2020. En toda la provincia de Almería, la superficie es de 30.000 hectáreas, lo que representa casi la mitad de todas las que hay en España, unas 65.000, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). La cifra de Almería podría ser incluso mayor, porque según datos más recientes (2021) de la Junta de Andalucía, la superficie agrícola cubierta con plástico en dicha provincia alcanzaba entonces las 32.000 hectáreas.

Confirmado por Pedro Duque

Se trata de una de las mayores concentraciones de invernaderos de todo el planeta, lo que la hace fácil e inequívocamente distinguible desde el espacio. De hecho, así lo confirmó un español que llegó hasta allí no hace muchos años: el ex ministro de Ciencia e Innovación del Gobierno de España y astronauta Pedro Duque.

Cuando, en el programa de TVE ‘Desafía tu mente’ fue preguntado sobre si la Gran Muralla china podía divisarse desde el espacio, el astronauta lo desmintió categóricamente: “Es un muro, tampoco muy alto, hecho con los mismos materiales que la tierra que lo rodea. Hay gente que dice que sabe dónde está y echa fotos por allí, pero no”. De hecho, el primer astronauta chino que la fotografió desde ahí arriba admitió que, a simple vista, no se veía.

Evolución de los invernaderos de El Ejido y alrededores / NASA

Pero lo que sí se ve claramente desde la Estación Espacial Internacional (y así lo atestiguan las fotografías realizadas por la NASA) es algo que hay en la Península Ibérica: “Lo que más se ve es el campo de invernaderos del sur de Almería, eso es lo que se ve de todo el mundo”. Ello es posible debido a su gran extensión, pero también a su gran capacidad de reflejar con intensidad la luz del sol.

De hecho, en una publicación de la NASA de hace dos años, se recuerda que estos invernaderos de Almería “cubren un área tan grande que probablemente incluso han causado un efecto de enfriamiento localizado, debido a que los techos blancos reflejan una cantidad sustancial de luz solar”.

El pueblo de El Ejido, hacia la izquierda, rodeado por invernaderos / NASA

Gran reflectividad de los invernaderos

Usando las observaciones de los sensores del espectroradiómetro de imágenes de resolución moderada (MODIS, por sus siglas en inglés) a bordo de los satélites Aqua y Terra de la NASA, los investigadores de la Universidad de Almería calcularon que el albedo de la superficie de Almería aumentó en casi un 10 por ciento entre 1983 y 2006 debido a la alta reflectividad de los invernaderos. Concluyeron que esto probablemente contribuyó a un efecto de enfriamiento de 0,3 °C por década en Almería en comparación con un aumento de 0,5 °C por década en la región.

Según algunas estimaciones, los invernaderos de Almería ahora producen entre 2,5 millones y 3,5 millones de toneladas de frutas y verduras al año, lo suficiente como para convertirse en una fuente importante de tomates, pimientos, pepinos y melones fuera de temporada para los habitantes de toda Europa.

Invernaderos en la comarca almeriense / Pinterest

La proliferación de este tipo de instalaciones es objeto también de controversia por el impacto que suponen los residuos plásticos que se desprenden de los invernaderos, y que van a parar o bien a tierra firme o al mar.

El mar de invernaderos de El Ejido no es la única obra humana visible desde el espacio, pues también se puede ver la mina Bingham Canyon, al sureste de Salt Lake City (EEUU), que es la excavación humana más grande del mundo. La presa de las Tres Gargantas del río Yangtze de China o la Palm Jumeirah de Dubái, construida en el mar, también son visibles, según los astronautas. En cambio, hay división de opiniones sobre si realmente se ven las grandes pirámides de Egipto.