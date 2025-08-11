La increíble historia de la patata: surgió de un cruce con el tomate

Un equipo internacional de investigación ha descubierto que las patatas actuales son el resultado de un cruce ocurrido de forma natural en Sudamérica entre plantas de tomate y especies similares a la patata hace unos 9 millones de años.

En un estudio publicado en la revista Cell, los investigadores explican que este antiguo evento evolutivo desencadenaría la formación del tubérculo, es decir, la estructura subterránea agrandada que almacena los nutrientes presentes en plantas como la patata, el ñame y el taro.

"Nuestros hallazgos muestran cómo un evento de hibridación entre especies puede impulsar la evolución de nuevos rasgos, permitiendo el surgimiento de aún más especies", afirma Sanwen Huang, de la Academia China de Ciencias Agrícolas (China). "Por fin hemos resuelto el misterio del origen de la patata", señala el autor del estudio.

Plantas de la patata / Agencias

Al ser uno de los cultivos más importantes del mundo, el origen de la patata ha intrigado a los científicos durante mucho tiempo. En apariencia, las plantas modernas de este producto son casi idénticas a tres especies similares a la papa de Chile, llamadas Etuberosum. Sin embargo, esas plantas no presentan tubérculos en sus raíces. Según el análisis filogenético realizado, la patata resulta estar más estrechamente relacionada con el tomate.

Para resolver esta contradicción, el equipo de investigación analizó 450 genomas de patatas cultivadas y 56 de especies silvestres.

"Las patatas silvestres son muy difíciles de muestrear, por lo que este conjunto de datos representa la recopilación más completa de datos genómicos jamás analizada de esta especie", afirma Zhiyang Zhang, primer autor del artículo, del Instituto de Genómica Agrícola de Shenzhen, Academia China de Ciencias Agrícolas.

De este modo, descubrieron que cada especie de patata contenía una mezcla estable y equilibrada de material genético tanto de Etuberosum como de tomate, lo que sugiere que las papas se originaron a partir de una antigua hibridación entre ambas.

Un ancestro común

Si bien el Etuberosum y el tomate son especies distintas, compartieron un ancestro común hace unos 14 millones de años. Incluso después de haber permanecido separadas desde hace unos 5 millones de años, lograron cruzarse y dar lugar a las primeras plantas de patata con tubérculos hace unos 9 millones de años.

Hibridación de las dos especies / Cell

El equipo también rastreó el origen de los genes clave de la patata para la formación de tubérculos, que son una combinación de material genético de cada progenitor. Descubrieron que el gen SP6A, que actúa como un interruptor maestro que le indica a la planta cuándo empezar a producir tubérculos, provenía del lado del tomate de la familia. Otro gen importante, llamado IT1, que ayuda a controlar el crecimiento de los tallos subterráneos que forman los tubérculos, provenía del lado de Etuberosum. Sin ninguno de estos genes, la descendencia híbrida sería incapaz de producir tubérculos.

Se adaptaron a los Andes

Esta innovación evolutiva coincidió con el rápido ascenso de la cordillera de los Andes, un período en el que surgían nuevos entornos ecológicos. Con un tubérculo para almacenar nutrientes bajo tierra, las primeras patatas pudieron adaptarse rápidamente al entorno cambiante, sobreviviendo a las inclemencias del tiempo en las montañas.

El tomate, fundamental en la historia de la patata / Pinterest

Los tubérculos también permiten que las plantas de patata se reproduzcan sin semillas ni polinización. Producen nuevas plantas simplemente brotando de las yemas del tubérculo. Esta característica les permitió expandirse rápidamente y ocupar diversos nichos ecológicos, desde pastizales templados hasta praderas alpinas altas y frías en América Central y del Sur.

"El desarrollo de un tubérculo proporcionó a las patatas una enorme ventaja en ambientes hostiles, impulsando una explosión de nuevas especies y contribuyendo a la rica diversidad de patatas que vemos y de las que dependemos hoy", afirmó Huang.