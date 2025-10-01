El exceso de sulfatos en el agua, una amenaza para millones de personas en España

Un estudio reciente de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong (HKUST) ha revelado el alcance de un problema ambiental y sanitario muy extendido pero al que se presta poca atención: alrededor de 17 millones de personas en el mundo corren el riesgo de sufrir problemas gastrointestinales debido a los niveles excesivos de sulfato en las aguas subterráneas. Este hallazgo surge del primer mapa de alta resolución elaborado sobre la distribución global de sulfato en aguas subterráneas del mundo, obra de la Escuela de Ingeniería de la citada universidad. España es uno de los países afectados.

Si bien las aguas subterráneas son una fuente vital de agua potable para miles de millones de personas, el consumo de agua subterránea con una alta concentración de sulfato puede causar directamente diarrea y deshidratación, con riesgos elevados entre los bebés, los ancianos y otras poblaciones vulnerables. Se considera que a partir de 250 mg/l, puede causar efectos laxantes en las personas.

Mapa que señala las zonas con exceso de sulfatos / environmental sciences

Además, el sulfato exacerba la contaminación por arsénico en el agua y desencadena la liberación de metales pesados por corrosión de las tuberías, lo que indirectamente conduce a otras afecciones de salud y costes económicos. Por ejemplo, solo Estados Unidos sufre pérdidas de unos 22.000 millones de dólares anuales por la corrosión en los sistemas de suministro de agua.

No se suelen controlar

"Desafortunadamente, los niveles de sulfato en las aguas subterráneas a menudo no se controlan. Este problema, que se pasa por alto, pero es crítico, tiene implicaciones de gran alcance para la salud pública y la infraestructura hídrica", dijo el profesor Chen Guanghao, catedrático del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental y coautor del estudio.

Para investigar el alcance del problema, el profesor Chen y su equipo desarrollaron un mapa de alta resolución empleando métodos avanzados basados en datos. Después de analizar más de 17.000 mediciones de concentración de sulfato junto con conjuntos de datos geoespaciales globales de variables, generaron con éxito un mapa sin precedentes con una resolución de 1 km.

Los sulfatos en el agua pueden causar problemas gastrointestinales / Agencias

El mapa sirve como una herramienta práctica para la evaluación de la calidad del agua. Incluye los puntos críticos de exceso de sulfato e identifica los factores contribuyentes clave, que incluyen elementos naturales como los patrones de precipitación y la geología sedimentaria, así como actividades humanas como la aplicación de fertilizantes y las operaciones mineras.

Con la ayuda de este mapa, el equipo de investigación estableció que aproximadamente 194 millones de personas en todo el mundo están expuestas a agua con concentraciones de sulfato superiores a 250 mg/L, el umbral máximo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). En este nivel de contaminación, las personas pueden experimentar un sabor desagradable en el agua.

17 millones afrontan riesgos "sustanciales" de salud

Aún más alarmante, se estima que 17 millones de personas afrontan riesgos sustanciales para la salud, porque viven en regiones donde las concentraciones de sulfato superan los 500 mg/L, niveles asociados con problemas gastrointestinales.

Los resultados se han publicado en la revista Environmental Science & Technology. "Nuestros hallazgos han abierto una perspectiva global muy necesaria, dando a quienes toman las decisiones datos suficientes para priorizar las estrategias de intervención y salvaguardar la calidad del agua en regiones vulnerables", señaló el investigador postdoctoral Zhang Zi, otro coautor del artículo.

La Península Ibérica, afectada también

El mapa señala los puntos críticos de exceso de sulfato en regiones como el sur de Asia y el norte de África, donde miles de millones de personas dependen de aguas subterráneas no tratadas para beber. Gran parte de la Península Ibérica aparece también marcada como excesivamente afectada por sulfatos.

Los análisis detallados son necesarios para controlar los sulfatos / Agencias

Si bien las condiciones geológicas naturales predominan como contribuyentes en algunas áreas, los factores antropogénicos como los vertidos industriales y las prácticas agrícolas desempeñan un papel más significativo en otras. Esta variabilidad subraya la importancia de las estrategias de mitigación de sulfato específicas para cada región.

El primer autor de este artículo, Xiao Chengyu, señaló que la contaminación por sulfatos no solo amenaza la salud humana, sino que también tiene consecuencias ambientales más amplias.

"Los niveles elevados de sulfato pueden provocar daños ecológicos al promover la eutrofización de los cuerpos de agua, lo que libera nutrientes nocivos como el fósforo. Con el cambio climático y la intensificación de la urbanización, se espera que el exceso de sulfato empeore, lo que pondrá en mayor peligro la calidad y la disponibilidad del agua a nivel mundial", explicó.