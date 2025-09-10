Comunidades energéticas y educación ambiental, para un futuro más sostenible

En Alicante el sol brilla más días que en casi ningún otro rincón de la península. Es fuente de turismo, paisaje y vida. Pero también es testigo incómodo de un territorio que se seca, de un suelo que se agrieta y de unos recursos cada vez más frágiles. Entre la sequía, la presión sobre el agua y la urgencia de un modelo energético más limpio, la provincia vive un momento decisivo. Con esa premisa se celebró la mesa redonda organizada por INFORMACIÓN bajo el título «Medio Ambiente y futuro sostenible», que reunió a tres voces expertas para hablar de los desafíos y las oportunidades de la transición ecológica.

Los protagonistas fueron Joaquín Mas Belso, director general de la cooperativa eléctrica Enercoop, que cumple un siglo de historia; Nerea López, responsable de Comunidades Energéticas en Grupo Cox; y José Luis Durán, director académico de la Cátedra de Medioambiente, Agua y Energía de Hozono Global y la UCAM. Energía, territorio y conocimiento se encontraron en un debate cargado de realismo pero también de futuro.

El primer diagnóstico coincidió en reflexionar sobre la situación del territorio. «La provincia de Alicante está cambiando y es cuestión de adaptarnos y poner en valor nuestras circunstancias», explicó Joaquín Mas. Y añadió: «Aquí vemos tensiones de desertificación, más días de sol y menos de lluvia, con episodios extremos. Pero ese sol, que es motor turístico, debe ser también motor energético. Si lo aprovechamos, atraeremos mayores ingresos al territorio».

Para Nerea López, el reto pasa por volver al origen: «Estamos ofreciendo paliativos necesarios, pero creo que es vital formar de nuevo en oficios básicos como la agricultura o la ganadería. Las nuevas generaciones necesitan acercarse a la tierra, tocarla con las manos, recuperar ese amor perdido».

José Luis Durán planteó la situación en términos de oportunidad histórica. «Nos encontramos ante un problema muy complejo, sin soluciones simplistas. Hemos agotado los recursos naturales, no tenemos petróleo ni gas y sufrimos escasez hídrica. Esta coyuntura nos sitúa en una encrucijada: o avanzamos por convicción o lo haremos por necesidad, pero debemos alcanzar un pacto social. Tendremos que llegar a una fórmula de equilibrio que sobre todo a nosotros nos conviene».

Comunidades energéticas, una solución igualitaria

Entre las soluciones, las comunidades energéticas aparecieron como protagonistas. Enercoop fue pionera en España en este modelo. «La transición energética está siendo muy activa, pero no lo suficientemente equilibrada en lo social. Las comunidades energéticas eliminan barreras de acceso a las renovables. Permiten que cualquier persona, familia o empresa, con independencia de su situación económica, pueda acceder. Es una fórmula para que la transición sea socialmente sostenible», defendió Joaquín Mas.

Nerea López concretó su funcionamiento: «Una comunidad energética es elegir una instalación fotovoltaica en un radio de dos kilómetros y mover esa energía de autoconsumo. Para eso se necesita un experto, como una comercializadora».

Los expertos destacan la importancia de recuperar ese amor por la tierra. / INFORMACIÓN

Más allá de la técnica, el impacto social es evidente. López destacó que «nacen con inspiración social y medioambiental, buscan atajar la pobreza energética. No necesitas un tejado propio: cualquier persona vulnerable puede acceder a energía más económica. Es muy importante que los ayuntamientos las impulsen porque facilitan la vida de sus vecinos. En algunos municipios hemos conseguido ahorros de hasta 40.000 euros, un beneficio directo».

Empresas y administraciones: un frente común

Pero, si algo está claro es que esta transición debe ir de la mano de una colaboración conjunta. «La empresa privada debe responder a lo que mejor sabe hacer: competir, conseguir el mejor servicio con las mejores prestaciones. Pero todo requiere colaboración con las administraciones públicas. Lo que interesa al ciudadano es la excelencia, dentro de un marco regulatorio claro», señaló José Luis Durán.

Como ejemplo de esta colaboración, citó un proyecto europeo en el que están trabajando. «El proyecto Life en el que participan las empresas Orthem y Digiltea del Grupo Hozono Global, junto a universidades e instituciones públicas, busca mejorar la gestión de los montes para aumentar el secuestro de CO₂, mejorar la calidad de los bosques y reducir incendios. Es un compromiso ambiental muy grande, de unos tres millones de euros, que muestra cómo la unión de actores públicos y privados permite soluciones más eficaces».

Incentivos y políticas para acelerar el cambio

Para avanzar más rápido, las políticas deben ser claras. En este sentido, Joaquín Mas explicó la diferencia entre incentivos y ayudas públicas. «Los incentivos están para ayudar a los valientes a que sean pioneros y marquen una senda», resaltó. En España dependiendo del momento ha habido incentivos o ayudas públicas. Y explicó que, en la Comunidad Valenciana existen deducciones fiscales en el IRPF para particulares, en materia de autoconsumo individual o colectivo tanto para energía eléctrica o térmica, existe un 20% de deducción para vivienda en general y del 40% sobre la inversión cuando es primera vivienda. «Las ayudas, en cambio, tributan en el IRPF y distorsionan y bloquean el mercado porque dependen de plazos».

