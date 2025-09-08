Tres voces expertas analizan los grandes retos ambientales

La provincia de Alicante es un territorio especialmente vulnerable al cambio climático. La sequía y el estrés hídrico son fenómenos que golpean con fuerza a comarcas enteras, mientras que la presión sobre los recursos naturales y la necesidad de acelerar la transición hacia un modelo energético más limpio siguen siendo cuestiones ineludibles.

Ante este escenario, INFORMACIÓN celebra este miércoles la mesa de expertos «Medio Ambiente y futuro sostenible», una tertulia que pretende abrir un espacio de diálogo en el que la experiencia práctica y la visión científica se den la mano. A las 10:30 horas el plató de INFORMACIÓN TV reunirá a tres voces de referencia en los ámbitos de la energía, el agua y la investigación académica, con un objetivo claro: analizar cómo afrontar los grandes retos ambientales que condicionan nuestro presente y marcarán nuestro futuro.

Tres piezas complementarias

La mesa estará formada por Joaquín Más Bielso, director general de Enercoop, la Cooperativa Eléctrica de Crevillent; Nerea López, responsable de Relaciones Institucionales y Comunidades Energéticas en Cox Water; y José Luis Durán, director académico de la Cátedra de Medioambiente, Agua y Energía del Grupo Hozono Global y la Universidad Católica de Murcia (UCAM). Tres perfiles distintos, pero complementarios, que aportarán claves esenciales para avanzar hacia un modelo de desarrollo sostenible.

Enercoop es un ejemplo consolidado de cómo la transición energética puede hacerse desde lo local. La cooperativa crevillentina, con más de 90 años de historia, se ha convertido en pionera en la apuesta por las energías renovables y las comunidades energéticas.

El agua, recurso estratégico y cada vez más escaso, centrará otra de las intervenciones. Cox Water, empresa especializada en la gestión integral del ciclo del agua, presentará su experiencia en la gestión hídrica. Su labor se centra en la innovación y la eficiencia en el uso de un recurso tan estratégico como el agua, especialmente en territorios marcados por la escasez hídrica.

La visión académica correrá a cargo de José Luis Durán. Desde la Cátedra de Medioambiente, Agua y Energía, que impulsa junto a la UCAM y el Grupo Hozono Global, ha trabajado en la investigación y la docencia de los grandes desafíos medioambientales. Su participación aportará un marco científico imprescindible para entender los problemas con rigor y para diseñar soluciones que integren conocimiento, innovación y compromiso social.

Más que un debate, la tertulia de este miércoles quiere ser un punto de partida. Un espacio donde experiencias de gestión, iniciativas empresariales y aportaciones científicas se crucen y abran caminos hacia un futuro más sostenible. Porque energía, agua y conocimiento no son piezas aisladas: unidas, pueden marcar la diferencia.

Las conclusiones del encuentro se podrán ver en la web de informacion.es con la cobertura posterior.