El Parque Natural de la Albufera de Valencia recibe cada año toneladas de pesticidas

Un estudio de la Universitat de València (UV) advierte de que anualmente se aplican unas 35 toneladas de pesticidas en el Parque Natural de la Albufera (València), de las cuales siete son emitidas por los campos de arroz al agua del parque y aproximadamente 1,5 de ellas entran en el lago.

Este trabajo pionero, elaborado por investigadores del grupo de Limnología del Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva de la UV, permite seguir, paso a paso, el camino que recorren los pesticidas agrícolas en este parque natural, desde su aplicación en los campos de arroz hasta su llegada al lago y al mar.

Un grupo de personas observa la puesta de sol en la Albufera de Valencia. / EFE / Kai Försterling / Archivo

Los pesticidas son arrastrados a través del agua de escorrentía y drenaje, y contaminan los ecosistemas acuáticos del parque natural en pocas horas tras su aplicación, han asegurado desde la Universitat en un comunicado.

Los investigadores han modelizado la dispersión ambiental de ocho pesticidas aplicados durante un periodo de diez años sobre los arrozales del parque natural, bajo condiciones reales de clima, manejo agrícola y circulación del agua.

Unas 35 toneladas de pesticidas

El estudio, publicado en la revista Environmental Pollution, integra un modelo hidrológico de alta resolución que simula el manejo agrícola en arrozal con un modelo hidrológico implementado a escala regional.

«Los resultados del estudio muestran que anualmente se aplican unas 35 toneladas de pesticidas en el Parque Natural de la Albufera, de las cuales siete son emitidas por los campos de arroz al agua del parque y aproximadamente 1,5 de ellas entran en el lago», ha explicado Pablo Amador, uno de los investigadores.

Arrozales la Albufera de Valencia / El Periódico

También se concluye que 0,6 toneladas de pesticidas se emiten por las golas al mar Mediterráneo y que el compuesto más aplicado es el herbicida Bentazona, con 11 toneladas.

Contaminación de los ecosistemas

La herramienta utilizada por los investigadores del Institut Cavanilles de la UV permite representar con precisión los pulsos de entrada y salida de agua en el sistema de riego tradicional del parque, además de rastrear el transporte de contaminantes en las masas de agua a escala diaria.

La resolución alcanzada supera con creces la del monitoreo convencional o la de los modelos ambientales publicados hasta la fecha, según las mismas fuentes.

Una barca en las aguas del lago de la Albufera. / EFE / Biel Aliño

«El modelo demuestra que los pesticidas utilizados de forma intensiva en el cultivo del arroz son arrastrados a través del agua de escorrentía y drenaje, de forma que contaminan los ecosistemas acuáticos del parque natural en pocas horas después de su aplicación», ha asegurado Amador.

Además, los compuestos con mayor riesgo para los organismos acuáticos del parque son los fungicidas Azoxistrobin y Difenoconazol, y el herbicida MCPA.

El sur del lago, más expuesto

Según ha apuntado Andreu Rico, otro de los investigadores, «las zonas con mayor riesgo de exposición se localizan en el sur del lago, donde confluyen aguas de retorno agrícola con altas cargas contaminantes».

El estudio científico, en el que también participan la Universidad Instituto de Empresa y Tragsatec, también concluye que durante la campaña de cultivo se han detectado mezclas de hasta cinco pesticidas que superan el umbral de riesgo simultáneamente en el lago.

El riesgo máximo se alcanza en el mes de agosto, con niveles que pueden provocar efectos crónicos en hasta el 40 % de las especies acuáticas del lago. / Agencias

El riesgo máximo se alcanza en el mes de agosto, con niveles que pueden provocar efectos crónicos en hasta el 40 % de las especies acuáticas del lago.

«Este hecho demuestra que la contaminación va más allá de los arrozales y que afecta a todo el sistema acuático del parque natural», ha destacado Rico.