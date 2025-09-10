Orthem: sostenibilidad, innovación y compromiso social en la provincia de Alicante

En la provincia de Alicante, cada vez son más los espacios públicos que se transforman para responder a las necesidades reales de los vecinos. Detrás de muchas de esas mejoras está Orthem, empresa del Grupo Hozono Global, que ha sabido combinar sostenibilidad, innovación y colaboración institucional para ejecutar proyectos que no solo modernizan infraestructuras, sino que también recuperan patrimonio, protegen el medioambiente y generan valor social.

Infraestructuras que devuelven valor a los territorios

En Alicante, Orthem ha dejado su huella con proyectos que combinan funcionalidad, sostenibilidad y recuperación patrimonial. Uno de los más destacados es la rehabilitación del complejo de Las Cigarreras. Esta actuación permitirá recuperar más de 6.000 metros cuadrados de superficie de este conjunto histórico para usos culturales y sociales. El proyecto devuelve a la ciudad un espacio emblemático, respetando su valor patrimonial y adaptándolo a las necesidades contemporáneas.

También en la provincia, Orthem y Abala han concluido las obras de ampliación del Hospital General Doctor Balmis de Alicante. Esta intervención ha duplicado la superficie destinada a urgencias, pasando de 3.000 a más de 6.200 metros cuadrados, lo que ha mejorado sustancialmente la atención sanitaria urgente y pediátrica para más de 500 personas al día.

En Torrevieja, Orthem ha ejecutado el nuevo pabellón polideportivo de La Mata, completamente climatizado y diseñado con criterios de sostenibilidad. Esta infraestructura responde a una demanda histórica de los vecinos, que ahora cuentan con un espacio moderno para la práctica deportiva y la celebración de eventos culturales. El pabellón se ha convertido en un punto de encuentro que dinamiza la vida social del municipio.

Restauración ecológica y patrimonio natural

Orthem también ha demostrado su compromiso con la recuperación ambiental en la Comunidad Autónoma. En Montitxelvo, tras el devastador incendio forestal de 2022, la compañía ha llevado a cabo trabajos de regeneración en 35 hectáreas para garantizar la seguridad en la zona y facilitar la regeneración natural del ecosistema. Estas actuaciones no solo contribuyen a la recuperación del ecosistema sino a la prevención de futuros incendios, aplicando criterios técnicos y ecológicos que respetan la biodiversidad local.

Colaboración público-privada

Orthem, la principal empresa de gestión medioambiental del país, lidera servicios de prevención selvícola y defensa del patrimonio natural en distintos territorios. Su labor combina vigilancia forestal, intervención directa en el terreno y acciones de educación ambiental, en estrecha colaboración con las administraciones públicas. Este modelo de colaboración público-privada ha demostrado ser eficaz para prevenir incendios, restaurar zonas degradadas y proteger la biodiversidad, convirtiéndose en un referente técnico replicable en toda España.

Innovación y formación: el futuro en marcha

En el ámbito de la sostenibilidad unida a la innovación, el Grupo Hozono Global impulsa el proyecto europeo Life Token CO₂, una iniciativa pionera que busca valorizar la gestión forestal como herramienta para frenar el cambio climático. El proyecto, respaldado por la Unión Europea, desarrolla una plataforma capaz de calcular con precisión la absorción de dióxido de carbono en masas forestales tras tratamientos selvícolas. Esta medición permite compensar emisiones, reducir la probabilidad de incendios y mejorar la calidad del aire.

En el ámbito académico, Orthem ha impulsado junto a la UCAM la creación de la Cátedra de Medioambiente, Agua y Energía. El objetivo es formar profesionales en sectores estratégicos de los servicios públicos e impulsar soluciones sostenibles con impacto social. El convenio contempla la realización de proyectos de investigación a nivel internacional.

Una visión integral del desarrollo

En Orthem cada proyecto está pensado para generar valor, preservar el patrimonio, mejorar la calidad de vida y respetar el medioambiente. Su modelo, basado en la colaboración público-privada, la innovación tecnológica y el compromiso social, se ha convertido en una referencia para otras empresas del sector.

Desde Alicante, donde sus intervenciones han dejado huella, hasta el resto del país, Orthem demuestra que es posible hacer las cosas de otra manera: con sensibilidad, con visión de futuro y con una profunda vocación de servicio. Porque, como afirman desde la compañía, «trabajar en medioambiente es, en último término, trabajar para el bienestar humano».