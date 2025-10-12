Pingüinos de la Antártida: estas son las especies que debes conocer

Los pingüinos son seres fascinantes y entrañables que nos sorprenden con sus habilidades y con la variedad de especies que forma esta gran familia. Son aves que perdieron la facultad de volar hace millones de años, pero aprendieron a sustituir esta carencia por la capacidad de propulsarse a gran velocidad por el agua.

Los primeros pingüinos hicieron su aparición en nuestro planeta poco después de la extinción de los dinosaurios. Son, por tanto, unos viejos conocidos en la Tierra. La especie fósil más antigua que se conoce vivió en Nueva Zelanda hace más de 60 millones de años. Y también gracias a los fósiles sabemos que hubo especies, ya extintas, que llegaron a alcanzar los dos metros de estatura.

A través de Pilar Marcos, bióloga marina de Greenpeace España, os mostramos a continuación su particular ránking de pingüinos de la Antártida, con sus características y habilidades.

En total, en nuestro planeta hay 18 especies de pingüino (nueve de las cuales figuran como oficialmente amenazadas en la Lista Roja de la UICN), pero aquí os presentamos únicamente una breve descripción de los más importantes que viven en la Antártida.

1. Adelaida o Adelia

Los ejemplares de esta especie no crecen más allá de los 70 centímetros y pueden parecer torpes en tierra, pero nadan como auténticos torpedos en busca del krill en el mar. “Estos pequeños pingüinos son adorables y probablemente los más pingüinos de todos los pingüinos. Y detrás de esta imagen adorable, se encuentra un duro especialista antártico”, explica Pilar Marcos. Se reproducen en toda la costa Antártida y en ningún otro lugar del mundo y además pasan los inviernos en alta mar, en pleno océano Antártico.

pinguino adelaida / Pinterest

“¡Son tan duros que hacen sus nidos en las roca! Las rocas son los escenarios de su amor para cortejar a una hembra, se roban rocas a los vecinos cuando no están mirando y, por supuesto, se intercambian por momentos de pasión”, añade.

2. Emperador

Esta es la especie viva más grande de pingüinos y puede llegar a la friolera de 1,30 metros y pesar hasta 40 kilos… No solo son los más grandes, pero también los que bucean más profundo, hasta los 550 metros en el helado océano antártico para comer calamares y pescado.

“Los científicos han descubierto recientemente que los pingüinos emperadores están especialmente bien adaptados a la vida bajo el agua gracias a las burbujas que los hacen tan aerodinámicos e hidrodinámicos como cualquier nadador olímpico”, señala la bióloga de Greenpeace.

pinguino emperador / anipedia

Los pingüinos emperadores son muy duros, no solo sobreviven al duro invierno en el continente de la Antártida, sino que también crían a sus polluelos mulliditos en el medio de la misma. Enormes grupos de padres se quedan en casa, moviéndose continuamente para mantenerse calientes y proteger los huevos y los polluelos recién nacidos, mientras que las hembras salen a cazar para traer comida. Son indudablemente, los animales “más antárticos” de todos los pingüinos.

3. Barbijo o chinstrap

“Estos son los pingüinos que parecen estar utilizando un casco. Los barbijos que se ponen a menudo en cuclillas y tienen siempre cara seria”, señala Pilar Marcos. Es una especie monógama: vive siempre con la misma pareja. Vuelven al mismo lugar de cría y a la misma pareja todos los años, a menudo eligiendo islotes rocosos difíciles de alcanzar para mantener a los polluelos a salvo. Aunque tanta seguridad tiene un coste en sus vidas para nadar y alcanzar acantilados imposibles en mares embravecidos.

pinguino barbijo / ibbphoto

4. Macaroni

Monógamo también y unido de por vida a una sola pareja, el Macaroni es el pingüino que vive más al sur de los pingüinos con cresta, y no se aventura mucho más allá de las aguas antárticas. Anida en la Península Antártica y en las islas cercanas. Exhiben un perfecto penacho amarillo a modo de cresta, comen kril y son bastante torpes en tierra.

pingüino macaroni / Pinterest

5. Juanito o Papúa

Son fáciles de identificar por el elegante parche triangular sobre sus ojos, que se extiende a lo largo de la parte superior de la cabeza. Prefieren las áreas libres de hielo, por lo que viven en la línea de costa de la Península Antártica e islas cercanas a la costa. Los juanitos, de unos 75 centímetros de altura, tienen una cola puntiaguda como un pincel y echan la cabeza hacia muy atrás para emitir un fuerte ruido parecido al de una trompeta.

Pingüino Juanito / Pinterest

Pese a su tamaño bastante reducido, pueden hacer cientos de inmersiones todos los días en búsqueda de peces, kril y pequeños calamares. Se cree que son los pingüinos más rápidos bajo el agua, alcanzando velocidades de 36 km/hora.