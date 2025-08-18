Pintar los techos de blanco enfría más las ciudades que los jardines, según un estudio

Si las viviendas en el Mediterráneo, lugar caluroso por excelencia, suelen estar pintadas de blanco, es por algo. En lugar de absorber el calor, lo reflejan. Un estudio científico desvela la eficacia de usar pintura blanca para reducir la temperatura, tanto dentro de las casas como en el conjunto de las ciudades. De hecho, pintar los tejados de blanco o cubrirlos con una capa reflectante sería más eficaz para enfriar ciudades que la tan comentada creación de 'techos verdes' con plantas o la vegetación en calles y parques.

Curiosamente, otra de las conclusiones del estudio es que el uso masivo de aire acondicionado tiene un efecto contraproducente en el exterior, pues calienta el aire de la ciudad en 1 grado centígrado e incluso más. Así se ha comprobado en el caso del centro de Londres, que es donde se llevó a cabo la investigación del UCL (University College London) en un nuevo estudio.

Construcciones pintadas en blanco / Agencias

La investigación, publicada en Geophysical Research Letters, utilizó un modelo climático urbano tridimensional del Gran Londres para probar los efectos térmicos de diferentes sistemas pasivos y activos de gestión del calor urbano, incluidos los "techos fríos" pintados, los paneles solares en los tejados, los techos verdes, la vegetación arbórea a nivel del suelo y el aire acondicionado durante los dos días más calurosos del verano de 2018, el más cálido registrado en esa urbe.

Hasta dos grados menos de temperatura

Los científicos concluyeron que si se implantarn en todo Londres, los techos ‘fríos’ podrían reducir la temperatura ambiente (en el exterior) en toda la ciudad en promedio alrededor de 1,2 grados, y hasta 2 grados en determinados lugares. Otros sistemas, como jardines en las vías públicas o los paneles solares, proporcionarían un efecto de enfriamiento neto menor, de sólo unos 0,3 grados de media en Londres, si bien el estudio admite que estas alternativas ofrecen otros beneficios ambientales.

Del mismo modo, aunque los tejados verdes presentan ventajas, como el drenaje del agua y hábitats para la vida silvestre, se descubrió que su efecto de enfriamiento neto en la ciudad era insignificante en promedio.

El aire acondicionado refresca el interior de las casas, pero calienta la ciudad / Agencias

El aire acondicionado, que transfiere el calor desde el interior de los edificios al exterior, calentaría el entorno urbano exterior en unos 0,15 grados para la ciudad en general, pero ese aumento llegaría hasta 1 grado en el denso centro de Londres.

Para medir el efecto total potencial de cada método, el equipo uso modelos informáticos para recrear su impacto sobre las temperaturas, suponiendo que estos sistemas se implantaran en edificios de viviendas, comerciales e industriales en todo el Gran Londres.

El autor principal, Oscar Brousse, del Bartlett School of Environment, Energy & Resources, afirma en un comunicado: "Hemos probado exhaustivamente múltiples métodos que ciudades como Londres podrían poner en marcha para adaptarse y mitigar el aumento de las temperaturas, y descubrimos que los techos fríos [pintados de blanco] son la mejor manera de mantener bajas las temperaturas durante días de verano extremadamente calurosos. Otros métodos tenían varios beneficios secundarios importantes, pero ninguno pudo reducir el calor urbano exterior al mismo nivel".

Los residentes de las ciudades son particularmente vulnerables al aumento de las temperaturas derivadas del calentamiento global. Las ciudades generalmente atrapan el calor, lo que induce el efecto de ‘isla de calor urbana’ que provoca un mayor malestar y un aumento de la mortalidad.

Los techos verdes, útiles a medias

Aunque, en promedio, el efecto de los techos verdes fue insignificante, los investigadores descubrieron que su efecto sobre la temperatura variaba significativamente a lo largo del día. Durante las horas más cálidas del día, la instalación generalizada de techos verdes podría reducir las temperaturas urbanas en un promedio de 0,5 grados C. Sin embargo, esto se compensaría durante la noche, ya que la masa térmica de los techos retendría el calor diurno, liberándose cuando se pusiera el sol y aumentando las temperaturas nocturnas en aproximadamente la misma cantidad.

Techos verdes en una construcción / Pinterest

La conversión de los espacios verdes de la ciudad de césped a cubierta de árboles caducifolios enfriaría las temperaturas durante la noche, pero en el mejor de los casos tendría efectos neutros durante el día.

Además, según los autores del estudio, probablemente aumentaría la cantidad de vapor de agua en el aire, lo que aumentaría efectivamente la humedad del aire y podría afectar el confort térmico de los residentes.