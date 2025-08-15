España ya ha vivido 90 olas de calor en el siglo XXI, y cada vez son más largas

Con la llegada de esta segunda fase calurosa del verano de 2025, España ha vivido ya 90 olas de calor en lo que va del siglo XXI, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que resalta que este fenómeno es cada vez más largo con un registro histórico de 26 días continuos en 2015.

El “número de días en ola de calor muestra un aumento claro y estadísticamente significativo” en la Península y Baleares y en las islas Canarias, considerando que entre 2000 y 2024 hubo 474 jornadas de calor extremo a diferencia de las 212 registradas entre 1975 y 1999, por lo que se establece un incremento de más del 50%.

El portavoz de la Aemet, José Ángel Núñez, ha explicado a Efe que si bien es más “adecuado” contabilizar el número de días en las olas de calor, la frecuencia de estas también ha aumentado “significativamente”, teniendo en cuenta que entre 1975 y 1999 hubo 44 olas, mientras que ya suman 90 en lo que va de este siglo, más del doble.

La gente se protege y refresca en el centro de Valencia. / EFE / Ana Escobar

Según los datos que recoge la Aemet, estos fenómenos meteorológicos son cada vez más extensos, por lo que más provincias están afectadas cada año, lo que hace que se mantengan los valores de la temperatura media de las máximas, “aunque esto no quiere decir que las olas de calor no sean más intensas”.

Olas de calor en zonas poco esperadas

Ñúnez ha señalado que las olas de calor están ocurriendo en provincias y estaciones meteorológicas que “antes no las tenían o eran muy poco frecuentes”, donde los umbrales son más bajos, por lo que la media general no aumenta pese a que sí hay un incremento de las máximas en el centro y sur del país.

“Esta tendencia a más olas de calor, más días y más extensión es coherente con el aumento de la temperatura media en España, que ha ascendido 1,70 ºC en promedio anual, pero 1,85 ºC en verano desde 1961”, ha indicado el portavoz de la Aemet.

La ola de calor ocurrida en 2022 entre el 9 y el 26 de julio es considerada, hasta la fecha, la más intensa y extensa por una serie de características que se dieron en un mismo episodio de calor, según los datos de la Aemet.

Es la segunda más larga que ha vivido en España, con 18 días seguidos, además de ocupar el primer lugar como la más extensa, puesto que afectó a 44 provincias, y la más intensa, ya que presentó una anomalía de 4,5 °C.

Gente bañándose en un playa / TONI ESCOBAR

La temperatura máxima de la ola fue 38,1 °C, aunque los 40 °C se superan en el centro y sur peninsular, así como en el valle del Ebro y en buena parte de Castilla y León y de Galicia, llegando a los 45 °C en estaciones situadas en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir.

Ola de calor de 26 días

La Aemet ha destacado que la segunda ola de calor más importante de las registradas en la Península y Baleares corresponde al verano de 2015 entre el 27 de junio y el 22 de julio por su “excepcional duración” de 26 días y por alcanzar una temperatura máxima de 37,6 °C.

Un termómetro marca altas temperaturas. / Agencias

Este año también ha marcado algunos récords durante la primera ola de calor, ya que se estableció como el junio más caluroso de la historia debido a que la temperatura media alcanzó un 23,7 ºC, superando en 3,6 ºC al promedio del período de referencia.

Núñez ha advertido que habrá “cada vez menos frecuencia de días frescos en verano” y alejados de los registros del siglo pasado, sin descartar que sí ocurran eventualmente, como el final de julio de 2011 en el que la temperatura media fue un 1,5 ºC más baja de la media de referencia.