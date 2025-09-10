Grupo Enercoop: cien años innovando en energía

La historia del Grupo Enercoop y de su compañía matriz, la Cooperativa Eléctrica de Crevillent, con más de cien años a sus espaldas, es la de un modelo de producción y gestión energética único, arraigado en los principios del cooperativismo y de la responsabilidad social, y propulsado por un espíritu de innovación permanente que ha ido transmitiendo a través de las diferentes generaciones que se han puesto al mando de la organización.

Desde sus orígenes, esta cooperativa, que ha mantenido su compromiso con el desarrollo económico y la sostenibilidad medioambiental, ha ido evolucionando para afrontar con éxito el apasionante reto de la transición energética. Su trayectoria no solo es un ejemplo de buena gestión, sino también de resiliencia por su visión a largo plazo, puesto que ha ido anticipándose a la evolución de las distintas tecnologías y probando nuevos modelos de negocio sin apartarse nunca de sus principios fundacionales.

Pioneros en energía renovable

Enercoop se ha posicionado como un actor clave en el panorama energético español y, en concreto, en el segmento de las compañías de tamaño medio, siendo referente en la implementación de energías renovables. Si en 2007 puso en marcha la planta solar de «El Realengo», cuando la tecnología fotovoltaica todavía estaba en pañales, hoy continua su apuesta por liderar un modelo energético más justo y sostenible con la implantación en Crevillent de la primera comunidad energética de España que es, además, la de mayor dimensión.

Su proyecto de comunidad energética COMPTEM, que desarrolla desde 2019 en colaboración con el ayuntamiento de Crevillent, ha sido ampliamente reconocido, por tratarse de una fórmula pionera de generación y distribución de la energía basada en un modelo de producción descentralizada y cercana a los puntos de consumo y de carácter democrático, ya que permite el acceso universal a las fuentes renovables en el entorno urbano. De esta manera, el usuario final evita tanto la inversión inicial como la necesidad de contar con un tejado para la instalación de paneles solares en casa logrando que la transición energética sea, también, socialmente sostenible.

Este modelo de comunidades energéticas está siendo replicado por Enercoop a lo largo de todo el país, donde lleva ya más de 60 proyectos realizados en ayuntamientos y cooperativas agroalimentarias de Galicia, Castilla-La Mancha, Extremadura y Comunitat Valenciana.

Soluciones para particulares y empresas

Al margen de su actividad en proyectos colectivos, también el Grupo Enercoop lleva a cabo instalaciones de autoconsumo solar fotovoltaico con y sin almacenamiento energético y puntos de recarga para vehículos eléctricos en el ámbito residencial y para empresas, mediante un servicio de alto valor añadido que cubre también la tramitación administrativa y la gestión de ayudas y deducciones fiscales, que pueden llegar a cubrir hasta el 40% de la inversión.

Para obtener el mayor rendimiento económico a las instalaciones de autoconsumo individual, Enercoop ofrece también la activación gratuita de la batería virtual para aquellos suministros cuyo consumo de energía esté comercializado por la compañía.

Innovación local con impacto global

El trabajo de Enercoop, aunque nace de unas raíces profundamente locales por su carácter cooperativo y benéfico, tiene una proyección mucho más amplia. La cooperativa participa en toda la cadena de valor de la energía (producción, distribución, comercialización y servicios de instalación), cuenta con plantas de generación minihidráulica y fotovoltaica en la Comunitat Valenciana, Región de Murcia y Portugal y participa activamente en proyectos de innovación a escala nacional y europea.

Enercoop cuenta con plantas de generación minihidráulica y fotovoltaica en la Comunitat Valenciana, Región de Murcia y Portugal. / Información

Estas colaboraciones permiten a Enercoop estar a la vanguardia de la tecnología, aportando su experiencia en el desarrollo de soluciones innovadoras para temas tan variados las redes inteligentes o «smart grids», el almacenamiento de energía o la movilidad eléctrica, entre otros. Este foco de intercambio y generación de conocimiento es crucial para la adaptación a los nuevos desafíos energéticos y para garantizar la competitividad económica y sostenibilidad medioambiental de Europa a largo plazo.

Una apuesta de futuro

Enercoop es algo más que una empresa energética y son sus acciones de responsabilidad social corporativa lo que la hacen diferente. La cooperativa lleva demostrando, desde su creación en 1925, que es posible combinar la eficiencia empresarial con un fuerte compromiso social y ambiental.

Su modelo, basado en la confianza y la cooperación, se presenta como una palanca perfecta para alcanzar una transición energética justa y ordenada y que se forja en el espíritu benéfico que le vio nacer hace ya un siglo, puesto que todos los beneficios del grupo se reinvierten para aportar mayor valor al negocio o se retornan a la sociedad a través de acciones culturales, medioambientales, deportivas o sociales.

Bajo un escenario muy dinámico, entre sus planes de futuro se encuentran la puesta en marcha de nuevas plantas de producción a partir de energías renovables, minihidráulica y solar fotovoltaica, el desarrollo de sistemas de almacenamiento energético avanzados, la digitalización de su red y la implementación de tecnologías inteligentes para la gestión de la energía, continuando con su apuesta por la innovación. Todo ello con el objetivo de seguir ofreciendo un servicio de calidad a sus cooperativistas y clientes mientras contribuye al desarrollo sostenible de su entorno. n