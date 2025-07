El contenedor ligero que ya usan decenas de municipios

Cada vez que se celebra un evento multitudinario, un festival, una carrera popular, un mercadillo o una feria local, los residuos se multiplican, el consumo crece y, con él, la necesidad de contar con un sistema de reciclaje ágil. No obstante, en muchos de estos entornos, colocar un contenedor tradicional simplemente no es posible. Para Ecoembes este fue el punto de partida de una innovación: el contenedor ligero, una solución pensada no solo para reciclar más, sino para hacerlo allí donde antes era imposible.

Una solución sencilla, pero práctica

En 2018, tres trabajadores de Ecoembes detectaron un problema recurrente: “Habíamos identificado una necesidad no cubierta: facilitar la recogida selectiva de residuos en eventos temporales”, recuerda David García, uno de los impulsores del proyecto. Fue dentro del programa IDEA donde surgió la oportunidad de desarrollar una solución concreta. “Nos aliamos con el proveedor FERTIPLAST para desarrollar conjuntamente un producto que respondiera a ese reto”, explica García. Así nació el contenedor ligero, un nuevo formato diseñado para ser práctico, funcional y, sobre todo, móvil. “Se monta en menos de un minuto, es apilable, ligero, reutilizable y tiene una capacidad de hasta 730 litros”, enumera García. “No sustituye al contenedor tradicional, sino que lo complementa en contextos donde la logística impide llegar con los medios habituales”.

El caso de Barbate

El municipio gaditano de Barbate conoce bien este problema. Cada verano, sus playas y sus calles acogen actividades deportivas, conciertos, fiestas… y la recogida de residuos no siempre ha sido sencilla. Por eso, en 2024, durante el campeonato de balonmano playa Recortes de Mojama, decidieron probar el contenedor ligero de Ecoembes. “Se generaba mucha cantidad de residuos de envases de plástico”, recuerda Francisco Muñoz, concejal de RSU y limpieza viaria de Barbate. “Participaron alrededor de 100 equipos y la afluencia fue de más de 2.000 personas al día. Los campos estaban en la arena y, para la ubicación y el transporte, el mejor sistema era claramente el contenedor ligero de Ecoembes”.

La experiencia fue un éxito: “La acogida ha sido muy buena, tanto por parte de los participantes como de la organización, que nos agradeció su instalación. Incluso en redes sociales se destacó positivamente. Y lo más importante: los residuos estaban donde debían estar”. Por ahora, el contenedor ligero está pensado para la recogida de envases ligeros y papel o cartón, pero su evolución no se detiene ahí. “Se podría adaptar a otras fracciones de residuos si los municipios y operadores lo necesitan”, avanza David García. Francisco destaca su utilidad más allá del campeonato: “Permite su utilización en muchos eventos deportivos que se celebran en nuestros entornos naturales, como la playa del Carmen. Es más versátil que un contenedor al uso y tiene mayor capacidad que una papelera”. En ayuntamiento de Barbate ya prepara su uso para la próxima Breña Moon, una carrera nocturna por la playa y el parque natural de la Breña. “Repetiremos sin duda”, asegura el concejal. “Es una solución práctica que evita problemas, agiliza el trabajo, y lo más importante: consigue que el usuario lo use. Y eso es lo único que debería importarnos: lograr la mayor cantidad de residuos separados desde el origen”.

Una iniciativa que ya recorre España

Desde su despliegue en 2023, más de 2.300 unidades del contenedor ligero se han distribuido en diferentes puntos del país. El 30% de ellas en la Comunidad de Madrid, y también en regiones como Aragón (14%) y Extremadura (12%). Este verano, Ecoembes tiene previsto reforzar su presencia durante la Semana Grande de Santander y en las fiestas del prau de Asturias.

Además de su ligereza y facilidad de montaje, el contenedor ha sido diseñado con materiales resistentes: está fabricado en rafia con refuerzo de polipropileno, puede lavarse y reutilizarse, y es apto para todo tipo de superficies. “Es adaptable a varios tipos de vehículos de recogida: carga trasera, abierta y manual”, detalla García. “También cuenta con tiras de fijación al suelo para evitar movimientos con el viento, y con compartimentos de lixiviación que facilitan su limpieza”.

Para el concejal de Barbate, sus ventajas prácticas son indudables: “El montaje es inmediato. El tamaño, la tapa, el material… todo está pensado para que funcione. Se recogían llenos todos los días. Y donde no puedes colocar un contenedor convencional, como en la arena, este entra sin problema”.

Más de 2.300 unidades del contenedor ligero distribuidos en puntos del país

También en el mundo rural

Más allá de grandes eventos, el contenedor ligero ha demostrado su eficacia en municipios pequeños gracias al proyecto Ruralpack, impulsado dentro del marco de la campaña #MiPuebloSinBasuraleza, del proyecto Libera. Dirigido a localidades con menos de 10.000 habitantes, Ruralpack ha distribuido cientos de contenedores ligeros y papeleras plegables desde su lanzamiento en 2023.Desde entonces, ha recibido 258 solicitudes y ha atendido a 154 entidades locales. Todo, con un único objetivo: hacer llegar el reciclaje donde parecía inalcanzable.