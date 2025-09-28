Así es la medusa gigante que también vive en aguas de España: hasta 10 metros de largo

Uno de los seres más impresionantes y a la vez esquivos de los océanos es la medusa gigante, que puede llegar a medir hasta 10 metros de longitud y que se ha visto en pocas ocasiones desde que fue descubierta, hace algo más de un siglo. Los investigadores de la compañía de exploración Viking han sido de los últimos en poder observar un ejemplar de Stygiomedusa gigantea y obtuvieron vídeos y fotografías realmente espectaculares.

Los avistamientos realizados tuvieron lugar durante inmersiones efectuadas con un pequeño sumergible en las aguas costeras de la Península Antártica a principios de 2022. A pesar de alcanzar hasta 10 metros de longitud, solo se han registrado 126 avistamientos de la medusa fantasma gigante desde que se describió la especie por primera vez en 1910. Unos turistas grabaron otro ejemplar en aguas superficiales de la Antártida en 2023.

Vista parcial de la medusa observada por la expedición Viking / Polar Research

Según los mapas que reflejan dichas observaciones, dos de ellas se habrían efectuado en las costas cantábricas, entre el País Vasco y Cantabria. Sin embargo, el mayor número de observaciones ha sido efectuado en el continente antártico y en las costas de Norteamérica.

Mapa de las observaciones realizadas en el planeta / DM Moore

Esta medusa puede llegar a medir, con sus portentosos brazos, hasta 10 metros de longitud. Su presencia fantasmagórica recuerda en movimiento a tiras de papel higiénico moviéndose de forma ondulada por el mar.

La cabeza mide hasta un metro de diámetro

La medusa tiene una campana en forma de paraguas que puede medir hasta un metro de ancho. Tiene un color marrón rojizo profundo o color ciruela típico de los animales de aguas profundas.

En su estudio, publicado en la revista Polar Research del Norwegian Polar Institute, se explican los detalles de la observación efectuada con el Viking Octantis, el sumergible de Viking Cruises para ayudar a los investigadores a observar animales que son difíciles de observar.

Según explican los científicos que participaron en la expedición, la criatura era más grande que el sumergible cuando fue detectada a varios cientos de metros de profundidad cerca de la isla Rongé, de la Antártida.

A diferencia de otras medusas, las medusas fantasma gigantes no tienen tentáculos urticantes para atrapar a sus presas. En cambio, envuelven sus alimentos con sus brazos (generalmente plancton o pequeños peces) y los llevan a sus bocas.

Imagen de un ejemplar de la medusa / Anthony Gilbert

Esta especie también se diferencia de otras medusas por ser vivíparas, es decir, que dan a luz a crías vivas, que se desarrollan dentro de la madre antes de desprenderse del interior de la campana y salir nadando de la boca de su progenitora. Se cree que la medusa fantasma gigante acecha en cualquier lugar de los océanos hasta una profundidad de 6.665 metros y se alimenta de plancton y peces pequeños.