Sorpresa ecológica
Así es el increíble tiburón de color naranja descubierto en aguas de Costa Rica
Se trata de un caso único de xantismo, que genera una sobreproducción de pigmento amarillo en la piel
Aunque las tonalidades de la piel de los tiburones (una amplia familia con numerosas especies) son ciertamente variadas, lo que no se había visto hasta ahora en la naturaleza es un tiburón de color naranja. Y, sin embargo, esto es lo que se ha descubierto hace pocos días en Costa Rica.
Se trata del primer caso jamás documentado con una coloración de este tipo, lo que ha desconcertado a los científicos. El estudio publicado en la revista Marine Biodiversity ha abierto un nuevo debate entre los biólogos, por el trasfondo genético que conlleva este hallazgo en relación con los patrones de pigmentación en estas especies marinas. La cuestión a dilucidar es si este tipo de coloraciones tan vistosas pueden comprometer la supervivencia de dichos tiburones.
El dueño de un pequeño hotel situado en el litoral de Costa Rica, y buceador aficionado, Garvin Watson, se sumergió como todos los días hasta los 37 metros de profundidad y allí se topó de repente con un sorprendente tiburón nodriza de color naranja intenso, muy distinto de la tonalidad parda que los caracteriza.
El animal, tras ser fotografiado y grabado en video, fue devuelto al mar, mientras se abría una amplia discusión entre los expertos en la materia.
¿Qué es el xantismo?
El oceanógrafo Marioxis Macías-Cuyare ha declarado que se trata de un tiburón afectado de xantismo, que es una poco frecuente alteración genética que se produce en esta familia de animales, pero también en anfibios, aves, reptiles y algunos peces.
Se trata de una condición que provoca una sobreproducción de pigmentos amarillos. Éstos, al mezclarse con los tonos naturales del animal, generan un color anaranjado de enorme intensidad y que se puede observar a varios metros de distancia.
Pero no se detienen aquí las sorpresas que ha traído consigo este ejemplar. El tiburón observado podría presentar también albinismo. Y es que en las fotografías se han podido identificar signos claros de despigmentación ocular. Esto indicaría la coexistencia de ambas condiciones, que ya de por sí son muy poco frecuentes por separado.
- Agrede a su cuñado por una disputa laboral y se corta el cuello en el parking del Carrefour de Sant Joan
- Alicante activa el proyecto para construir un millar de viviendas en la Albufereta tras 34 años de espera
- Alcalde de Elche: 'Si alguien duda de la licencia de mi casa que lo denuncie, pero es gravísimo que el PSOE divulgue mi dirección
- Habla la viuda del ganadero asesinado a golpes en Asturias: 'Sangraba mucho por la cabeza, yo solo le llamé y dije, ‘Toño, vuelve’
- Una británica de 63 años estrangula a una amiga con el cable de la aspiradora en Benidorm
- Así se repartirán los 1.154 millones de inversión para el aeropuerto de Alicante-Elche
- La Fiscalía da la razón al concejal de EU-Podemos en Alicante ante la negativa de Barcala a que participara en el pleno
- El alcalde de La Vila declara en el juzgado como investigado por el nombramiento a dedo de dos inspectores que suspendieron una oposición