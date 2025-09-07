Cuernos de rinoceronte radiactivos para combatir la caza furtiva: "Es completamente seguro para el animal"

La caza y el comercio ilegales de cuernos de rinocerontes está llevando a este animal a las puertas de la extinción. Después de décadas de lucha contra las mafias que se dedican a sacrificar ejemplares de este enorme animal solo para conseguir sus cuernos, aparece ahora una posible solución a este grave problema. Tras seis años de investigación intensiva, el denominado Proyecto Rhisotope ha alcanzado su fase operativa, marcando un hito en la lucha contra el tráfico ilegal de cuernos de rinoceronte.

La innovadora estrategia, desarrollada por científicos de la Universidad de Wits en colaboración con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), consiste en la inserción de isótopos radiactivos de baja intensidad en los cuernos de los animales, convirtiéndolos en elementos fácilmente detectables por los sistemas de seguridad nuclear desplegados en fronteras y puntos de control aduanero a nivel mundial.

Este método persigue desincentivar el comercio ilícito al garantizar la interceptación eficaz de los cuernos. El proyecto surge como respuesta a la crítica situación que enfrentan las poblaciones de rinocerontes en Sudáfrica, país que alberga la mayor parte de estos mamíferos a nivel global.

Amenaza de extinción

Durante más de una década, la caza furtiva ilegal, impulsada por la demanda de cuernos en mercados ilegales, principalmente en Asia, ha amenazado con exterminar especies ya vulnerables como el rinoceronte blanco (Ceratotherium simum), clasificado como ‘Casi Amenazado’, y especialmente al rinoceronte negro (Diceros bicornis), catalogado como ‘En Peligro Crítico’. La necesidad de una solución disuasoria y tecnológicamente robusta llevó a la exploración de aplicaciones nucleares no convencionales.

James Larkin perfora un cuerno de rinoceronte para inyectar isótopos radiactivos en un orfanato de rinocerontes en Mokopane, Sudáfrica, el jueves 31 de julio de 2025. / AP Photo / Alfonso Nqunjana

El mecanismo central del Proyecto Rhisotope radica en la incorporación de niveles bajos de material radiactivo directamente en el cuerno del rinoceronte. La seguridad del procedimiento para los animales ha sido una prioridad absoluta y objeto de rigurosas pruebas.

Hace seis meses, se realizó la implantación de los radioisótopos en los cuernos de veinte rinocerontes residentes en la Reserva de la Biosfera Waterberg de la Unesco. Un extenso seguimiento, que incluyó análisis de sangre periódicos y exhaustivas inspecciones veterinarias, ha proporcionado evidencia concluyente sobre la inocuidad del tratamiento.

Seguro para los animales

Mediante una técnica conocida como dosimetría biológica, los investigadores cultivaron muestras de sangre de los animales y examinaron minuciosamente la formación de micronúcleos en los glóbulos blancos. Este indicador es un marcador científico probado de daño celular causado por la radiación.

"Hemos demostrado, más allá de toda duda científica, que el proceso es completamente seguro para el animal y eficaz para hacer que el cuerno sea detectable a través de los sistemas de seguridad nuclear de las aduanas internacionales", afirma James Larkin, director científico del Proyecto Rhisotope. Los resultados confirmaron que no se detectó ningún daño celular en ninguno de los veinte individuos durante la fase piloto.

Paralelamente, se realizaron pruebas exhaustivas para verificar la eficacia de la detección. Los investigadores utilizaron cuernos de rinoceronte impresos en 3D, diseñados para replicar con precisión las propiedades de protección de la queratina real que compone el cuerno natural.

Cuernos sintéticos

Estos cuernos sintéticos, impregnados con niveles de radiactividad incluso inferiores a los que se emplearán en la práctica, fueron sometidos a diversos escenarios simulados de tráfico ilegal.

"Simulamos escenarios de transporte de cuernos en equipaje de mano, envíos de carga aérea y sistemas de entrega prioritaria de paquetes y, en cada caso, incluso niveles de radiactividad significativamente más bajos que los que se usarán en la práctica activaron con éxito las alarmas en los detectores de radiación", explica Larkin.

Ejemplar de rinoceronte negro. / Pixabay

Las pruebas también confirmaron que se podían detectar cuernos dentro de contenedores de envío llenos de 40 pies, un escenario común en el contrabando internacional. La iniciativa ha sido destacada como un ejemplo de la aplicación pacífica e innovadora de la tecnología nuclear para resolver problemas globales apremiantes.

Soluciones audaces y creativas

"Este proyecto ejemplifica cómo la ciencia nuclear puede aplicarse de forma innovadora para abordar los desafíos globales", sostiene el Director General del OIEA, Rafael Mariano Grossi. "Al aprovechar la infraestructura de seguridad nuclear existente, podemos ayudar a proteger a una de las especies más emblemáticas y amenazadas del mundo", añade.

"Este es solo un ejemplo de cómo los investigadores de la Universidad de Wits trabajan y piensan de manera innovadora, saliendo de los entornos clínicos de sus laboratorios para aportar soluciones audaces y creativas a algunos de los desafíos más difíciles del mundo, a menudo yendo más allá en su compromiso de marcar una verdadera diferencia", explica el vicerrector, Zeblon Vilakazi.

Con la fase piloto concluida exitosamente y validada tanto la seguridad como la detectabilidad, el Proyecto Rhisotope, operando ahora como una organización sin fines de lucro registrada, inicia oficialmente su fase operativa plena este mes de agosto de 2025. El siguiente paso crucial es la aplicación a gran escala.

Objetivo, diseminar la ‘marca’ radiactiva

El proyecto hace un llamamiento urgente a propietarios de rinocerontes, tanto en reservas públicas como privadas, así como a organizaciones no gubernamentales y autoridades de conservación, para que se pongan en contacto y procedan a tratar a sus animales con los radioisótopos lo antes posible.

Una hembra de rinoceromnte y su cría. / Pixabay

El objetivo es diseminar esta ‘marca’ radiactiva en la mayor cantidad posible de cuernos, creando una red de detección infranqueable para los traficantes.

"Nuestro objetivo es implementar la tecnología Rhisotope a gran escala para ayudar a proteger una de las especies más emblemáticas y amenazadas de África", expone Jessica Babich, directora ejecutiva del Proyecto Rhisotope. "De esta manera, salvaguardamos no solo a los rinocerontes, sino también una parte vital de nuestro patrimonio natural", destaca.

La esperanza de los investigadores

Los investigadores esperan que la certeza de ser detectados en cualquier puesto fronterizo equipado con sensores de radiación, una infraestructura ya ampliamente desplegada a nivel internacional para prevenir el tráfico de materiales nucleares, actúe como un poderoso elemento disuasorio.

Si los traficantes saben que los cuernos marcados son prácticamente imposibles de mover sin ser descubiertos, el valor económico del producto ilegal podría desplomarse, desincentivando finalmente la caza furtiva que ha llevado a estas especies icónicas al borde de la desaparición. O, al menos, en eso confían los investigadores.