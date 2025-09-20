Grupo Silvoturismo, 25 años cumpliendo sueños medioambientales

“Nuestro agradecimiento, desde el corazón, a todos las personas que formáis o habéis formado parte en algún momento de la historia de Grupo Silvoturismo, porque sin todos vosotros y vosotras esta celebración no tendría sentido. Las empresas nacen siempre de una pasión y un sueño, y crecen y evolucionan por su capital humano, por sus trabajadores y por todas las personas que se van sumando a lo largo de los años al proyecto y que aportan lo mejor de sí mismas para contribuir a su crecimiento”.

Grupo Silvoturismo celebra su 25 aniversario /

Con estas emotivas palabras comenzó el pasado sábado el gerente de Grupo Silvoturismo, Arturo Collados, el acto central de la celebración del 25 aniversario de la empresa, radicada en Elda, y que promueve desde sus inicios la sostenibilidad y la protección del medio ambiente.

En los prolegómenos de la celebración, el abrazo de Arturo Collados Hernández, fundador de la empresa, y Arturo Collados Alarcón, segunda generación de Grupo Silvoturismo, simbolizaba en un solo gesto la trayectoria de la empresa y resumía la emoción contenida y los recuerdos de 25 años de historia. Fuerza y carisma de un padre que sentó las bases y sembró el fruto. Y un hijo que aprendió el valor del esfuerzo y cogió el testigo.

El abrazo de padre e hijo, Arturo Collados ambos, dos generaciones, y un sueño común convertido en empresa. / INFORMACIÓN

Y también en esta andadura quedó de manifiesto durante la celebración el lugar preeminente que ocupa Noelia Avilés, que ha impulsado el crecimiento de Silvoturismo junto a Arturo Collados desde que éste asumiera la dirección tras la jubilación de su padre y fundador.

Este tándem ha hecho posible que Silvoturismo Mediterráneo se haya convertido en Grupo Silvoturismo, con cuatro áreas de negocio, y en continua expansión con la apertura de nuevos servicios, como es en los últimos años el gran impulso dado a la división de Consultoría Ambiental.

A este evento no podía faltar el alma de toda empresa y, por supuesto, también de Grupo Silvoturismo, el personal de sus diferentes ramas: Medio Natural; Consultoría, Comunicación y Educación Ambiental; Ecoturismo; y Restaurante La Mola; y al que también asistieron trabajadores y compañeros de aquellos años en los que Silvoturismo aún incluso no se había constituido como empresa pero que contribuyeron, con más ilusión que medios, a impulsar un proyecto que soñaba con salvaguardar y proteger los espacios naturales de la provincia mediante la marcación de senderos, el voluntariado ambiental y esas primeras acciones de educación ambiental y de actividad en los entornos naturales desde el máximo respeto a la naturaleza.

La velada fue memorable de principio a fin, con momentos de emoción contenida pero también de diversión y excelente sintonía. / INFORMACIÓN

Esta jornada de celebración del 25 aniversario estuvo repleta de simbolismos que resumen la idiosincrasia de la empresa. El árbol de los compromisos en el que los asistentes escribían y colgaban en las ramas de cartón reciclado su reto para posibilitar el cambio “porque cada gesto cuenta”. Poco a poco, y conforme avanzaba la velada, se fue poblando de buenos deseos y sueños medioambientales.

Noelia Avilés y Arturo Collados poniendo en una rama del Árbol de los Compromisos sus buenos deseos ambientales “porque cada gesto cuenta”. / INFORMACIÓN

También se hizo entrega de un plantón de olivo, con el propósito de que todas las personas que trabajan o han trabajado en Grupo Silvoturismo lo planten en sus casas como acto simbólico de continuidad y crecimiento, ya que el árbol en sí mismo representa el ciclo de la vida y el paso del tiempo, el crecimiento, la resiliencia y los desafíos futuros. Es un puente entre generaciones, y deja un legado y una huella positiva en el mundo.

El obsequio también aludía a la esencia de Grupo Silvoturismo, 25 años sembrando conciencia. / INFORMACIÓN

Asimismo, los trabajadores y trabajadoras también quisieron mostrar su agradecimiento a la empresa con una espectacular tarta con motivos ambientales, que plasmaba certeramente el alma de Silvoturismo.

Fue un momento conmovedor por la sorpresa del momento y por la entrega, a continuación, de un obsequio emblemático: una estrella inscrita en el Registro Espacial Internacional en la fecha de celebración de la gala, el 13 de septiembre, con el nombre de Silvoturismo, acompañada de una cita inspiradora para los años venideros “Las estrellas señalan el norte. Esta nueva estrella llamada Silvoturismo nos inspirará. Gracias por marcar el camino”.

Tres generaciones, con Hugo y Enzo representando el futuro de la empresa, junto a la tarta conmemorativa con la que los trabajadores quisieron plasmar su agradecimiento. / INFORMACIÓN

Apertura de nuevas instalaciones

Esta conmemoración, que tuvo lugar en la Quinta Lacy de Elda, fue el acto central de los 25 años de Grupo Silvoturismo, que culminará antes de que concluya 2025 con la apertura de sus nuevas instalaciones, que duplicarán en extensión a las actuales.

Para ello está previsto un acto de inauguración y jornadas de puertas abiertas para dar a conocer la actividad que desarrolla, esperando con esta nueva apertura continuar con la senda que comenzó a trazarse más de cinco lustros atrás y seguir sembrando conciencia ambiental por muchos años más.