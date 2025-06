Las renovables son "la mejor energía para España" para el 53% de la sociedad, y un 17% apuesta por la nuclear

Después del apagón producido el 28 de abril, la población española apoya decididamente el despliegue de las energías renovables, aunque, al mismo tiempo, algo más de la mitad de la sociedad apoya la prórroga a la vida útil de las centrales nucleares. En todo caso, las energías limpias han de ser la prioridad energética de España, según el resultado de un sondeo efectuado por More in Common.

Un 66% de la población española piensa que España debería invertir más en energía solar, un 21% opina que se deberían mantener los niveles actuales de inversión y un 8% que se debería invertir menos en ella. En el caso de la energía nuclear, un 35% de la población piensa que se debería invertir más en ella, un 28% prefiere mantener los niveles actuales de inversión y un 27% desearía que se redujeran.

Son algunas de las conclusiones de la encuesta realizada por la organización More in Common para pulsar la opinión de la sociedad española en torno al debate energético tras el apagón eléctrico ocurrido el pasado 28 de abril. El estudio, completado tres semanas después del apagón, confirma la fuerte brecha ideológica que hay en torno a la energía nuclear: mientras que entre los votantes de Podemos, Sumar y PSOE el apoyo a que se incremente la inversión en nuclear oscila entre el 21% y el 26%, este apoyo sube a entre el 52% y el 56% en los votantes del PP y Vox.

Pese a estas divisiones, existen mayores consensos en torno a otras fuentes de energía, como la solar: más de la mitad de los votantes de todos los grandes partidos políticos nacionales piensa que se debería invertir más en ella.

La solar y la eólica, el futuro

A pesar de que los ciudadanos progresistas tienen, en general, visiones más favorables hacia las renovables que los votantes conservadores, la encuesta de More in Common refleja también que más de la mitad de los españoles (53%) considera que la energía solar y la eólica son las fuentes de energía del futuro, las mejores energías en general para España, las más limpias o menos contaminantes y las más baratas de producir. Además, hay un 49% que piensa que son las que más bajan el precio de la electricidad y las que aportan a España una mayor ventaja competitiva con respecto a otros países. En cambio, solo un 15% opina que la nuclear es la energía del futuro.

La puntuación más baja obtenida por la solar y la eólica es en su grado de "confiabilidad": sólo cuatro de cada diez piensan que son la fuente de energía más confiable.

"Si se suman las valoraciones obtenidas por la energía hidroeléctrica en todas estas dimensiones, el balance para las energías renovables en cuanto a percepciones es muy positivo, y, a pesar del apagón, se dibuja un consenso social que no consigue ningún otro tipo de energía", explican desde More in Common.

El debate alargar la vida de las nucleares

El apoyo social a la prolongación de la vida útil de las centrales nucleares españolas ha crecido tras el apagón, especialmente entre los votantes del PP y de Vox. Si antes del apagón, en marzo de 2025, un 51% de la sociedad española se mostraba favorable a esta extensión, actualmente ese porcentaje es del 56%.

Desde More in Common también se pidió a los participantes en la encuesta que hicieran un ránking de qué formas de energía deberían priorizarse en España. Y en este caso, los datos muestran que la solar, la eólica y el hidrógeno verde deben tener prioridad por delante de la nuclear.

En relación con el calendario de cierre nuclear, hay un 45% de la sociedad que piensa que lo mejor sería que España continúe apostando de forma decidida por las renovables y que haga inversiones adicionales en redes e infraestructura eléctrica. Tres de cada diez prefieren que España siga apostando por las renovables, pero que las inversiones adicionales se destinen a prolongar la vida útil de las centrales nucleares. Y solo un 15% piensa que lo mejor sería dejar de apostar por las renovables y hacerlo por otras formas de energía como la nuclear.

Por último, existe una cuestión en la que una mayoría de votantes de todas las ideologías coinciden y es en quién debe sufragar el coste de los residuos generados por la energía nuclear en España: en una encuesta realizada previa al apagón, un 63% consideraba que lo más justo es que ese coste sea asumido por las compañías eléctricas, incluso aunque se ofrezcan argumentos en favor de otras opciones. La encuesta fue realizada entre el 14 y el 20 de mayo de 2025 entre 2.026 personas en el conjunto de España.