La educación ambiental como semilla

La educación ambiental apareció como un terreno donde todavía queda mucho por sembrar. No se trata solo de que los niños aprendan a reciclar o conozcan qué es una placa solar, sino de integrar la sostenibilidad en la cultura ciudadana y profesional. «Al menos ya existe esa educación ambiental, y mis hijos lo han aprendido de forma espontánea. Eso les da criterio y pensamiento crítico para decidir», apuntó Joaquín Mas, que recordó la iniciativa de Enercoop de instalar pantallas informativas en espacios públicos: «Es una manera de culturizar a la sociedad y hacer que la energía esté presente en nuestras vidas».

Un instante de los ponentes durante el encuentro. / Rafa Arjones

Nerea López coincidió en la necesidad de explicar mejor la energía: «Yo hasta que empecé a interesarme por este mundo tan maravilloso no lo sabía. Había recibido información sobre reciclaje o medio ambiente, pero no sabía cómo aportar mi granito de arena. Por ejemplo, no conocía la diferencia entre autoconsumo y autosuficiencia, y esos son matices realmente importantes que debemos transmitir a la ciudadanía» .

Además, indicó el papel de la educación en este proceso, «Grupo Cox defiende la educación como pilar básico para la transición ecológica. En Extremadura presentamos un aula didáctica que se entrega a los municipios que impulsan comunidades energéticas. Así los niños pueden empezar a formarse y, más adelante, dar el salto a cátedras especializadas para convertirse en parte activa de la lucha contra el cambio climático».

Por su parte, José Luis Durán apuntó lo que le falta en la educación ambiental actual: «Nos falta humildad, en el sentido etimológico de hummus, de tierra. Nos falta ese contacto directo con la tierra, con las manos. Cuando lo recuperas, cambia tu visión del mundo, y ahí empieza la verdadera transformación de modelo», subrayó.

Y es que, en un territorio tan expuesto a la sequía y a los cambios climáticos, esa alfabetización ecológica puede convertirse en la herramienta más poderosa para garantizar que las próximas generaciones no solo entiendan el problema, sino que sepan actuar frente a él.

¿Qué oportunidades ofrece la transición ecológica a la provincia de Alicante?

La última parte de la mesa redonda miró hacia adelante: ¿qué oportunidades puede traer la transición ecológica a la provincia de Alicante en términos de empleo y desarrollo económico?

Para Joaquín Mas, director general de Enercoop, la respuesta está clara: el sol. «La provincia ha sido históricamente deficitaria en materia energética. No veremos aquí parques eólicos ni grandes centrales convencionales, apenas algo de hidráulica. Lo que sí veremos son plantas fotovoltaicas pequeñas y muchas instalaciones de autoconsumo sobre techos industriales. Alicante tiene más sol que Galicia y debe adaptarse a sus recursos. El sol puede ser el principal motor energético de la provincia», defendió.

Mas recordó que el modelo de comunidades energéticas iniciado en 2019 en Crevillent ya ha desarrollado más de 60 proyectos y se está consolidando como referente nacional. «Hemos demostrado que es extrapolable a otros municipios. En Alicante, donde hay edificios en altura, planteamos células de generación cada dos kilómetros. Es un modelo pionero y fácilmente replicable», subrayó.

Comunidades que generan empleo

La responsable de comunidades energéticas en Grupo Cox, Nerea López, puso el foco en la dimensión laboral. «La provincia es un escenario perfecto para impulsar estas comunidades. No tienen el problema visual de las grandes plantas porque se basan en cubiertas, en micro plantas de autoconsumo que no agreden el entorno. Y toda esa ejecución genera un impulso económico: hay que instalarlas, contratar y formar instaladores, garantizar el mantenimiento. Además, los vecinos tendrán que gestionar comunidades energéticas, se deberán abrir oficinas de atención al cliente, informar sobre la transición ecológica», explicó.

López destacó que este proceso creará una economía circular alrededor de la energía: «Si Alicante se convierte en pionera, ese liderazgo repercutirá directamente en la economía local y autonómica».

Dinamizar el medio rural

José Luis Durán, director académico de la Cátedra de Medioambiente, Agua y Energía, destacó otro ángulo: la revitalización de la España vaciada. «Todas estas iniciativas contribuyen a fijar población y dinamizar el territorio. Estamos cualificando brigadas forestales y profesionales del medio rural, incluso a personas de edad mediana que no tuvieron oportunidad de formarse. Les damos competencias clave para que puedan integrarse en cualquier operativo. Eso permite una vida más plena y conectada en el medio rural», señaló.

Durán insistió en que la transición ecológica no solo es una apuesta energética, sino también social: «Es un proyecto de futuro que hace posible vivir en el territorio y dignificarlo con empleo cualificado».