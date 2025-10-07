Prensa Ibérica impulsa el VII Ecoforum con Theresa Zabell e Isabel Moreno

Los periódicos Mediterráneo, Levante e Información (pertenecientes al grupo Prensa Ibérica) organizan la séptima edición del Ecoforum de la Comunitat Valenciana, el foro de la economía circular y la lucha contra el cambio climático que este año se celebrará en Moll de Costa Eventos (Grau de Castelló) el 15 de octubre.

El foro cuenta con el impulso la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Castelló, Reciplasa, Statkraft, Nealis, Tetma (Simetría Grupo), Paprec y el Aeropuerto de Castelló, y la colaboración de Prezero y PortCastelló.

Bajo el título Empresas e instituciones, a la vanguardia contra el cambio climático y sus efectos, el foro debatirá las estrategias público-privadas impulsadas para la preservación del medioambiente con el objetivo de lograr una sociedad más sostenible, justa y respetuosa con el entorno. Además, se hará un balance de la acciones de empresas e instituciones realizadas en los últimos años.

Para ello, se contará con dos de las mujeres más influyentes en este ámbito: Theresa Zabell e Isabel Moreno.

¿Quién es Theresa Zabell?

Theresa Zabell (Reino Unido, 1965) es la única mujer española con dos medallas de oro olímpicas, además de haber sido elegida mejor regatista del mundo por la Federación Internacional de Vela en 1994. Cuando se retira de la competición, Zabell decide comprometerse con el mar y, en 1999, funda Ecomar y comienza a dedicarse en cuerpo y alma a ella.

Theresa Zabell (Reino Unido, 1965). / Héctor Fuentes

Desde el primer momento, los objetivos de Zabell son el cuidado del medio ambiente y el planeta a través del deporte. Además, todas sus acciones van dirigidas, especialmente, a los y las jóvenes. En sus conferencias, la deportista traslada todo su bagaje profesional como son la resiliencia, la adaptación y el compromiso, así como el equilibrio entre los mares, los océanos y la importancia de las acciones de la especie humana como fundamentos para salvar el planeta. Sus temáticas versan sobre la superación ante la adversidad y la gestión del cambio, la crisis y la sostenibilidad.

¿Quién es Isabel Moreno?

Por su parte, Isabel Moreno (Madrid, 1992) es física, meteoróloga y divulgadora científica especializada en el cambio climático. Es graduada en Física y máster en Meteorología y Geofísica. Además, ha continuado su formación a través de diversos cursos sobre educación ambiental, biodiversidad y comunicación.

Isabel Moreno (Madrid, 1992). / RTVE

Desde sus inicios ha estado ejerciendo como meteoróloga y presentadora en la sección del tiempo de diferentes medios como eltiempo.es y, actualmente, en el programa Aquí la tierra de RTVE, trabajo que compagina con reportajes y artículos relacionados con la meteorología y el clima.

Participantes

La jornada, que arrancará a las 9.00 horas, será inaugurada por el director de Mediterráneo, Ángel Báez, y contará con la presencia de la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco; el conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus; el secretario autonómico de Medio Ambiente, Raúl Mérida; la directora general de Tetma (Simetría Grupo), Ana Montes; el director de la zona este del grupo Paprec, Jorge Tejedo; el director de Negocio de la Comunitat Valenciana y Baleares de Prezero, Francisco Moro; y la secretaria general de la Asociación de Empresas y Valorización Energética de Recursos Urbanos (Aeversu), Belén Vázquez de Quevedo.

Asimismo, en el foro también participarán el director general de Energía, Manuel Argüelles; el presidente de la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana, Vicente Ordaz; el presidente de Reciplasa, Sergio Toledo; y el vicepresidente de la Diputación de Castellón, Héctor Folgado.

La jornada contará con la presencia del conseller de Medioambiente, Vicente Martínez Mus. / Mediterráneo

El Ecoforum de la Comunitat Valenciana es un foro estratégico ideado para lograr la implicación de las instituciones públicas, empresas, universidades, agentes sociales y ciudadanía en las políticas activas que se desarrollan para hacer frente a las estrategias globales dirigidas a la conservación del plantea, el impulso de líneas de ejecución e inversiones en materia de sostenibilidad.