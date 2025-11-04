Los mares españoles ya tienen 574 especies exóticas

Los mares españoles están cada vez más llenos de especies ajenas a sus ecosistemas. El número de especies exóticas ya se encamina hacia las 600 en el Cantábrico, el Mediterráneo y el Atlántico españoles. Esta es la conclusión de un estudio sobre la materia, realizado por un equipo científico multidisciplinar liderado por el Instituto Español de Oceanografía (IEO, CSIC) y con la colaboración del Centro de Estudios Avanzados de Blanes (CEAB-CSIC) y las universidades de Alicante, Málaga y Autónoma de Madrid. Los investigadores ha analizado las especies exóticas registradas en las aguas marinas españolas desde 1800 hasta finales de 2021, así como las principales vías de introducción de estas especies.

La proliferación de especies exóticas e invasoras supone un peligro para la biodiversidad, dado que suelen competir con las especies autóctonas, con las que luchan por el territorio y por los alimentos.

Este estudio, publicado recientemente en la revista Diversity, recopila datos procedentes de diversas fuentes como publicaciones científicas, programas de seguimiento e iniciativas de ciencia ciudadana, entre otras. “La estrecha colaboración con expertos nacionales e internacionales ha sido esencial para validar el listado de especies y, de esta forma, establecer la lista base actualizada de especies alóctonas (exóticas) e invasoras en las aguas marinas de España”, explica Lydia Png, investigadora del Centro Oceanográfico de Baleares y primera autora del estudio.

pez conejo, otra especie exótica / pinterest

En el trabajo se han identificado un total de 574 especies, de las cuales el 35% han sido introducidas en el Mediterráneo Occidental, el 34% en el golfo de Vizcaya y la costa ibérica, y el 31% en la región macaronésica.

En general, las especies alóctonas han aumentado su presencia en nuestras costas durante los últimos 20 años, entre las que abundan los invertebrados por encima de los productores primarios (como macroalgas y microalgas), los vertebrados y los patógenos.

Del conjunto de especies alóctonas registradas, más del 50% se encuentran establecidas en nuestras costas y aproximadamente el 10% presenta carácter invasor, especialmente en el Mediterráneo Occidental.

El transporte marítimo dispersa especies exóticas

Cabe destacar que el transporte marítimo es considerado la principal vía de introducción de especies alóctonas -bien en las aguas de lastre, como organismos incrustantes en los cascos, o asociados a otros tipos de medios- siendo la causa del 77% de las especies inventariadas en las tres regiones.

La segunda vía principal de introducción está relacionada con actividades de acuicultura, tales como la contaminación de material de vivero o parásitos en animales, que supone más del 10% del total de las especies registradas, predominantemente en el golfo de Vizcaya y la costa ibérica.

Los barcos dispersan en muchas ocasiones especies exóticas / CMA/Ibanat

Los datos obtenidos confirman que la introducción de especies exóticas es un proceso multifacético que implica varios factores como la región y la vía disponible de introducción e, incluso, los cambios medioambientales a lo largo del tiempo. “La introducción y dispersión de especies alóctonas se debe en gran medida al aumento continuo de las actividades humanas en el medio marino y supone una importante amenaza para la biodiversidad y los ecosistemas”, explica Png.

Más de 1.000 especies en todo el Mediterráneo

Este no es el primer estudio que analiza el impacto de las especies exóticas en nuestro entorno. El Mediterráneo, incluyendo toda su cuenca, es el mar más invadido del planeta. Hay más de 1.000 de especies exóticas, esto es, procedentes de otros ecosistemas, que en las últimas décadas han encontrado en esta cuenca su nuevo hogar, según alertó el año pasado el informe El efecto del cambio climático en el Mediterráneo realizado por World Wildlife Fund (WWF).

Esta es la consecuencia de un compendio de factores que confluyen en el Mare Nostrum y que van desde los efectos del cambio climático hasta el intenso comercio marítimo de esta zona geoestratégica, por ser unión de tres continentes. También influye la propia fisonomía natural de este mar cerrado. Todo ello está contribuyendo a la proliferación de especies animales y vegetales exóticas, al tiempo que aumenta la amenaza sobre las mediterráneas endémicas.

También hay algas invasoras / Observadores del Mar

El mar Mediterráneo se calienta y cada vez lo hace más deprisa. En concreto, ese aumento de temperatura se produce un 20% más rápido que la media global y ya supera en un grado y medio el promedio de la época preindustrial (1880), según señala el informe Riesgos asociados al cambio climático y los cambios medioambientales en la región mediterránea, elaborado por la red MedECC.