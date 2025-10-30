Mundo animal
Fotografían un extraño lince de color blanco en Andalucía
Se trata de un fenómeno excepcional al que los científicos tratan de encontrar una explicación
Un extraño lince de color blanco ha sido observado en la naturaleza, en plena sierra de Jaén, en lo que constituye un caso realmente excepcional. La observación, acompañada de fotografías y video, fue realizada por un aficionado, Ángel Hidalgo, que el día 22 de este mes captó un ejemplar con un pelaje totalmente inhabitual.
Aunque algunos expertos opinaron inicialmente que podría tratarse del primer lince albino documentado en España y, tal vez, en todo el mundo, posteriormente se ha matizado esta apreciación, al conocerse otro caso anterior de las mismas características, también en Andalucía y que, finalmente, terminó recuperando su característico pelaje moteado.
Se trata, en todo caso, de un fenómeno que intriga a los biólogos que realizan el seguimiento del lince ibérico, pues no acaban de comprender cuál puede ser el agente causante de esta anomalía en la pigmentación de estos animales, una vez descartada la vía genética.
“Al observar por primera vez un lince ibérico con su pelaje de invierno blanco como la nieve y esos ojos penetrantes, me quedé paralizado”, afirma el autor de la imagen en las redes sociales, donde explica su hazaña para inmortalizar este animal.
