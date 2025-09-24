El Consorci Mare arranca su campaña de educación ambiental
Con ocho educadores ambientales, la entidad ha empezado a realizar acciones en ecomóviles, playas y visitas gratuitas al Complejo Ambiental de El Campello
El presidente, José Ramón González de Zárate, sigue esta semana con su ronda de visitas reuniéndose con representantes públicos de Alcalalí, Benigembla y Castell de Castells
El Consorci Mare, la entidad responsable del tratamiento de los residuos domésticos de 52 municipios de la Marina Alta, la Marina Baixa y El Campello, ha arrancado esta semana su campaña de educación ambiental, que cuenta con la financiación de la Generalitat Valenciana. Mediante cuatro equipos formados por ocho educadores ambientales, la entidad ha empezado a realizar acciones de sensibilización en ecomóviles, playas, islas ecológicas y visitas con transporte gratuito al Complejo Ambiental de El Campello.
“Esta misma semana hemos arrancado nuestra campaña de educación ambiental: ocho educadores realizarán acciones informativas para concienciar a nuestra población de la importancia de separar, reciclar y cuidar del medio ambiente,” ha explicado el presidente del Consorci Mare, José Ramón González de Zárate. “Vamos a estar presentes en islas ecológicas, en la red de ecomóviles, en las playas de nuestros 14 municipios costeros y a traer a nuestra ciudadanía al Complejo Ambiental de El Campello, para que vean de primera mano la importancia de separar y reducir los residuos y cómo nos esforzamos en el Consorcio día a día para reaprovechar al máximo lo que tiramos al contenedor”.
Sigue la ronda de visitas: reuniones en Alcalalí, Benigembla y Castell de Castells
El presidente del Consorci Mare, José Ramón González de Zárate, ha seguido esta semana con su ronda de reuniones presenciales en los 52 municipios. Tras reunirse con la alcaldesa de Benigembla María Trinidad Torres, municipio que cuenta ya con una de las tres islas ecológicas del consorcio, González de Zárate ha visitado los municipios de Alcalalí y Castell de Castells.
En Castell de Castells se reunió con su alcalde, Vicente Tomás, y en Alcalalí, con el concejal de medio ambiente, Gustau Vicens con el objetivo de, en palabras de González de Zárate, “conocer la realidad local para seguir buscando vías de colaboración entre el Consorcio y los municipios que nos sigan acercando a los objetivos de separación”. Se trataron cuestiones como los horarios y ubicaciones de la red de ecomóviles, las acciones de educación ambiental o la prueba piloto de contenedores de textil y aceite doméstico usado, que permite a los municipios solicitar contenedores gratuitos para fomentar la separación en origen de estas dos fracciones de residuos.
