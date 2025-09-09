Un polvo de microbios para curar la tierra: la innovación biotecnológica que acelera la regeneración tras los incendios forestales

¿Es posible devolverle al suelo quemado la capacidad de generar vida en cuestión de meses, en lugar de décadas? El equipo de biotecnología de Arquimea Research Center se ha lanzado a responder esta pregunta con un desarrollo natural y sostenible que ya ha demostrado resultados prometedores en laboratorio: un consorcio microbiano diseñado para regenerar terrenos afectados por incendios forestales y estimular la vegetación.

Tras varios ciclos de pruebas, el equipo ha comprobado que este consorcio bacteriano es capaz de activar los microorganismos del suelo, incluso en las zonas más dañadas y pobres en materia orgánica, como las que dejó el incendio de Tenerife en 2023. Los análisis muestran que el producto no solo acelera la diversidad microbiana en las primeras fases de recuperación, sino que se integra en el ecosistema y deja paso a las bacterias autóctonas, respetando el equilibrio natural.

El impacto no se limita al suelo: en ensayos con plantas de tomate, se observó una germinación más rápida, un sistema radicular más robusto, mayor retención de agua y frutos de mejor calidad que en cultivos no tratados. “Las plantas crecidas en suelos tratados mostraron un perfil metabólico superior, lo que apunta a beneficios directos tanto para la salud del suelo como para la planta”, explica María Vasseur, responsable del proyecto.

Arquimea desarrolla un producto natural que restaura terrenos afectados por el fuego y estimula la vegetación / INFORMACIÓN

La apuesta por la escalabilidad ha sido otra clave. El consorcio se produce en grandes cantidades en menos de 24 horas y se presenta en un formato en polvo, ligero, fácil de almacenar y aplicar en distintos tipos de terrenos y condiciones climáticas.

Un reto compartido

Con estos resultados, el siguiente paso es salir del laboratorio. El equipo busca ahora zonas de prueba en Canarias, donde la regeneración de los ecosistemas tras los incendios es urgente. El objetivo es poner a prueba el producto en entornos reales, midiendo su impacto en la recuperación de suelos y vegetación.

“Creemos firmemente que la ciencia debe estar al servicio del territorio. Queremos colaborar con instituciones canarias para avanzar juntos en soluciones reales a un problema que ya es global”, señala Jorge Rapp, investigador del área de Biotecnología.

Ciencia al servicio del planeta

Este proyecto se enmarca en el compromiso de Arquimea Research Center con el desarrollo de tecnologías sostenibles y de impacto directo en los ecosistemas, en un momento en el que los incendios forestales se multiplican en frecuencia e intensidad en España y en todo el mundo. Mientras la regeneración natural del suelo tras un fuego puede tardar décadas, la posibilidad de acelerar este proceso abre una ventana de esperanza frente a los desafíos del cambio climático.