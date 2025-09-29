Descubren que el corazón helado de la Antártida se derrite más rápido de lo previsto

Una nueva investigación ha desvelado que el gélido interior de la Antártida Oriental se está calentando más rápido que sus costas, debido al aire cálido proveniente del Océano Índico Sur. Utilizando 30 años de datos de estaciones meteorológicas, los científicos han descubierto un factor climático oculto que los modelos actuales no tienen en cuenta, lo que sugiere que la mayor reserva de hielo del mundo podría ser más vulnerable de lo que se creía.

Un estudio de 30 años de duración, publicado en Nature Communications y dirigido por Naoyuki Kurita, de la Universidad de Nagoya (Japón), atribuye este calentamiento al aumento del flujo de aire cálido provocado por los cambios de temperatura en el Océano Índico Sur.

La Antártida Oriental, que hasta ahora era un punto inaccesible a la observación, contiene la mayor parte del hielo glacial que hay en el mundo. Pero el mecanismo de calentamiento ahora identificado demuestra que las predicciones actuales podrían estar subestimando la tasa de pérdida de hielo antártico en el futuro.

Recopilación de datos hasta ahora desconocidos

La Antártida, el continente más frío, seco y ventoso del mundo, contiene aproximadamente el 70% del agua dulce de la Tierra, congelada en sus gruesas capas de hielo. El cambio climático en la región se viene estudiando mediante datos de estaciones meteorológicas ubicadas principalmente en zonas costeras. Sin embargo, el interior de la Antártida solo cuenta con cuatro estaciones, pero solo dos tienen datos climáticos a largo plazo: la Estación Amundsen-Scott (Polo Sur) y la Estación Vostok (Interior de la Antártida Oriental). Por lo tanto, la evolución real del cambio climático en el interior el continente helado permanece en gran parte sin documentar.

La costa antártica es muy estudiada, pero no tanto el interior / Pixabay

El grupo de investigación recopiló datos de tres estaciones meteorológicas en la Antártida Oriental, donde las observaciones han continuado desde la década de 1990, y que proporcionaron un conjunto de datos de temperatura media mensual que abarca 30 años, de 1993 a 2022.

Los cambios anuales en la temperatura media mostraron que las tres ubicaciones experimentaron aumentos de temperatura a un ritmo de 0,45-0,72 °C por década, es decir, subidas más pronunciadas que el promedio mundial.

Los investigadores analizaron datos meteorológicos y oceánicos y relacionaron este aumento de temperatura con cambios producidos en el Océano Índico Meridional, que alteran los patrones de circulación atmosférica y transportan aire cálido hacia el interior de la Antártida.

Las previsiones se han subestimado

Los modelos climáticos actuales no tienen en cuenta este proceso de calentamiento, por lo que las previsiones futuras de temperatura para la Antártida podrían haberse subestimado. "Si bien las regiones del interior muestran un calentamiento rápido, las estaciones costeras aún no han experimentado tendencias de calentamiento estadísticamente significativas", afirmó el profesor Naoyuki Kurita, del Instituto de Investigación Ambiental Espacio-Tierra de la Universidad de Nagoya. "Sin embargo, la intensificación del flujo de aire cálido durante 30 años sugiere que un calentamiento detectable y el derretimiento de la superficie podrían llegar pronto a zonas costeras, como la Estación Syowa".

Los modelos actuales de predicción no tienen en cuenta el fenómeno descubierto / Pixabay

Los frentes oceánicos —áreas donde se encuentran las aguas oceánicas cálidas y frías— crean límites de temperatura muy marcados en el Océano Índico Meridional. Dado que el calentamiento global calienta las aguas oceánicas de forma desigual, intensifica estas diferencias de temperatura: los frentes oceánicos más intensos provocan mayor actividad de tormentas y cambios atmosféricos que crean un patrón dipolar, con sistemas de baja presión en latitudes medias y alta presión sobre la Antártida. El sistema de alta presión sobre la Antártida atrae aire cálido hacia el sur y lo transporta a las profundidades del continente.

Ahora, por primera vez, los científicos cuentan con datos completos de estaciones meteorológicas que demuestran que el interior de la Antártida Oriental se está calentando más rápido que sus costas y han identificado la principal causa de este cambio. El estudio proporciona información importante sobre la rapidez con la que la mayor reserva de hielo del mundo responderá al calentamiento global.