El senecio, la margarita que envenena al ganado, se expande por España

Los senecios son plantas que pertenecen a la misma familia que las margaritas (Asteráceas) y se encuentran muy extendidas por la Península Ibérica. Muchos de ellos son autóctonos, pero algunos pertenecen a especies introducidas recientemente por los humanos y que, al propagarse sin control, se han convertido en especies invasoras, causando auténticos estragos. Este es el caso del Senecio inaequidens, muy conocido por su expansión en los pastos del Pirineo y que resulta tóxico por el ganado, pero también ocurre lo mismo con el Senecio pterophorus, que recientemente ha proliferado en muchos espacios naturales del litoral y el prelitoral catalán.

"En el Delta de Llobregat nos estamos encontrando con una explosión de Senecio pterophorus florido, pero no es el único lugar donde lo podemos encontrar. Desde inicios de los años 90 se ha estado expandiendo por los cauces y llanuras aluviales del río Llobregat y el río Besòs hasta llegar a varios espacios naturales como el Montseny o el Montnegre-Corredor", explica Joan Pino, director del CREAF y coordinador de la iniciativa de seguimiento de especies exóticas e invasoras de Cataluña EXOCAT.

Senecios "barceloneses"

A pesar de que el más ‘mediático’ de los senecios que han invadido Cataluña es el Senecio inaequidens, sobre todo por los problemas que causa a los campesinos de alta montaña, también existen dos especies con impacto en la Región Metropolitana de Barcelona en la actualidad. Son el Senecio ptherophorus y el Senecio angulatus. Ambos florecen en la primavera y son de procedencia sudafricana. "La entrada del senecio en la Península ibérica está provocada por la actividad humana, que probablemente lo introdujo en forma de semillas ocultas en la lana de África y acabó yendo a parar a los ríos con el lavado de este material", según Pino.

Distribución en Cataluña de varios senecios invasores / CREAF

El Senecio pterophorus es una especie arbustiva que fue localizada por primera vez en Cataluña a principios de los años 80 y, desde entonces, ha experimentado una gran expansión en áreas del litoral y prelitoral y después extendiéndose a muchas cordilleras vecinas. Ahora mismo este senecio ya ha entrado con fuerza en espacios protegidos como Collserola, el Montnegre-Corredor o el Montseny entre otros.

Otra especie que encontramos en la región metropolitana es el Senecio angulatus, de porte trepador y hojas carnosas que parece preferir climas cálidos. Por eso se expande especialmente por la costa y el litoral, siendo ya un problema en espacios como Montjuïc, la vertiente sur de Collserola o las costas de Garraf.

"Las principales problemáticas de los senecios invasores son que pueden competir con la flora autóctona, especialmente por determinados recursos, como los polinizadores, puesto que tienen un periodo de floración bastante largo y son unas especies muy resistentes", apunta el ecólogo.

Impacto en la ganadería de montaña

El Senecio inaequidens también es originario del del sur de África y por eso ha ido adaptándose fácilmente a los climas templados del Mediterráneo. Concretamente, se ha expandido fácilmente por las áreas de montaña media y, en menor medida, en las tierras bajas, especialmente en los bordes de algunos ríos.

Ahora bien, los últimos años, dadas las temperaturas cada vez más suaves en invierno, se ha expandido bastante en las áreas de montaña y ha causado impacto en la ganadería, porque es tóxica para los rebaños. Además, afecta al ecosistema y se puede ver afectada la conservación de los prados de pasto pirenaicos, que son un auténtico refugio de biodiversidad. Actualmente, el Senecio inaequidens abunda localmente en el nordeste de Cataluña y se encuentra de manera aislada en algunas zonas del País Vasco, Asturias y el este de Castilla y León.

'Senecio pterophorus' en la localidad catalana de Viladecans / Joan Pino

Esta planta también ha llegado a algunos de los espacios piloto en los que se desarrolla el proyecto europeo Life Pyrenees4Clima, una iniciativa con apoyo oficial que busca adaptar la región de los Pirineos en el cambio climático. También está afectando en otro espacio piloto en la Cerdaña.

"Actualmente, desde el proyecto evaluamos, junto con la Facultad de Veterinaria de la UAB, si el senecio representa un riesgo para el espacio piloto, ya sea por su capacidad de empobrecer el valor forrajero de los pastos naturales o por los posibles efectos sobre el ganado. Además, también queremos identificar qué gestión forestal, ganadera y de pastos es más eficaz para controlar la expansión", explica Diana Pascual, investigadora del CREAF y miembro del proyecto.

Controlar la expansión

¿Qué puede hacerse ante este abanico de senecios que se expanden por todo el territorio? Según explica Pino, "podemos intentar controlarla en algunas zonas especialmente valiosas, donde haya hábitats de interés o en espacios protegidos, pero no podemos hacer nada más que esto".

Son especies que forman grandes floraciones amarillas / Agencias

El motivo es que, una vez una especie se ha establecido en un ecosistema y está en plena fase de colonización, es muy difícil y costoso erradicarla. Además, el Senecio inaequidens cuenta con una gran capacidad de dispersión tanto en el espacio (las semillas se dispersan muy bien con el viento) como en el tiempo (las semillas aguantan en fase de latencia durante largos periodos hasta que tienen la oportunidad de germinar). La única manera de eliminarlas es arrancarlas directamente, porque son resistente a los herbicidas que, por otro lado, no son una opción recomendable en hábitats como los prados de pasto como los de montaña. Por eso los esfuerzos se tienen que realizar en las fases de prevención y vigilancia de la llegada de invasiones.

En este sentido, el CREAF ha liderado el desarrollo de dos listas (la lista negra (más urgente) y la lista roja) con las especies más peligrosas que podrían entrar en Cataluña y sobre las que se tiene que trabajar de forma prioritaria. Es un proyecto realizado en el marco del proyecto EXOCAT, que hace más de 10 años estudia el conjunto de especies exóticas de Cataluña y, en particular, de aquellas que pasan a ser invasoras.