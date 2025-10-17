El ecodiseño, clave para minimizar el impacto ambiental

Grupo Silvoturismo ha acreditado recientemente la calidad y sostenibilidad de sus procesos con dos nuevas ISOS, que se suman a la UNE-EN ISO 9001 y la UNE-EN ISO 14001 con las que ya contaba. Se trata de las certificaciones UNE-EN ISO 14006 y UNE-EN ISO 20121, cuyo alcance comprende:

Asesoramiento, consultoría y gestión integral de proyectos ambientales y estratégicos, así como de eventos sostenibles.

de proyectos ambientales y estratégicos, así como de eventos sostenibles. Diseño, desarrollo y evaluación de campañas de sensibilización , educación y comunicaciónambiental .

, y . Ecodiseño para integrarlo en los sistemas de gestión.

para integrarlo en los sistemas de gestión. Gestión, adecuación y mantenimiento de espacios naturales y senderos bajo el prisma de la sostenibilidad.

La Norma UNE-EN ISO 14006:2020 ofrece directrices para integrar el ecodiseño en los sistemas de gestión ambiental, ayudando a reducir el impacto ambiental de los productos y servicios a lo largo de su ciclo de vida.

El ecodiseño, o también llamado diseño ecológico, representa una estrategia de innovación fundamental que trasciende la simple adición de características verdes a un producto. Es una metodología formal que integra criterios ambientales desde la fase más temprana de diseño y desarrollo de un producto o servicio.

Este enfoque es estratégico porque opera bajo la óptica del Análisis del Ciclo de Vida (ACV), lo que implica considerar sistemáticamente todas las etapas de la existencia del producto, desde la extracción de las materias primas hasta su eventual eliminación.

La meta del ecodiseño es doble: reducir los impactos ambientales inherentes en cada fase del ciclo de vida y maximizar simultáneamente la eficiencia en el uso de los recursos. Un producto diseñado bajo estos principios contribuye a la reducción del consumo energético durante la producción y el uso, tiene una mayor durabilidad, facilidad de reparación y desmontaje, un alto potencial de reciclabilidad, la incorporación de materiales reciclados, y una huella de carbono y ambiental notablemente menor.

La implementación exitosa del ecodiseño dentro de una organización, como es el caso de los productos y proyectos de Grupo Silvoturismo, exige una metodología rigurosa. La coherencia y la mejora continua del desempeño ambiental se aseguran mediante la adhesión a estándares internacionales.

El principal marco de referencia es, como ya hemos mencionado, la Norma UNE-EN ISO 14006:2020, que establece las directrices específicas para incorporar la gestión ambiental dentro del proceso de diseño y desarrollo.

La norma ISO 14006 establece que el ecodiseño debe entenderse como un "proceso integrado dentro del diseño y desarrollo, que tiene como objetivo reducir los impactos ambientales y mejorar de forma continua el desempeño ambiental de los productos".

La certificación bajo este estándar proporciona una estructura para la identificación y evaluación de los aspectos ambientales significativos, lo que permite establecer objetivos de mejora claros y medibles que aportan un valor añadido significativo a los proyectos que desarrolla Silvoturismo, tanto en su propia estructura, como para sus clientes en sus áreas de negocio de Consultoría, Comunicación y Educación Ambiental, y Medio Natural.

Eventos sostenibles

Lo mismo ocurre con la UNE-EN ISO 20121, quehace referencia a los Sistemas de Gestión de Eventos Sostenibles, proporcionando un marco para mejorar en todo el proceso: diseño, planificación, ejecución y evaluación.

En su actividad diaria, Grupo Silvoturismo realiza multitud de eventos, actividades y acciones en los que siempre adopta buenas prácticas ambientales, lo que le ha permitido acreditar sus procesos con esta nueva Norma ISO, que son las que marcan los estándares internacionales desarrollados por la Organización Internacional de Normalización (ISO), que establecen requisitos y directrices para asegurar la calidad, seguridad, eficiencia y optimización de los procesos de las organizaciones.

Los puntos clave de la ISO 20121 son que es aplicable a cualquier tipo de evento; considera todas las etapas de la gestión del mismo, desde la concepción hasta la ejecución y actividades posteriores; permite demostrar la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) al adoptar un diseño organizacional que gestiona los impactoseconómicos, ambientales y sociales; y también proporciona la reducción de recursos, al tiempo que aumenta la credibilidad y la transparencia. Por lo que supone un gran valor añadido a Grupo Silvoturismo

La certificación conforme a la ISO 20121 proporciona una evaluación independiente que verifica que el evento o las actividades vinculadas a él han sido diseñados y gestionados de manera sostenible.

En definitiva, estas nuevas certificaciones, y las ISOS 9001 y 14001 anteriormente conseguidas, han valorado los estándares que Grupo Silvoturismo ha ido introduciendo en todos sus departamentos: Diseño, Marketing, Gestión de Proyectos Ambientales, Recursos Humanos, Comunicación y Administración.

La Norma 9001 acredita que Silvoturismo cumple los estándares de calidad a nivel internacional, y un correcto sistema de gestión de la calidad en su sistema productivo. Pone el foco en el cliente y en su nivel de satisfacción. Mientras que la Norma ISO 14001 ayuda a identificar y gestionar los riesgos ambientales que de forma interna pudieran producirse en la corporación, lo que posibilita su prevención.